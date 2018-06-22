Ankara Barosu: Hayvanlara yönelen şiddet akıl dışı boyutlara ulaştı

Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Sapanca’da patileri ve kuyrukları kesildikten sonra yaşamını yitiren yavru köpek ile ilgili basın açıklaması yaptı

Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, geçtiğimiz günlerde Sapanca’da ormanlık alanda patileri ve kyruğu kesilmiş halde bulunduktan sonra yaşamını yitiren yavru köpek ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara Adliyesi önünde gerçekleştirilen açıklamayı Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Fadime Eymir okudu. Eymir, yaşanan cinayetin, toplumun her kesimini derinden sarstığını ve hayvanlara yönelik giderek artan zulmün sembolü haline geldiğini söyledi. Her hayvan hakkı ihlalinin karşısında olduklarını belirten Eymir, yaşanan cinayetin hesabını adalet önünde sormak için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Eymir, “Olayın gösterilen faillerinden ziyade gerçek katiller bulununcaya dek takipçisi olacağız” dedi.

‘DOĞRU, YETERLİ VE UYGULANABİLİR YASAL DÜZENLEMELER YAPILMALI’

Eymir, hayvanlara yapılan işkence, tecavüz, şiddet, kötü muamele ve cinayetin geldiği boyutların akıl dışı olduğunu ifade ederek bir yavru köpeğe uzanan elin ilk fırsatta insanlara da uzanacağını dile getirdi. Siyasi liderlerin yaşanan olaya siyaset üstü bir mesele olarak yaklaşmasının umut verici olduğunu söyleyen Eymir, yine de gerekli tedbirlerin var olmadığına dikkat çekti. Eymir, hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli ve uygulanabilir yasal düzenlemelerin yapılmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Geçmişte kamuoyunda tartışılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin değişiklik çalışmalarının tekrar gündeme gediğini belirten Eymir, Meclis’te bekleyen mevcut taslağın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Eymir, hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşturulacak yeni bir komisyon tarafından konunun sıfırdan ele alınması ve baroların hayvan hakları merkezleri ve komisyonlarına yasanın hazırlanması ve uygulanması noktasında yetki verilmesi gerektiğini vurguladı. Bu çalışmaya geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduklarını belirten Eymir’in sıraladığı önerilerden bazıları şunlar:

Sapanca'da köpeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen İ.M. tutuklandı

Avrupa’da olduğu gibi, hayvanlara kanunen “hukuki statü” tanınmalı; hayvanlar “Mal” değil “Can” kabul edilmeli,Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın, tüm hayvanlar eşit ve adil yasal güvence altına alınmalı,Hayvanlara karşı sadece bazı şiddet ve kötü muamele eylemleri değil, tüm eylemler “Kabahat” olmaktan çıkartılıp “Suç” olarak tanımlanmalı,Belediyelerin toplama eylemlerinin yasal sınırları ve müeyyideleri net olarak belirlenmeli, Canlı hayvan dövüşü, sirk, hayvanat bahçesi, yunus/penguen parkları kaldırılmalı.(Ankara/EVRENSEL)

Hayvanlara yönelik suçlara tepki: Hayvan hakları yasası çıkarılmalı

Sakarya'da 5 yavru köpek ölü bulundu

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 08:02

www.evrensel.net