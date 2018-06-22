Almanya’dan ABD’yi ‘memnun’ eden savunma açıklaması

ABD’li mevkidaşıyla görüşen Almanya Savunma Bakanı von der Leyen savunma bütçesini artırma taahhüdüne uyacaklarını söyledi

ABD’li mevkidaşıyla görüşen Almanya Savunma Bakanı von der Leyen savunma bütçesini artırma taahhüdüne uyacaklarını söyledi. Açıklama, ABD’yi memnun etti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen Washington’da ABD’li mevkidaşı Bakanı Jim Mattis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüştü. Temaslar sırasında Temmuz ayındaki NATO zirvesinin hazırlıkları da ele alındı. Zirvenin ana gündem maddesini ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefiklerine yönelttiği savunma harcamalarının arttırılması talebinin oluşturması bekleniyor.

Trump savunmaya yeterli kaynak ayırmadığı gerekçesiyle Almanya’yı eleştiriyordu. Savunma Bakanı von der Leyen “Almanya’nın 2014 yılında üstlendiği yükümlülüğün bilincinde olduğunu, Alman ordusunun modernize edilip görevini yerine getirebilmesi için ek mali kaynağa ihtiyaç olduğunu ve üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini” belirtti.

MATTIS: ALMANYA DOĞRU YOLDA

Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) yüzde 1.2’sini savunmaya ayıran Almanya 2025 yılına kadar bu oranı yüzde 1.5’e çıkarmayı hedefliyor. 2014 yılındaki NATO zirvesinde ittifak üyelerinin savunma bütçelerini 10 yıl zarfında GSYH’nin yüzde 2’sine çıkarmaları kararlaştırılmıştı.

Savunma bütçesini 2024’e kadar yüzde 80 artırmayı planlanladığını duyuran Berlin’in bu açıklamasından “memnuniyet” duyduklarını belirten ABD Savunma Bakanı Mattis, Almanya’nın “doğru yolda olduğunu” söyledi. Mattis, “Almanya’nın savunma bütçesinde hissedilir bir artış olacağını” belirtti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 01:03

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