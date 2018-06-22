Erdoğan: Başkan yardımcısı sayısını vekil sayısı belirleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bakanlık sayısını 16'ya indireceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayını "Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel" programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan konuşmasında cumhurbaşkanı seçilmesi halinde oluşacak yeni sistemde, bakanlık sayısını 16'ya indireceklerini duyurdu.

Erdoğan, “Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik, çok çileler çektik. 'Bürokratik oligarşi' diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri, hep önümüze birer engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bu engelleri bir defa ortadan kaldırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, ekonomi yönetiminin de sadeleşeceğini 6 olan bakanlık sayısını 3'e indireceklerini ifade etti.

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Sistemine ilişkin şu bilgişleri vermeye devam etti: Yeni modelde ilk etapta İnsan Kaynakları, Yatırım, Finans ve Dijital Dönüşüm olarak bu 4 tane ofis çok çok büyük önem arz ediyor çünkü bunlar hemen hemen başkana en yakın çalışan kadro, bu bakımdan önemli. Tabii bir de Cumhurbaşkanına bağlı başkanlıklar var ki 8 tane başkanlık burada söz konusu. Bir Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, bu eskiden müsteşarlıktı, başkanlığa dönüşüyor, Milli Güvenlik Kurulu aynı şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. 8 başkanlık olarak da bunlar çalışıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı sayısına ilişkin de “Şu anda bu sayıyı vermek, biraz da Parlamento'daki yapıya bağlı olacak” ifadelerini kullandı. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 00:55

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