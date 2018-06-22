AKP'li belediye Akşener'in mitinginde elektrikleri kesti

Üsküdar Belediyesi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mitinginde elektrikleri kesti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Üsküdar’da düzenlenen mitingde tam konuşmasına başlayacağı sırada meydanın ışıkları Üsküdar Belediyesi tarafından kesildi.

Cumhuriyet’in haberine göre; Üsküdar’ın kalan kısımlarında ise elektrik vardı. Mitinge katılan vatandaşlar, telefonlarının ışıkları ile alanı aydınlatarak Akşener’in konuşmasını sağladı.

‘ABBAS ZORDA’

Akşener konuşmasında, “2. tura kalacağını görüyor. Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini görüyor. 2. turda karşına Meral Akşener çıkarsa, yenileceğini görüyor. Gençlerimiz, işsiz umutsuz. Kadınlar korkuyor. Çok engelle karşılaştık. Engelleri aşa aşa geliyoruz. Madem ben FETÖ'cüyüm dokunulmazlığım yok, gelin tutuklayın. Gereğini yapın kardeşim. Bana bugüne kadar talimat verecek adam anasının karnından doğmadı. Bana iftira atanlar şerefsizdir. Şimdi sıkıştılar, Abbas zorda. Hapishaneye giderken herkes çil yavrusu gibi dağılmıştı. Yanında kim vardı unuttun. Ne il başkanlarının, ne ilçe başkanlarının içinde bir tane FETÖ'cü bulunmadığı bir partidir, İYİ Parti” dedi.

‘TEK ADAM SİSTEMİNİ BİTİRECEĞİZ’

Akşener , “İYİ Parti'ye oy vermeyi düşünen seçmenler, oy vermek istediklerini söyleyemiyorlar, korkuyorlar. Çünkü bazıları taşeron yanında işçi, bazısı memur. Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra göğsünüzü gere gere İYİ Partili olduğunuzu söyleyeceksiniz. Ecdat dediğin Osmanlı şu an olsa, size ayakkabısını bağlatmazdı. Abdülhamid Han'ın açtığı okulları kapattınız. Damatlarınız FETÖ okullarından mezun. Siz nasıl bu mücadeleyi yapacaksınız? Biz bunu layıkıyla yapacağız. Söylediğimiz sözlerin arkasında olacağız. Parlamenter sistemi sağlayacağız. Tek adam sistemini bitireceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 00:46

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