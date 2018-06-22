Fotoğraf: Pixabay
İsveçli parlamenter Türkiye'ye alınmadı
22 Haziran 2018 00:06
İsveçli parlamenter Jabar Karim Amin'in, hakkında giriş yasağı olduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye girişine izin verilmedi.
Kuzey Irak doğumlu İsveçli parlamenter Jabar Karim Amin, hakkında giriş yasağı olduğu gerekçesiyle tarifeli uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye alınmadı.
Alınan bilgiye göre, bugün tarifeli uçakla İsveç'in başkenti Stockholm'den İstanbul'a gelen Kuzey Irak doğumlu Amin, Dış Hatlar Geliş Terminali'nde pasaport kontrolünden geçti. Buradaki görevliler, Amin'in Türkiye’ye giriş yasağı olduğunu söyledi.
Ülkeye sokulmayan Amin, tarifeli uçakla Stockholm’e döndü. (AA)
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