DiyarbakÄ±rlÄ±lar: Gerekirse herkes YSKâ€™ye gidip oyuna sahip Ã§Ä±ksÄ±n

SeÃ§imleri konuÅŸtuÄŸumuz DiyarbakÄ±rlÄ± yurttaÅŸlar 'Herkesin gerekirse YSKâ€™ye kadar gidip kullandÄ±ÄŸÄ± oya sahip Ã§Ä±kmasÄ± gerekiyor' diyor.

Serpil BERK

FÄ±rat TOPAL

DiyarbakÄ±r

Seçimlere dair konuÅŸtuÄŸumuz DiyarbakÄ±rlÄ±larÄ±n dilinde yoksulluk, iÅŸ imkanlarÄ±nÄ±n azlÄ±ÄŸÄ±, Kürt sorununun çözümsüzlüÄŸü var iken sandÄ±k güvenliÄŸinin önemine ise ayrÄ± parantez açtÄ±lar. HDP’nin baraj altÄ±nda bÄ±rakÄ±lmasÄ±na yönelik oyunlarÄ±n farkÄ±nda olduklarÄ±nÄ± belirten yurttaÅŸlar, “Seçimde sadece görevli olanlarÄ±n deÄŸil herkesin gerekirse YSK’ye kadar gidip kullandÄ±ÄŸÄ± oya sahip çÄ±kmasÄ± gerekiyor” dediler.

SandÄ±k güvenliÄŸi çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken; 3 bini aÅŸkÄ±n sandÄ±ÄŸÄ±n kurulacaÄŸÄ± DiyarbakÄ±r’da sandÄ±k güvenliÄŸini görevli ve müÅŸahitlerin dÄ±ÅŸÄ±nda seçmenler de saÄŸlayacak. OylarÄ±nÄ± kullanacak birçok seçmen, oylarÄ±n sayÄ±mÄ± sÄ±rasÄ±nda sandÄ±k baÅŸlarÄ±nda olacak. DiyarbakÄ±rlÄ±lar ile seçime ve sandÄ±k güvenliÄŸine dair konuÅŸtuk.

‘AKP’YE OY VERDÄ°M ARTIK VERMÄ°YORUM’

BaÄŸlar ilçesinin ara sokaklarÄ±nda Ev KadÄ±nÄ± Zeynep (48) ile konuÅŸuyoruz. “Ben önceden 2 defa AKP’ye oy verdim ama artÄ±k vermiyorum” diyen Zeynep’e nedenini soruyoruz, ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Söyledikleri ÅŸeyleri yapmadÄ±klarÄ±nÄ± gördüm o yüzden vermiyorum. Düzenli bir hayat istiyoruz, sözde AvrupalaÅŸÄ±yoruz diyorlar ama insanlarÄ±n çoÄŸu yoksul, onlar zengin. Ä°çtikleri çayÄ±n fiyatÄ± bile kaç para.”

Ä°lçede yaÅŸayan Emekli Mehmet (52), “Oyumu HDP’ye vereceÄŸim çünkü barÄ±ÅŸ istiyoruz. Bu seçimde her ÅŸeyi Kürtlerin oyu belirleyecek” dedi.

‘YOKSULLUK VAR, Ä°Åž Ä°MKANI YOK!’

FotoÄŸraf: FÄ±rat Topal/EVRENSEL

AynÄ± ilçede Sakarca Caddesi’nde seyyar satÄ±cÄ±lÄ±k yapan Ramazan (25) ile konuÅŸuyoruz. Yoksulluk var, iÅŸ imkanÄ± yok” diyen Ramazan, “Her ÅŸey pahalandÄ±. Önceden 1 TL’ye aldÄ±ÄŸÄ±m fasulyeyi ÅŸimdi 4.5 TL’ye alÄ±yorum, pahalÄ± olduÄŸu için vatandaÅŸ da almakta zorlanÄ±yor. Olan yine fakir fukaraya oluyor” dedi. Daha sonra söze giren yaÅŸlÄ± bir teyze ise “ Bizim ekmek almaya gücümüz yok. Evimi kaç kere su bastÄ± bu baharda, ne haldesin diye soran olmadÄ±. Belediyeyi aradÄ±ÄŸÄ±mda ise ‘saati 60 TL’den gelir suyu boÅŸaltÄ±rÄ±z’ dedi. Verecek param olsa niye arayayÄ±m? Kim ister bodrumlarda yaÅŸamayÄ±. Tabii onlar lüks içinde” dedi.

‘EVÄ°MÄ°ZÄ° YIKANLARA NÄ°YE OY VERELÄ°M?’

Sur’un AlipaÅŸa Mahallesi’nde evi yÄ±kÄ±lan Esnaf Ahmet, evimizi yÄ±kanlara niye oy verelim” diyerek, sohbete baÅŸlÄ±yor: “2 katlÄ± evim vardÄ±, iki aile birlikte yaÅŸÄ±yorduk ÅŸimdi tuttuÄŸum kiralÄ±k evde iki aile birlikte yaÅŸamak zorunda kaldÄ±k. KardeÅŸim rahatsÄ±z olduÄŸu için çalÄ±ÅŸamÄ±yor bu yüzden evini sobacÄ±lÄ±k yaparak tek baÅŸÄ±ma ben geçindiriyorum. Ben düzen istiyorum, barÄ±ÅŸ istiyorum.”

‘BU SEÇÄ°M YAPILAN ZULME CEVAPTIR’

Buradan Sur ilçesine geçiyoruz. Sur’da Emekli Nizam BulutoÄŸlu (62), esnaflÄ±k yapÄ±yor. “Ülkede binlerce sorun var. CumhurbaÅŸkanÄ± gidip muhtarlarla konuÅŸuyor. Bilim insanÄ±, siyasetçiyi, sanayiciyi ile konuÅŸmuyor” diyen BulutoÄŸlu, “Demokrasi istiyoruz, OHAL kalksÄ±n, baÄŸÄ±msÄ±z yargÄ±mÄ±z olsun. Türkiye Kürt sorununu çözmedikçe bir arpa boyu yol alamaz. Bu ülke milliyetçilikle bir yere varamaz” diyor.

15 yÄ±llÄ±k Kahveci Ä°mran ile konuÅŸuyoruz. “Bu seçim vicdan seçimidir” diyen Ä°mran, Ben vicdan meselesi olarak bakÄ±yorum. Bu yapÄ±lan zulümlere karÅŸÄ± bir cevaptÄ±r. Çünkü Ä°ktidar benden olan Müslüman, olmayan münafÄ±ktÄ±r diyor” dedi.

‘HDP OHAL’E RAÄžMEN YÜKSEK OY ALIR’

Ulu Cami etrafÄ±nda oturan Nusret (Emekli 58) kutuplaÅŸmanÄ±n bitmesini istiyor ve ekliyor: “Kürt sorununun çözülmesini, Alevilerin sorununun çözülmesini istiyorum. ÇÄ±kar için deÄŸil kanÄ±n durmasÄ± için oy kullanacaÄŸÄ±z. HDP OHAL koÅŸullarÄ±na ve sandÄ±klarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±na raÄŸmen yüksek oy alÄ±r” dedi.

‘GENÇLER SANDIK BAÅžINDAN AYRILMASIN’

Aziz, sandÄ±k güvenliÄŸine dikkat çekti. Aziz, “Oyumuzu kullandÄ±ktan sonra sandÄ±klardan ayrÄ±lmamalÄ±yÄ±z, herkesin oyuna sahip çÄ±kmasÄ± gerekir” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Özel ÅŸirkette güvenlik görevlisi olan Cevdet, “Seçimde sadece görevli olanlarÄ±n deÄŸil herkesin gerekirse YSK’ye kadar gidip kullandÄ±ÄŸÄ± oya sahip çÄ±kmasÄ± gerekiyor. Bizim üzerimizde bir sürü oyun oynanÄ±yor. Hâlâ bunun farkÄ±nda olmayan varsa biz kaybederiz. Biz sahip çÄ±kmazsak baÅŸkalarÄ±na bÄ±rakÄ±rsak her ÅŸey olur bu yüzden fÄ±rsat vermemeliyiz” dedi.

Grakifer Ekin Gönen (27) ise sandÄ±k güvenliÄŸiyle ilgili kaygÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± dile getirerek “ SandÄ±k güvenliÄŸi yok denecek kadar az, o yüzden sandÄ±k baÅŸÄ±nda görevli gibi bekleyeceÄŸiz. AKP’nin sandÄ±k güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan güvenli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.O yüzden sandÄ±k baÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Özellikle gençlerin oy bitimine kadar sandÄ±k baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lmamasÄ±nÄ±, oylarÄ±na sahip çÄ±kmasÄ±nÄ± istiyorum”dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN GELECEÄžÄ° Ä°ÇÄ°N SANDIÄžA GÄ°TMELÄ°YÄ°Z’

FotoÄŸraf: MA

DiyarbakÄ±r'Ä±n BaÄŸlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde yaÅŸayan 7 çocuk annesi Kudret Aslan (65) da 24 Haziran seçimlerinde sandÄ±k görevlisi olarak görev aldÄ±. Aslan, sabahÄ±n erken saatlerinde bastonuyla baÅŸÄ±na gideceÄŸi sandÄ±ÄŸÄ± tüm gücüyle koruyacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Oy kullanÄ±mÄ± bitince sayÄ±mÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, oylarÄ± kayÄ±t altÄ±na alacaklarÄ±nÄ± kaydeden Aslan, “Tek bir oy bile çok deÄŸerlidir bizim için. Ben elimden geldiÄŸi kadar sandÄ±ÄŸÄ±mÄ± koruyup kollayacaÄŸÄ±m, sandÄ±ÄŸÄ±ma sahip çÄ±kacaÄŸÄ±m. Ben inanÄ±yorum ki benim gibi çocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸini düÅŸünen anneler, geleceÄŸimizi düÅŸünerek o gün gidip oy kullanacaklar ve sandÄ±klarÄ±nÄ± onlar da benim gibi koruyacaktÄ±r” diye konuÅŸtu. (MA)

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