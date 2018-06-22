Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'da akşam maç, sabah deniz keyfi

Soğuk iklimin hakim olduğu ülkelerden gelen taraftarlar, sıcaklardan bunalınca kendilerini Karadeniz’in serin sularına bırakıyor.

Arife SAĞIR

Soçi

Dünya Kupası 2018 Rusya ayağı tüm heyecanıyla sürüyor. Organizasyona, başta Moskova olmak üzere Rusya’nın tüm şehirlerinde yoğun bir katılım var. Karadeniz’e kıyısı olan ve Sovyetler döneminden beri Rusların en önemli tatil şehirlerinden Soçi’de taraftarlar sıcaklardan bunalınca kendilerini sahillere atıyor. Organizasyonun tüm detayları en iyi şekilde düşünülmüş. Taraftarlar yeme, içme, sağlık gibi tüm temel ihtiyaçlara en hızlı şekilde ulaşabiliyor.

Tüm dünyadan akreditasyon müracaatında bulunan gazetecilere ise özel bir önem veriliyor.

SICAKTAN BUNALAN TARAFTAR KENDİNİ KARADENİZ’E ATIYOR

Güney Rusya olarak bilinen Rostov, Krasnodar ve Soçi şehirlerinde hava sıcaklığı 35 dereceyi geçiyor. Soğuk iklimin hakim olduğu ülkelerden gelen taraftarlar, sıcaklardan bunalınca kendilerini Karadeniz’in serin sularına bırakıyor.

MAÇ SAATLERİ EĞLENCELER ARTIYOR

Fotoğraf: Arife Sağır/EVRENSEL

Gündüz saatlerinde plajlarda vakit geçiren taraftarlar maç saatlerinde stadyum çevrelerindeki alanlarda vakit geçiriyor. Lunaparklara gidiyor, müzikli eğlencelere katılıyor, stadyum çevresinde futbol oynuyor. Güzel görüntülerin gözlemlendiği dünya kupasında tribünlerde coşku had safhaya çıkıyor. Rusya’da organizasyon tüm güzelliğiyle sürüyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Hükümet güvenlik önlemleri konusunda oldukça dikkatli. Rusya’daki tüm gümrük kapılarında ve havaalanlarında alınan güvenlik önlemlerinde polis, konukları rahatsız edecek tutumdan uzak duruyor. Taraftarlar arasında yaşanan asayiş olayları ise kısa sürede çözüme ulaşıyor.

DÜNYA KUPASINDA BUGÜNÜN PROGRAMI

2018 FIFA Dünya Kupası, D ve E gruplarında bugün oynanacak 3 maçla devam ediyor. Günün ilk maçında E grubunda Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Saint Petersburg Stadı’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak.Gruptaki ilk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya’nın 1 puanı bulunuyor. Sırbistan’a mağlup olan Kosta Rika’nın ise puanı bulunmuyor. İkinci maç D grubundaki Nijerya ile İzlanda arasında yapılacak. Volgograd Arena’da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00. Bu maç öncesinde Nijerya’nın puanı bulunmazken, İzlanda 1 puana sahip. Günün son maçı ise Sırbistan ile İsviçre arasında olacak. E grubu mücadelesi Kaliningrad Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak.

GÜNÜN MAÇLARI

15.00 Brezilya – Kosta Rika (D grubu)

18.00 Nijerya – İzlanda (E grubu)

21.00 Sırbistan – İsviçre (E grubu)

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