Bir Ankara klasiği: Kızılay metrosunu su bastı

Ankara’da yoğun yağış nedeniyle Kızılay metrosunu su bastı. Yetkililer Kızılay metrosundan başlayan seferlerin iptal olduğu duyururken, yolcular Batıkent istikameti için Sıhhıye, Çayyolu istikameti için ise Milli Kütüphane durağına yönlendirildi. Mağdur olan yolcular yetkililere ve görevlilere tepki gösterdi.

Ankara’da yoğun yağışın ardından birçok yerde yine su baskınları yaşandı. Bu sefer baskının yaşandığı yerlerden biri Kızılay metrosu oldu. Su baskını nedeniyle Kızılay metrosundan ulaşım sağlanamıyor. Rayların tamamen su ile dolduğunu anlatan yolcular, Necatibey yönünden Kızılay’a yoğun su akışının yaşandığını aktardılar. Kızılay durağında metro altının su ile dolması nedeniyle yolcular Batıkent yönü için Sıhhıye, Çayyolu istikameti için ise Milli Kütüphane durağına yönlendiriliyor.

‘YOLCULAR MAĞDUR’

Mağdur olan yolcular ise yetkililere tepki gösterdi. Yer yer görevlilerle tartışmalar yaşanırken yolcular mağdur olduklarını belirterek, belediyenin ulaşım konusunda ek otobüs seferi koymamasına tepki gösterdi. Metro istasyonunda yaşananları Evrensel’e anlatan yolcular, “Biletlerimizi bastık, öğrenciyiz perişanız. ‘Sıhhıye’ye gidin, ordan tekrar kart basın, metro iptal’ dediler. Ek otobüs de vermiyorlar. Rayların olduğu yer su dolu. Fareler her yerde. Teknik arıza denilerek bir açıklama yapılmadı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Metroya binmek için gelen vatandaşlar, otobüs ve taksilerin de çalışmadığını bildirerek, “Biz de ulaşımımızı metroyla sağlamak için buraya gelmiştik. Şu halimize, rezilliğimize bakın. Türkiye’nin başkenti burası, 15 dakika yağmur yağdı diye evimize gidemiyoruz. Sıhhiye’ye ya da, Milli Kütüphane’ye nasıl ulaşacağız. AKP’nin burada bir yerde mitingi olsa ücretsiz otobüs kaldırırlardı” diye konuştu.

Biletlerinin yanacak olmasından şikayet eden bir grup ise Kızılay metro istasyonundan çıkmamakta ısrarcı davrandı. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 21:33

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