Gıda Mühendisi Kadir Dağhan’ın ilk kitabı 'Zelal Yaşamlar', Kurgu Kültür Merkezi Yayınları’ndan çıktı.

Gıda Mühendisi Kadir Dağhan’ın ilk kitabı olan, 1977 1 Mayıs Katliamı’ndan 10 Ekim Katliamı’na kadar toplumun yaşadığı travmaları ve barış özlemini konu alan “Zelal Yaşamlar” okuyucuyla buluştu. Kurgu Kültür Merkezi Yayınları’ndan çıkan romanda duru, berrak, saydam, kirlenmemiş anlamına gelen ve yok edilen “zelal” yaşamlar anlatılıyor.

Baharı yok etmek isteyenler ile baharı çoğaltmak isteyenler arasındaki derin uçurumu da gözler önüne seren roman, 10 Ekim barış mitingine katılmak üzere evinden çıkan Fırat karakterinin, miting alanına kadar yol boyunca muhatap olduğu kişi ve konuşmalarla zamanda yaptığı yolculuğu konu alıyor. Hesabı sorulmamış, yüzleşilmemiş katliamların toplumda bıraktığı derin izleri çarpıcı bir şekilde ortaya koyan kitap, Türkiye tarihinde büyük travmalara neden olmuş katliamların nesilden nesle nasıl aktarıldığını vurguluyor.

‘UMARIM SESİMİZ OLUR’

Romanda karakter 1977 Kanlı 1 Mayısı’nı bizzat yaşar, 12 Eylül işkenceleriyle tanışır. Bu sürede gerçek aşkın anlamını ne olduğunu tutkulu bir aşk yaşayarak öğrenir. Olayları toplumsal değişimleri gözler. 10 Ekim Katliamı’nın içinde geçmişiyle yüzleşmeye çalışır. Hesabını soramadığımız, yüzleşemediğimiz her felaketin, daha büyük felaketlerin doğum sancılarına dönüşümünü ele alan romandan elde edilen gelirin 10 Ekim anıtı yapılması ve 10 Ekim dayanışmasına kaynak olarak kullanılması öngörülüyor.

Kitabın Yazarı Kadir Dağhan “zelal” kelimesini; bir annenin çocuğuna baktığı zamanki gülüşü, gökyüzünün mavisinin, ağaçlarının yeşilinin güneş ışınlarıyla birlikte yansıması olarak tanımlıyor.

“Umarım ‘Zelal Yaşamlar’ kitabı, bizim sesimiz olur” diyen yazar, 10 Ekim Katliamı sonrası hayata tutunanların hikayesini konu alan “Kimliksiz Çığlıklar” kitabının da eylül ayında Kurgu Kültür Merkezi Yayınlarından çıkacağını bildirdi.

ELLERİNDE BALTA OLANLAR VE OLMAYANLAR

Kitabın arka kapağında ise şu ifadelere yer veriliyor: “Yaşam ellerinde hep balta olanlar ve hep baltadan yana olanlar ile hep yaşam diyenler arasında kıyasıya bir kavgaya sahne oluyor. Elinizdeki bu kitap, baharı yok etmek isteyenler ile baharı çoğaltmak isteyenler arasındaki derin uçurumu ve savaşı birebir yaşayarak/yaşatarak gözler önüne seriyor.” (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 21:03

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