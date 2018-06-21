Mersin Büyükşehir Belediyesinin tiyatro engeline tepki

Mersin Tiyatro Derneği, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 'Tiyatro Agon'un sahneye çıkmasını gerekçe göstermeden engellemesine tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hiçbir gerekçe göstermeksizin “Tiyatro Agon”un ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkmasının engellenmesine Mersin Tiyatro Derneği yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Gazeteciler Derneğinde açıklama yapan Mersin Tiyatro Derneği Başkanı Derya Güneri “Mersin’de faaliyet gösteren tiyatro ve sinema derneklerinin, bir tiyatro ekibine akla hayale gelmeyecek iftiralar atması anlaşılır ve kabul edilir bir iş değildir. Bizleri asıl üzen ise, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, kendilerini ‘öz evlat’ olarak tanımlayan birkaç kişinin sosyal medya paylaşımını dikkate alarak, ramazan ayı etkinlikleri henüz tamamlanmamışken, üyemiz Tiyatro Agon’un görevine son vermesidir.” ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kararının yerel yönetim ilkeleri ve iş ahlakıyla bağdaşmadığını söyleyen Güneri, “Derneğimiz kısa sürede, ülkenin her festivalinde boy gösteren, son 3 yılda Mersin’e uluslararası bir festival kazandıran, sosyal sorumluluk projelerinin öncüsü bir dernek olmakla birlikte; çalışan, üreten, ülkenin her yerinde itibar gören üye gruplarıyla da örnek bir dernek olmuştur. Derneğimize bağlı bir tiyatro ekibi olmasından ziyade, bir tiyatro ekibine yapılan bu çağ dışı, yerel yönetim ilke ve iş ahlakıyla bağdaşmayan, yakın ideoloji ve ırk söylemlerini önemseyen tavrıyla önce Mersin’de sonrasında ülkemizde sanata vurulabilecek en sert darbeyi vurmuştur. Büyükşehir Belediyesini, Mersin’de sanat yaşamını birkaç kötü niyetli kişinin inisiyatifine terk etme tutumunu göstermesi sebebiyle kınıyoruz.” dedi. (Mersin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 20:46

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