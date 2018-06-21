İstanbul Caz Festivali’ne geri sayım başladı

25. İstanbul Caz Festivali, salı günü başlıyor. Bu yılki 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü', Nezih Yeşilnil, Şevket Uğurluer ve Ahmet Faik Şener’e verilecek.

25. İstanbul Caz Festivali, 26 Haziran Salı günü Zorlu PSM Ana Tiyatroda yapılacak 'Festival Açılış Konseri: 25. Yılda Nesiller Boyu Türkiye Cazı' ile başlayacak. Festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü, üç önemli Caz Üstadı Nezih Yeşilnil, Şevket Uğurluer ve Ahmet Faik Şener’e takdim edildikten sonra 25. yılını kutlayan İstanbul Caz Festivali’nin açılış konseri gerçekleştirilecek. Türkiye caz sahnesinin kilometre taşları olan solistler ve topluluklarından oluşan yıldızlar geçidi ve Kamil Özler şefliğindeki TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrasının solist ve bestecilerle seslendirdiği çeşitli yapıtlarla, geniş bir kesit sunulacak.

Ali Perret, Ateş Tezer, Ayşe Gencer, Ayşegül Yeşilnil, Ayşe Tütüncü, Deniz Dündar, Emin Fındıkoğlu, Kerem Görsev, İlham Gencer, Neşet Ruacan, Nezih Yeşilnil, Nilüfer Verdi, Okay Temiz, Önder Focan, Sibel Köse, Şenova Ülker, Tuna Ötenel, Volkan Hürsever, Yahya Dai gibi usta isimlerin icra ve yapıtlarıyla katıldığı dev bir kadroyla gerçekleşecek konser, önümüzdeki yıllarda gelenekselleşmesi planlanan özel projelere öncülük edecek.

İLK KONUK MELODY GARDOT

İlk haftasında caz ve güncel müziğin iyilerini ağırlayacak 25. İstanbul Caz Festivali’nin ilk konuğu, Türkiye’de izleyicilerin yakından tanıdığı, etkileyici vokali ile dinleyenleri hayran bırakan Amerikalı Caz Sanatçısı Melody Gardot olacak. Festivalin ilk konukları arasında ayrıca çağdaş cazın üç dev ismi Dave Holland, Zakir Hussain ve Chris Potter; bugün caz ve klasik müzik dünyasının vazgeçilmezleri arasında yer alan Avishai Cohen; Venedik Sarayı’nda unutulmaz bir caz gecesi yaşatacak Fabrizio Bosso Quartet ile Massimo Manzi Trio feat. Elif Çağlar ve Çağrı Sertel, Selen Gülün, Ediz Hafızoğlu, Ağaçkakan, Erkan Oğur Quartet, Shahin Novrasli Trio, Çoşkun Karademir ve Ercüment Gül yer alıyor.

ÜCRETSİZ KONSERLER

Ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konserleri ve Kadıköy-Moda hattında festival içinde festival deneyimi yaşatacak “Gece Gezmesi”, bu yıl da devam edecek. Festivalin ücretsiz etkinlikleri, bu sene “Parklarda Caz”ın gelenekselleşen mekanı Fenerbahçe Khalkedon ve Fenerbahçe Parkı’nın yanı sıra Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı’nda gerçekleşecek. Tüm gün sürecek konserler ve atölye çalışmalarıyla, bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek “Çocukça Bir Gün”de ise minikler caz müzikle buluşacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 20:13

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