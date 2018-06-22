Mercedesâ€™te MHPâ€™li iÅŸÃ§iler kÄ±zgÄ±n, AKPâ€™li iÅŸÃ§iler suskun

Beyaz yakalÄ±larla birlikte 4 bin 200 iÅŸÃ§inin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Esenyurtâ€™taki Mercedes otobÃ¼s fabrikasÄ±nda seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuk.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Seçime 2 gün kaldÄ±. AKP’nin iktidar olduÄŸu günden beri yapÄ±lan seçimlerde muhalefet partilerinin en umutlu olduÄŸu seçimlerden biri olacak bu seçim. Bu nedenle de herkes pazar günü yapÄ±lacak seçimlere odaklanmÄ±ÅŸ durumda. O yerlerden birisi de beyaz yakalÄ±larla birlikte 4 bin 200 iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul Esenyurt’taki Mercedes otobüs fabrikasÄ±. Günde 16 büyük otobüsün üretildiÄŸi fabrikada diÄŸer pek çok yerde olduÄŸu gibi, MHP’de ciddi bir çözülme yaÅŸanÄ±rken, AKP’deki çözülme henüz anlaÅŸÄ±lÄ±r düzeyde deÄŸil. Çözülme belirgin bir ÅŸekilde görülmese de birçok AKP’li iÅŸçinin ErdoÄŸan’a ve AKP’ye laf söylettirmeme pozisyonundan laf söylememe pozisyonuna gerilediÄŸi bariz bir ÅŸekilde görülüyor.

20 YILDIR MHP’YE VERÄ°YORDUM BU SEFER Ä°NCE’YE

20 yÄ±ldÄ±r MHP’ye oy veren bir iÅŸçi ile konuÅŸuyoruz. MHP’ye çok kÄ±zgÄ±n. Bu seçimde de Ä°nce’ye oy vermeyi düÅŸünüyor. “4 tane oyum var onlarÄ± da Ä°nce’ye vereceÄŸim” diyen iÅŸçi, eÅŸinin ise Meral AkÅŸener’e vereceÄŸini söylüyor. Bunu MHP’yi cezalandÄ±rmak için yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçi, “Bir tane aday biz çÄ±karamaz mÄ±ydÄ±k? Sen bir aday çÄ±karamÄ±yorsan ben de seni cezalandÄ±rÄ±rÄ±m” diye açÄ±klÄ±yor.

“Tayyip memleketi iyiye götürmüyor ama insanlar iyi görüyor. NasÄ±l böyle görüyor anlamÄ±ÅŸ deÄŸilim” diyen iÅŸçi ÅŸöyle devam ediyor: “Bir kesim sorguluyor ama baÅŸka adam yok diyor. Ne yapsan AK Parti’yi bÄ±rakmayan bir kesim var. BabasÄ±na laf söyle AKP’ye laf söyleme. Ama benim iki çocuÄŸum var ve ben onlarÄ±n geleceÄŸini düÅŸünüyorum. EÄŸitim sÄ±fÄ±r. Kaç defa deÄŸiÅŸtirdi. Sonra gelip bu TEOG’u kim çÄ±kardÄ± diyerek dalga geçtiler. SatmadÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey kalmadÄ±. Yol yapma ile olur mu bu iÅŸ? Hastaneleri örnek verip duruyorlar. Eskiden sabahÄ±n köründe gidip sÄ±raya giriyordun belki ama en fazla 2-3 günde hallediyordun iÅŸini. Åžimdi sana 20 gün sonrasÄ±na randevu veriyor. OHAL’in bize ne zararÄ± var diyorlar. Ulan bizim grevimizi yasakladÄ± daha ne zararÄ± olacak. Tayyip giderse iÅŸsiz kalacaÄŸÄ±z, batacaÄŸÄ±z, çökeceÄŸiz diyorlar. Sanki 20 yÄ±l önce benim bir yaÅŸantÄ±m yokmuÅŸ gibi. TutturmuÅŸlar DemirtaÅŸ’la görüÅŸüyor diye. Tayyip de görüÅŸtü. GörüÅŸecek elbet. Mahallede arkadaÅŸÄ±mÄ±za selam veremez hale geldik.”

Alevi bir iÅŸçi ili görüÅŸüyoruz. Ailesi CHP’li. Ancak 2010 referandum seçimlerine kadar AKP’ye oy vermiÅŸ. Nedenini ise ÅŸöyle açÄ±klÄ±yor: “AKP’ye 2004 yÄ±lÄ±nda oy verdim. Kasabada seçtiÄŸimiz adayÄ± CHP aday olarak göstermedi, AKP aday gösterdi. Bunun üzerine biz de AKP’ye oy verdik. Hizmet gelmesini istiyorsanÄ±z oy verin dediler bu yüzden 2006’da da yine AKP’ye oy verdik. 2009’da belediyede AKP’ye, vekillikte de CHP’ye oy verdik. 2010 referandumunda ‘hayÄ±r’ oyu kullandÄ±m, ondan sonra da hep CHP’ye oy verdim.”

Åžimdi ise milletvekili seçimlerinde HDP’ye, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde ise Ä°nce’ye oy vermeyi düÅŸünüyor. “AdamlarÄ±n amacÄ± HDP’nin barajÄ±n altÄ±nda kalmasÄ±nÄ± saÄŸlamak” diyen iÅŸçi, eÅŸinin de benzer ÅŸekilde oy vereceÄŸini ve Ä°stanbul’da çevresinde bulunan 15 ailenin de benzer ÅŸekilde hareket edeceÄŸini söylüyor.

ÇOÄžU MHP’LÄ° Ä°YÄ° PARTÄ°YE GEÇTÄ°

Bir çok yerde var olan tablo Mercedes için de deÄŸiÅŸmiyor. “ÇoÄŸu MHP’li Ä°YÄ° Partiye geçti” diyen iÅŸçi, fabrikadaki eÄŸilimi ÅŸöyle aktarÄ±yor: “MHP’den Ä°YÄ° Partiye yüzde 75 geçiÅŸ var bence. Eskiden çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m ortamda yalnÄ±zca 1 tane Saadet Partili vardÄ± ÅŸimdi 4-5 oldu.”

AKP’lilerin eskisi gibi fazla konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçi ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: “Yine laf söylettirmeyenler var ama mümkün olduÄŸunda sessiz kalmayÄ± tercih ediyor çoÄŸu. Savunanlar da, kötü gidiÅŸatÄ± dÄ±ÅŸ güçlere baÄŸlÄ±yor. Seçimden sonra düzeleceÄŸini söylüyor. DolarÄ±n yükselmesini seçimlere baÄŸlÄ±yor. Yerli ekonomiye geçeceÄŸimiz için dÄ±ÅŸ güçlerin engel olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.” BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra AKP’nin yanlÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kabul eden iÅŸçilerin de olduÄŸunu söyleyen iÅŸçi, “BoÅŸa israf yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, asgari ücretin düÅŸük olduÄŸunu, yandaÅŸlara kesenin aÄŸzÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, öÄŸretmen atamalarÄ±nda torpil yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÄŸitimin kötüye gittiÄŸini düÅŸünüyorlar. Ancak tüm bunlara raÄŸmen ‘Ne yapalÄ±m baÅŸka adam yok’ diyorlar. KÄ±zÄ±yor ama yine de gidip oy veriyor. ‘AlnÄ± secdeye deÄŸiyor’ diyorlar.” Ä°ÅŸçiler arasÄ±nda en büyük kaygÄ± ise ekonomik kaygÄ±lar.

YakÄ±n zamanda sözleÅŸme görüÅŸmelerinin tÄ±kanmasÄ± sonucu greve gidilmiÅŸ, ancak grevleri hükümet tarafÄ±ndan yasaklanmÄ±ÅŸtÄ± Mercedes iÅŸçilerinin. Ancak buna raÄŸmen fabrikada grev yasaÄŸÄ±ndan hiç söz edilmiyor. Bunun nedenlerinden biri sözleÅŸmelerin geçmiÅŸ sözleÅŸmelere oranla iyi olmasÄ±na baÄŸlanÄ±yor. DiÄŸer neden ise “Bunlar grevimizi yasakladÄ±, gidip bunlara oy mu vereceÄŸiz” diyen iÅŸçinin olmamasÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LER ARTIK DAHA RAHAT KONUÅžUYOR

AKP tabanÄ±nÄ±n da rahatsÄ±z olduÄŸunu söyleyen CHP’li bir iÅŸçi ise fabrikada eskiye oranla iÅŸçilerin daha rahat konuÅŸtuÄŸunu belirtiyor. “Eskiden iÅŸçiler çok iç içe deÄŸildi. Son sözleÅŸme zamanÄ±nda herkes kaynaÅŸtÄ±. Önceden herkes gruplar halindeydi. YanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ±yla konuÅŸmaktan çekiniyorlardÄ±. Bir arkadaÅŸ ‘ArtÄ±k bÄ±rakÄ±n bunu, çÄ±karÄ±n at gözlüklerinizi’ diyordu baÄŸÄ±ra baÄŸÄ±ra ama kimseden ses çÄ±kmÄ±yor” diyen iÅŸçi ÅŸöyle devam ediyor: “Åžimdi suskun durumdalar. Muhatap olmak istemiyor. YemeÄŸimizi yiyelim diyor. GeçiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Eskiden hiç geri adÄ±m atmÄ±yorlardÄ±.” YanÄ±nda çalÄ±ÅŸan ve daha önce AKP’ye oy veren bir iÅŸçinin bu seçimde oy vermekten vazgeçtiÄŸini anlatan iÅŸçi, “KayÄ±nçosu FETÖ soruÅŸturmasÄ± nedeniyle öÄŸretmenlikten atÄ±lmÄ±ÅŸ, yakÄ±nlarÄ± içeri alÄ±nmÄ±ÅŸ. ‘En alttakiler gidiyor, üsttekilere bir ÅŸey olmuyor, asÄ±l görüÅŸenler kendileriydi’ diyor.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 19:51

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