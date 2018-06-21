AKP'li vekilin yalanı kısa sürdü: Köylüye ‘imar affı’ yalan çıktı

AKP Milletvekili Mustafa Savaş'ın imar affının Aydın'ın 7 köyünde 700 haneyi ilgilendiren tapu sorununu çözeceği vaadi yalan çıktı.

Aydın’ın Çine ilçesinde, 24 Haziran seçimleri öncesinde imar affını öne süren AKP’li vekillerin vaatlerinin yalan olduğu ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru yapan köylüler, bahsedilen kanunun kendilerini kapsamadığını öğrendi.

Çine’de bir süre önce halkla buluşan AKP MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 7 köyde 700 haneyi ilgilendiren tapu sorununun, yeni çıkan imar affı barışı ile çözüleceğini söyledi. Afla ilgili değişikliğin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandığını dile getiren Savaş, Çineli köylülere, “Biz sözümüzü yerine getirmek için çalıştık ve yerine getirdik. Oy kutsaldır, oyunu elini vicdanına koyar ve kullanırsın o ayrı bir şey. Biz söz verdiğimiz için şimdi burada bu müjdeyi veriyoruz” dedi.

Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al da imar affı barış kanununda, Çine’deki tapu mağduriyetinin de giderilmesi adına çalışmalar yapıldığını ve 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacak olan müracaatlar ile konunun artık sorun olmaktan çıkacağını belirtti.

Bu açıklamalar üzerine Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne müracaat etmeye giden Çineli köylüler, bahsedilen kanunun kendilerini kapsamadığını, kanunda mağduriyetlerini giderecek bir mevzuatın ‘henüz’ var olmadığını öğrendi. Seçim dönemi öncesinde yine büyük hayal kırıklığı yaşayan köylülere, yetkililerden, mera vasfındaki arazilerle ilgili bir çalışma olmadığı; belki 31 Ekim’e kadar bir mevzuat hazırlanabileceği açıklaması geldi.

KÖYLÜ, KENDİ EVİNDE İŞGALCİ DURUMUNDA

Çine’nin Karakollar, Kahraman, Evciler, Çaltı, Yağcılar, Kuruköy, Yolboyu köylerinde, 1952 yılında mera olarak tespiti yapılan, tapuya[RTF bookmark start: _GoBack][RTF bookmark end: _GoBack], mera ya da harman yeri olarak kaydedilen araziler, 1988-1991 yıllarında 2981 sayılı yasa uygulanarak parsellenmiş, il özel idaresi adına tescili yapılmıştı. Ancak 2007 yılının sonlarında Hazine, tapu iptal davası açarak meraların 2981 sayılı yasa kapsamına girmediğini, bu nedenle yapılan satışların yolsuz tescil olduğunu, 2981 sayılı yasanın bu köylere yanlışlıkla uygulandığını söylemiş ve Çine Asliye Hukuk Mahkemesi de yaklaşık 800 tapunun iptaline karar vermişti.

1955-1960 yılları arasında muhtardan parasıyla arsaları satın alan, 1988 yılında il özel idaresine tekrar para ödeyerek tapu belgelerini alan köylüler, şimdi evlerini satamayan, miras bırakamayan bir konuma düştü. Evlerini boşaltma tehlikesiyle de karşı karşıya kalan köylüler kendi evlerinde yıllardır işgalci durumunda.

Fotoğraf: Evrensel

HER SEÇİMDE AYNI VAAT

2013 yılında yine bir AKP milletvekilinin ‘müjde’siyle Tapu Kadastro’nun tapuları kendilerine törenle dağıttığını ifade eden köylüler, iptal edilen tapuları hatırlatarak “Artık yalanlara ve boş vaatlere karnımız tok” dedi.

Tapu mağduru köylülerden Mustafa İğci, “AKP Milletvekili Mustafa Savaş’ın bizlere verdiği müjdeli haber üzerine, tapu mağduriyetimizin giderilmesi için, Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne geldik. Ama Mustafa Savaş’ın bize aktardığı ‘yeni kanunun mağduriyetimizi gidereceği’ haberinin gerçek olmadığını öğrendik. Her seçimde olduğu gibi vaatlerin yine yalan dolan olduğunu öğrendik” dedi. İğci ayrıca “Mazotta yüzde 50 sizden, yüzde 50 bizden” vaadinin de mağduru olduklarını söyledi.

AYÇEP KÖYLÜLERİN YANINDA OLACAK

Aydın Çevre Derneği (AYÇEP) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uslu, yaşananları şöyle aktardı: “2009’da köylülerle birlikte mitingler, yürüyüşler yaptık. Çine Doğa Derneği başkanıydım o zamanlar. Siyasiler geldi ve bu işin en kısa zamanda çözüleceği söylediler. O zamanlar dönemin milletvekillerinden Gültekin Kılıç aynı sözleri vermişti, muhtarlar da kefil olmuşlardı. Yıl oldu 2018, aradan geçen bunca yıl, yerel seçimler olsun genel seçimler olsun, her seçimde buna benzer müjdeli haberlerle geldiler ama hep boş çıktı.” AKP’li yerel siyasetçilere seslenen Aydın Çevre Derneği Başkanı Mehmet Vergili ise “Buradan politikacılara sesleniyoruz; halkı kandırmayın, oyalamayın. Tutamayacağınız sözler vermeyin” dedi. Sonuna kadar köylülerin yanında olacaklarını söyleyen Vergili, “Her seçim dönemi mağdurlar, tekrar ve tekrar mağdur oluyor. AYÇEP olarak biz, tapu mağduru köylülerimizin konut haklarının yanındayız” diye konuştu. (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 19:29

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