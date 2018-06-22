RTÃœK: TRT tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ihlal etti!

RTÃœK'te gÃ¶revli kurul uzmanlarÄ±, TRT Haber'in YSKâ€™nin seÃ§ime iliÅŸkin belirlediÄŸi tarafsÄ±zlÄ±k ve doÄŸruluk ilkelerini ihlal ettiÄŸini tespit etti.

Birkan BULUT

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda (RTÜK) görevli üst kurul uzmanlarÄ±, kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapmasÄ± gereken TRT Haber kanalÄ±nÄ±n, YSK’nin seçime iliÅŸkin belirlediÄŸi tarafsÄ±zlÄ±k ve doÄŸruluk ilkelerini ihlal ettiÄŸini tespit etti. Söz konusu rapor RTÜK Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Dairesi BaÅŸkan Vekili YaÅŸar UÄŸurlu tarafÄ±ndan da bir üst yazÄ± ile doÄŸrulandÄ± ve onaylandÄ±.

Kamu yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± yaparak seçimlerde siyasi parti ve adaylara eÅŸit yaklaÅŸmasÄ± gereken TRT’nin tutumu uzun bir süredir tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. BaÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan olmak üzere sadece AKP temsilcilerini ekranlarÄ±na taÅŸÄ±yan TRT Haber’in muhalefete ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± komik süreler daha önce gündeme gelmiÅŸti. HDP’ye ise sadece zorunlu propaganda konuÅŸmalarÄ±nda yer veren TRT Haber’in yayÄ±n çizgisi konusunda yeni bir tespit ortaya çÄ±ktÄ±.

UZMANLAR BÄ°R HAFTALIK YAYINLARI Ä°NCELEDÄ°

RTÜK uzmanlarÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan “YayÄ±n Hizmetleri Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Raporu” TRT Haber’in 8-14 Haziran 2018 tarihleri arasÄ±ndaki yayÄ±nlarÄ±nÄ± incelendi. Güncel programlar ve seçim yayÄ±nlarÄ±nÄ± izleyen uzmanlarÄ±n raporuna göre; söz konusu bir hafta içinde TRT Haber her gün AKP’ye ortalama bir buçuk saat ayÄ±rÄ±rken, CHP’ye ayrÄ±lan süre ortalama yarÄ±m saat oldu. AynÄ± tarihlerde siyasi partilerin seçim mitingleri, kapalÄ± salon ve basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda da benzer bir durum söz konusu oldu. Ancak bu yayÄ±nlarda AKP ve CHP dÄ±ÅŸÄ±ndaki partilere oldukça az yer verildi. HDP ise yine yok sayÄ±ldÄ±.

YSK’NÄ°N TARAFSIZ YAYIN KARARI Ä°HLAL EDÄ°LDÄ°

Uzmanlar günün 24 saatini esas alarak yaptÄ±ÄŸÄ± bir haftalÄ±k incelemeleri sonucunda ÅŸu sonuca vardÄ±lar: “TRT Haber logolu medya hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n rapora konu tarihler arasÄ±nda 24 saatlik kesintisiz yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ± içerisinde genel olarak siyasi partilerin 24 Haziran seçimlerine yönelik haberlerine ve mitinglerine yer vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ancak söz ve yorum programlarÄ±nda Ak Parti dÄ±ÅŸÄ±nda seçime katÄ±lacak diÄŸer parti temsilcilerine yer verilmediÄŸi, dolayÄ±sÄ±yla YSK’nÄ±n Ä°lgi’de belirtilen (2018/329 sayÄ±lÄ± kararÄ±) seçime iliÅŸkin tarafsÄ±zlÄ±k ilkesine aykÄ±rÄ± yayÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilmiÅŸtir.” Raporun sonucunda da TRT Haber’in söz ve yorum programlarÄ±nda genel olarak tek bir partiye yer vermesi nedeniyle YSK’nÄ±n 2018/329 sayÄ±lÄ± kararÄ±nÄ±n “b” bendinde yer alan “TarafsÄ±zlÄ±k, gerçeklik, doÄŸruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü, radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ± ile yazÄ±lÄ±, sözlü ve görsel basÄ±nÄ±n, tek yönlü, taraf tutan yayÄ±nlar yapamayacaklarÄ±na, bu kuruluÅŸlarÄ±n yayÄ±nlarÄ±n demokratik kurallar çerçevesinde adaylar arasÄ±nda fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini saÄŸlamak zorunda olduklarÄ±na” iliÅŸkin hükmün de ihlal edildiÄŸi vurgulandÄ±. Söz konusu rapor RTÜK Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Dairesi BaÅŸkan Vekili YaÅŸar UÄžURLU tarafÄ±ndan da bir üst yazÄ± ile doÄŸrulandÄ± ve onaylandÄ±.

‘TARAFSIZLIK Ä°HLAL EDÄ°LÄ°RSE TRT GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINIR’

TRT Haber hakkÄ±nda RTÜK’ün hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor, TRT genel müdürünün görevden alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalarÄ± bir kez daha gündeme getirdi. Zira TRT genel müdürü, 2954 sayÄ±lÄ± Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu 13. maddesinde “TarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n ihlal edildiÄŸi hallerde TRT genel müdürü görevden alÄ±nÄ±r” hükmü yer alÄ±yor. Bu durumda RTÜK’ün TRT ile ilgili bakana baÅŸvurarak genel müdür’ün görevden alÄ±nmasÄ±nÄ± teklif etmesi ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitiren TRT genel müdürünün Bakanlar Kurulu kararÄ±yla görevden alÄ±nmasÄ± gerekiyor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 07:54

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