Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir mitinginde konuşuyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce İzmir'de miting düzenliyor. Miting kitlesel katılımla dikkat çekiyor.

Mitingte konuşan Muharrem İnce şunları söyledi:

"Gelir dağılımı adaletsiziliğine son vereceğiz. Kimsenin baş örtüsüne bakmayacağı.z Sağcı solcu olduğuna bakmayacağız. Şuan kamuda çalışanlara sesleniyorum. Eğer işinizin ehliyseniz, liyakatla geldiyseniz, işinize devam edecekseniz. Korkunuz olmasın. Ama kaymakamsanız valiseysiniz, AK Parti il başkanı gibi çalışıyorsanız, sizin hiç şansınız yok, hiç."

"Erdoğan ile Muharrem İnce arasındaki fark şu. Erdoğan saraylı, İnce milletin evladı."

"Erdoğan’ın yola çıktığındaki arkadaşlarından hiç birisi artık onun yanında değil. Kadrdeşim dediği kim varsa herkesi yarı yolda bıraktı. Esad’a kardeşim dedi, Abdullah Gül’e kardeşim dedi. Erdoğan’ın 16 yılda dost kalabildiği bir kişi gösteremezsiniz. Erdoğan artık yorgun heyecansız, insanlara tepeden bakan bir adam, kibirli bir adam. Aziz milletim, bir yanda yorgun bir adam, öbür yanda taze bir kan var."

"O artık hayalleri olmayan bir adam. 2002’de adalet diyordu, kalkınma diyordu. Artık adalet kalkınma diyemiyor, ekonomi diyemiyor, benim karşıma televizyona çıkamıyor. Aslına bakarsan Erdoğan’ın çıraklığı fena değildi ama ustalığuı rezalet. Nasl çırak dediğinin karşısına çıkamaz. Çak usta bu çakma. Sen nasıl dünya liderisin. Gel karşıma Erdoğan gel."

"Hani doktorlar arasında bi laf vardır ya çocukluğuna inmek lazım diye. Valla benim çocukluğuma kadar iniyorlar artık. Yakında 2. dünya savaşınnı da Muharrem İnce çıkardı diyebilirler. Meydanlarda bana diyor ki; Bay Muharrem Menderes asılırken neredeydin diyor. Ya dünyada yoktum. Ben 1964 doğumlutyum. Menderes 1961’de asıldı. Yani üniversite diploması yok diyorlar ya düşünüyorum da acaba ortaokul var mı? bunu merak etmeye başladım."

"Medya kendine çeki düzen verecek. Yandaş medya bakalım şuan ne yapıyorlar merak ediyorum. Veriyorlar mı vermiyorlar mı. İster ver ister verme. Ama 24 Haziran’dan sonra kapının önünden de ayrtılma bunlar. Bir de öyle yaparlar." (HABER MERKEZİ)

Seçim Günlüğü (21 Haziran 2018)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 20:12

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