Adayların sosyal medya karnesi: İnce, Erdoğan’ı geçerek birinci oldu

Medya Takip Merkezi'nin verilerine göre 14-20 Haziran haftasında Muharrem İnce, sosyal medyada Erdoğan’dan daha fazla konuşuldu.

Medya Takip Merkezi 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların sosyal medya performanslarını açıkladı. 14-20 Haziran 2018 haftasında CHP’nin Adayı Muharrem İnce, Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti.

Medya Takip Merkezinin (MTM) verilerine göre; siyasi liderler, sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasında yer aldı.

Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın, süreç başladığından beri, sosyal medya yansıması 1 milyondan fazla oldu. Erdoğan, bu hafta da 1 milyon 180 bin 818 adet sosyal medya paylaşımında yorumlandı. Seçim sürecinin başladığı ilk haftalarda, sosyal medyada en fazla yorumlanan lider Recep Tayyip Erdoğan iken, ikinci sırada Muharrem İnce yer alıyordu.

Adaylığı açıklandıktan sonra, sosyal medya yansımalarında en fazla çıkış görülen aday olan İnce’nin, son bir haftadaki sosyal medya yansıması ise 1 milyon 315 bin 783 adet ileti oldu. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce, sosyal medyadaki yorumlanma sayısıyla, dönemi 1. sırada kapattı.

AKŞENER 1 KEZ 500 BİNİ GEÇTİ

Seçim çalışmaları süresince, bir hafta 500 bini geçen İyi Parti Cumhurbaşkanı Adayı ve Lideri Meral Akşener’in sosyal medya yansımaları, haftada 300 bin ileti ortalamasını korudu. Tek kadın aday olması, tülbent çıkışı, yeni bir partiyi temsil etmesi konularıyla öne çıkan Akşener, bu hafta da 336 bin 183 adet paylaşıma konu oldu.

DEMİRTAŞ SOSYAL MEDYADAN KOPMADI

Cezaevinde bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medyadaki konuşmalara da dahil oldu. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla sürece destek veren, hatta diğer adaylarla diyaloğa giren Demirtaş, 59 bin 377 adet iletiyle başladığı sosyal medya rekabetinde, son hafta en yüksek yansımasını yakaladı. Eşi Başak Demirtaş’ın da desteğinin de arttırdığı son haftada, Selahattin Demirtaş’ın iletilerinde yükseliş görüldü. TRT yayımındaki açıklamalarıyla çok konuşulan Demirtaş, bu hafta 281 bin 613 iletinin konusu oldu.

KARAMOLLAOĞLU SIK SIK YER DEĞİŞTİRDİ

Saadet Partisinin Lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, listedeki sıralamada Selahattin Demirtaş ile sık sık yer değiştirdi. Süreç boyunca, 2 hafta 200 bini geçen ve sosyal medyada çeşitli caps’lere de konu olan Karamollaoğlu, genel olarak 100-150 bin civarında sayıya ulaştı.

Sosyal Medya’dan yaptığı canlı yayınlarla farklı mecralardan seçmene ulaşmaya çalışan Saadet Partisi adayı, son hafta 150 bin 854 paylaşımda yorumlandı.

Veriler Medya Takip Merkezinin (MTM) sosyal medya ölçümleme uygulaması DigiLUP ile ölçüldü. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 18:51

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