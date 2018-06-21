Türkiye ilk F-35'ini teslim aldı

Türkiye, program ortağı da olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağını Teksas-Fort Worth'te düzenlenen törenle teslim aldı.

Türk savunma sanayisinin üretiminde aktif rol aldığı F-35 uçakları pilotların eğitimi için bir süre daha ABD'de kalacak, Türkiye'ye ilk uçaklar Kasım 2019'dan itibaren gelmeye başlayacak

Törene, Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkilileri, projede görev alan Türk şirketlerinin ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri katıldı.

18-0001 kuyruk numarasıyla teslim alınan ilk F-35 uçağı pilot eğitimlerinde kullanılmak üzere Arizona'da yer alan Luke Hava Üssü'nde görevlendirilecek. İlk uçağın ardından önümüzdeki günlerde 2. uçak, Mart 2019'da ise 3 ve 4. uçak teslim edilecek. Türk pilotların eğitimi süresince bu uçaklar ABD'de kalacak. Türkiye'ye teslim edilecek 5 ve 6. uçaklar ise Kasım 2019'da üretimlerinin tamamlanmasının ardından doğrudan Türkiye'ye gelecek.

#Canlı: Yeni nesil savaş uçağı F-35 Projesi kapsamında Türkiye'nin ilk uçağı teslim ediliyor. https://t.co/QjNzT0lUjQ — AA Canlı (@AACanli) 21 Haziran 2018

Teslim alınan ilk F-35 uçağı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren ilk 5. nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyor. Sahip olduğu düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yeteneklerle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğinde çarpan etkisi oluşturacak F-35 uçaklarından Türkiye, yıllara sari olacak şekilde 100 adet tedarik etmeyi planlıyor. Bu kapsamda hali hazırda 30 adet uçağın siparişi verildi.

Aralarında Alp Havacılık, AYESAŞ, Kale Havacılık, Kale Pratt&Whitney ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin yer aldığı Türk havacılık ve savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen parçalar, ilk F-35 uçağından bu yana tüm uçaklarda yer alıyor.

Türkiye'de F-35 uçaklarının konuşlandırılacağı, pilot ve bakımcı eğitimlerinin gerçekleştirileceği Entegre Eğitim Merkezine de ev sahipliği yapacak ilk üs olan Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığının aktivasyon çalışmaları devam ediyor. İlk uçakların Kasım 2019'da Türkiye'ye gelişinin ardından 2020'de burada eğitim faaliyetlerine başlanacak. (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 18:49

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