Kadınlara 8 ay, erkeklere 30 gün doğum izni TİS’e girdi

Şişli Belediyesi ile DİSK/Genel-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, kadın çalışanlara sağlanan sosyal haklarla öne çıktı.

Şişli Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın çalışanlara tatil olduğu sözleşmeye göre eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan erkek işçinin ücretinin yarısı bir yıl süreyle eşine verilecek. Sözleşmeyle kadınların doğum izni 4 aydan 8 aya çıkarılırken, eşi doğum yapan erkeklere de 30 gün izin hakkı tanındı.

Şişli Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında imzalanan yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından imzalandı. 2018-2020 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesinde toplumsal cinsiyet eşitliği acısından önemli gelişmeler kaydedilirken, çalışanların sosyal haklarında da iyileşmeler yer aldı. Sözleşmeye göre ücretlere ilk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 6, ikinci yıl yüzde 11 oranında zam yapıldı. Çalışma yaşamında kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla Türkiye’de bir ilki hayata geçiren Şişli Belediyesi eşi doğum yapan işçiye 4857 sayılı İş Kanunu’ndan kaynaklanan izinler dahil olmak üzere 30 gün izin hakkı tanıdı.

ŞİDDET UYGULAYAN KOCANIN MAAŞININ YARISI EŞİNE VERİLECEK

“Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği” maddesine göre eşine ve çocuklarına şiddet uygulayan işçinin ücretinin yüzde 50’sinin bir yıl süreyle eşine ve çocuğuna ödenmesi sözleşmede yer aldı. Yasaya göre, 4 ay olarak düzenlenen doğum izni yeni toplu iş sözleşmesinde 8 aya çıkarıldı. Öte yandan sözleşmede yer alan “Sosyal Haklar” maddesiyle, Şişli Belediyesi çalışanlarının, belediyeye ait kreşlerden yüzde 50 indirimle yararlanmaları kararlaştırıldı. Daha önce doğum yapan kadına bir kereye mahsus olmak üzere ödenen 500 TL doğum parası yeni sözleşmeyle 1000 TL’ye çıkarıldı. Şişli Belediyesi’nde çalışan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar gününde 1 gün izinli. Kadınların bugüne özel aldıkları 600 TL ikramiye den 800 TL’ye çıkarıldı.

TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR ADIM

Törende konuşan Avukat Hülya Gülbahar, sözleşme ile kazanılan hakların öncü kazanımlar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “İş kanununda 4 aya kadar doğum izni var. Tam 2 katına çıkarılması şahane bir şey. Hem kadınlar için hem erkekler için. Sadece Şişli için değil bütün Türkiye için örnek olması gereken dev bir adım. Erkekler için 30 gün doğum izni başlangıç için önemli bir basamak. Ama sadece başlangıç için. Umuyorum ki 2yıl sonraki toplu sözleşme zamanında bebek bakımına katılma izninin 60 güne çıkar. Böylece yavaş yavaş eşit ebeveyn iznine ulaşmış oluruz” diye konuştu. Sözleşmede kadınlar için getirdiği yeniliklerin önemli olduğuna vurgu yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Üyesi Gülsüm Kav, “Aslına bakarsanız bu yenilikler Tüm Türkiye’ye lazım. Bu yüzden Genel-İş örgütlü olduğu tüm işyerlerinde bu modeli önermesini istiyoruz. Bu yeniliklerin babalara ve baba adaylarına da iyi gelecek. Dursun diye uğraştığımız o başımızın belası şiddetin temelinde şunlar var. Kadınlar değişiyor. Haklarını arıyor. Eşit haklarla, eşit sorumluluklarla yaşamak istiyor. Burada erkeklerin de görevi var. Bu değişime ayak dirememeleri lazım.”

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “Benim için önemli olan toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında 144 ülke arasında 131. sırada olan ülkemin eşitliğin yukarılara doğru çıkmasına sebep olacak bir imza. Bu anlamda bir çok çalışmayı zaten arkadaşlarımızdan duyuyoruz. Daha ileri gidebilecek, Türkiye’deki belediyelere örnek olabilecek bir çalışmadır.”

24 HAZİRAN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da “Emeğimizi savunacağız, emeğimizi koruyacağız. Ancak mücadele için güçlü olmamız lazım. Birçok yerde mağduriyet var. İhraçlar var, güvenlik soruşturmasına takılan arkadaşlarımız var, ailesi ile birlikte açlığa mahkum edilen arkadaşlarımız var. Sadece bizim üyelerimiz değil, ülkede birçok arkadaşımız bu adaletsiz uygulamaya maruz kaldı. Birçok gasp var, kadro beklerken şirket işçiliğine mahkum edilen arkadaşlarımızın hakkı gasbedildi” diye konuştu. 24 Haziran seçimlerine de değinen Çalışkan, “24 Haziran geldi çattı. İşyerlerimize kadar gelen bu saldırılara, hukuksuzluğa adaletsizliğe karşı üzerimize düşeni yapmak adına önemli bir fırsat var. Biz işçiler ve toplum ezilen tüm kesimleri olarak bu karanlık tabloyu hak etmiyoruz. Biz AKP’nin tek adam iktidarına karşı aydınlık Türkiye’den yana olduk. 24 Haziran’da bu tavrımızı sandıkta da göstereceğiz.”

ÇALIŞMA HAYATININ KADINLAR LEHİNE DÜZENLENMESİ ÖNEMLİ

Daha sonra söz alan Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü sözleşmeye imza atmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirterek, “Bu sözleşmede yer alan ve özellikle kadın çalışanlarımızı ilgilendiren kimi sosyal hakların, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine destek olacağına inanıyorum” diye konuştu. Öte yandan kanun hükmünde kararname ile belediye şirketlerine atanan personele yasal sınırlamalardan dolayı bir katkı yapamamanın burukluğunu yaşadığını belirten İnönü şöyle konuştu: “Bu konuda da arkadaşlarımız çalışma ve araştırmalarına devam ediyor. Yasal engelleri aşmaya çalışıyoruz. Onlara da hak ettikleri katkıyı sağlayacağımızı umut ediyorum. Kadınların işgücüne katılımı hem ekonomik hem de sosyal açıdan kalkınmayı sağladığı gibi, yoksulluğun azaltılmasında da çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle çalışma hayatımızın kadınlar lehine düzenlenmesi büyük bir önem taşıyor. Kadını iş yaşamından uzaklaştıran çocuk ve yaşlı bakımı gibi sorumlulukların yükünü hafifletmek bizim birinci önceliğimiz. Bu amaçla erkeklerin de çocuk bakımını üstlenmelerini önemsiyorum. Eşi doğum yapan erkeklere tanınan 30 gün doğum izni kadının üzerindeki yükün azaltılması için yeterli olmasa da önemli bir adım. Bundan sonra belediyemiz bünyesinde AÇEV’le iyi babalık eğitimlerini sürdüreceğiz. Kadının çocuk bakımından özgürleşmesi için yaptığımız çalışmalardan biri de kreşlere hayat vermek. Çocuk kreşe kadın işe diyerek şu ana kadar 7 kreş açtık, 3 kreşi daha kısa süre sonra hizmete sokacağız. Öte yandan kadına yönelik şiddetle mücadeleye bir katkı sunmak amacıyla sözleşmede yer verdiğimiz, şiddet gösteren erkeğin maaşının yarısının 1 yıl süreyle eşine ödenmesi maddesi de önemli bir adım. Çalışma arkadaşlarım bu önlemlerin de artarak devam edeceğine emin olsunlar.” (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 18:28

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