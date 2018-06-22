â€˜A Haberâ€™i seyrettim ne gerÃ§ekler varmÄ±ÅŸ!â€™

Pek Ã§ok iÅŸÃ§i â€˜bir gÃ¼cÃ¼nâ€™ her ÅŸeyi dizayn ettiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. Somut bir adres yok, â€˜dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerâ€™ var. Ekonomide oyun oynuyor, Ã¼lkeyi bÃ¶lmek istiyorlarâ€¦'

UÄŸur ZENGÄ°N

Ä°stanbul

Tuzla’da bulunan bir metal fabrikasÄ±nda makineler iÅŸçiliÄŸin ucuz olduÄŸu bir Avrupa ülkesine taÅŸÄ±nÄ±p, 60 iÅŸçi iÅŸsizlik tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±rken fabrikadaki iÅŸçilerin büyük bölümü ülkenin kalkÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. Ä°ÅŸçilerin anlattÄ±ÄŸÄ±na göre pek çok iÅŸçi, ‘bir gücün’ her ÅŸeyi dizayn ettiÄŸini düÅŸünüyor. Somut bir adres yok, ‘dÄ±ÅŸ güçler’ var. “Ekonomide bu dÄ±ÅŸ mihraklar oyun oynuyor, aynÄ± güçler Türkiye’yi bölmek istiyor. FETÖ’cülerin de emelleri devam ediyor, onlar da CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi ve HDP’yi nasÄ±l yapÄ±yorlarsa bir araya getirip, Muharrem Ä°nce’yi cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± yapÄ±yorlar!”

Ä°KTÄ°DARIN DÄ°LÄ°

Ä°ktidarÄ±n dili iÅŸçileri etkiliyor. Hep baÅŸörtüsünden, eski Türkiye’deki kuyruklardan dem vurulduÄŸunu, “Eskiden kuyruk vardÄ± ÅŸimdi her ÅŸeyde bolluk var” denildiÄŸini söylüyor bir iÅŸçi ve ekliyor: “Krediyle alÄ±yorsun diyorum. Hiç de öyle deÄŸil diyor. Yol yapÄ±yor aynen bunu diyorlar.” KarÅŸÄ±sÄ±ndaki iÅŸçinin tüm bu söylediklerini dinleyen iÅŸçi ona ÅŸunu söylüyor: “Sendikayla ilgili bir problem oldu greve gidemezsin.” Bunu duyan iÅŸçi ÅŸaÅŸÄ±rarak “NasÄ±l yani” diye sorunca ÅŸu cevabÄ± verdiÄŸini söylüyor: “OHAL var grevi yasaklÄ±yor. HakkÄ±nÄ± arayamazsÄ±n’ dedim. ‘Öyle ÅŸey mi olur?’ dedi bu kez. ‘Sen hiç mi televizyon seyretmiyorsun’ diye sordum.”

Araya giriyorum:

- SeyrettiÄŸi televizyonda çÄ±kmÄ±yor olabilir.

- BaksÄ±n. SendikanÄ±n sayfasÄ±nda var.

- Hangi kanallarÄ± izliyorlar?

- TRT 1, A Haber. ‘A Haber’i seyrettim ne gerçekler varmÄ±ÅŸ’ diyor. FOX hep yalan söylüyor diyor.

KÄ°TLE KIYASI

Seçim yaklaÅŸtÄ±kça heyecan artÄ±yor. Ana akÄ±m televizyonlar CHP’nin AdayÄ± Muharrem Ä°nce’nin mitinglerini sÄ±kça yayÄ±nlamasa da iÅŸçiler sosyal medya üzerinden ulaÅŸÄ±yor. “Kemik AKP’liyim” diyen de “Acaba baÅŸkasÄ± ne diyor” diye merak eden de 10 dakikalÄ±k dinlenme molalarÄ±nda sosyal medya üzerinden mitingleri izliyor. Neredeyse hepsi CHP’nin AdayÄ± Muharrem Ä°nce ve AKP ile MHP’nin AdayÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n mitinglerinde toplanan kitleyi kÄ±yaslÄ±yor. Seçime günler kala kimin ‘daha güçlü olduÄŸu’ analiz edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. AKP’den kopan ya da baÄŸlarÄ± zayÄ±flayan iÅŸçiler ise tek tük.

KORKUYLA OY ALINIR MI?

Seçime günler kala “BaÅŸörtüsü elden gidecek muhabbeti”nin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor bir iÅŸçi: “SÄ±rf ondan bile Ak Parti’ye oy vermek istiyorlar. ‘BaÅŸörtüsü serbest, benim için önemli olan bu. Beni o (ErdoÄŸan) özgür bÄ±raktÄ±’ diyorlar.”

- Fabrikada siyasi konu açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hemen kapatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

- AdaylarÄ±n seçim vaatleri, iÅŸçilerin ön yargÄ±larÄ±nÄ±n önüne geçemiyor. Özellikle CHP ve HDP’ye dönük büyük bir ön yargÄ± var.

- HDP’nin konuÅŸulmasÄ± çok çok zor. KonuÅŸan iÅŸçi ‘terörist’ damgasÄ± yediÄŸini söylüyor.

- Birçok fabrikada olduÄŸu gibi AKP ve MHP’li iÅŸçiler, sÄ±k sÄ±k “CHP, Ä°YÄ° Parti, Saadet Partisi HDP ile ortaklÄ±k kuracak” diyor.

- Parlamento seçimlerinde Ä°YÄ° Partiye oy verecek pek çok iÅŸçinin cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± oylamasÄ±nda Muharrem Ä°nce’ye oy vereceÄŸi söyleniyor.

- Benzer durum HDP ve Selahattin DemirtaÅŸ için de geçerli.

- “Ak Parti’yi beÄŸenmiyorum ama baÅŸka parti yok” diyen iÅŸçi sayÄ±sÄ± hiç de az deÄŸil.

- MHP’li olduÄŸunu söyleyen ve MHP’nin Mecliste olmasÄ±nÄ± dileyen iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ±, ErdoÄŸan’a oy vermeyeceÄŸini söylüyor.

- AKP’ye önceki yÄ±llarda oy vermiÅŸ ancak bu seçimde oy vermeyecek olan iÅŸçiler var ancak bu kopuÅŸ kitlesel deÄŸil.

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