Akşener'den Erdoğan'a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener: Sayın Erdoğan, damadınız Anadolu Ajansı’na 'seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin' dedi mi, demedi mi?

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, Twitter hesabından çarpıcı bir iddiada bulundu.

Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek; ‘damadının’ Anadolu Ajansı’na (AA) AK Parti’nin oy oranını seçim gecesi saat 21.30’da ‘yüzde 52’ olarak ilan etmesini isteyip istemediğini sordu.

Akşener mesajında, “Sayın @RT_Erdogan, damadınız Anadolu Ajansı’na “24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin” dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir?” dedi.

Sayın @RT_Erdogan, damadınız Anadolu Ajansı'na "24 Haziran seçim akşamı 21.30 itibariyle bizi %52 olarak ilan edeceksin" dedi mi, demedi mi? Bu gözümüz gibi korumamız gereken seçmen iradesini yok saymak değilse nedir? — Meral Akşener (@meral_aksener) 21 Haziran 2018

TVNET'TE ‘ERKEN SEÇİM’ SONUCU

TVNET’te 19 Haziran Salı günü yayınlanan ‘Akıl Odası’ adlı programının gece 02:00 sıralarında yayımlanan tekrar programında, yayına AA’nın “Seçim 2018” tablosu ve çeşitli görüntüler getirildi. Görüntü sosyal medyada tartışma yarattı.

AA’nın tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Kanalda, ekrana yanlışlıkla getirilen AA’nın seçim tablosunun, ‘test yayını’ olduğu belirtildi.

AA'DAN AÇIKLAMA: PERİNÇEK'İN YÜZDE 40 OLDUĞU SONUÇ DA VAR

Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu "Bu sonuçlar testin dışında bir şey değil" dedi.

Anadolu Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, “Her seçimde, seçim gecesi aboneler bir sıkıntı yaşamasın diye öncesinde bir takım sonuçlar verilerek test yapılır. Abone kendisi bu testi ister bizden. Çünkü kendi otomasyonlarına, ekran yüzlerine uydurması gerekiyor. Bunun için bizden bir takım veriler isterler ve bizim yazılım ekibimiz de bazı veriler göndererek test ederler sonuçları. Bu sonuçlar testin dışında bir şey değildir” dedi.

NEDEN HERKES ‘0’ DEĞİL?

Mutanoğlu, oy oranlarının ‘0’ yerine yüzdeler halinde verilmesine ilişkin ise şunları söyledi: ‘0’ veri ile test yapılamaz. Haritada renklendirme yapılması için veri yazılması gerekiyor. Ekranda verilen sonuçlar bizim varyasyonlarımızdan biridir. Doğu Perinçek ‘in yüzde 40 olduğu bir başka sonuç da var. Değişik sonuçlar veriyor arkadaşlarımız. Bu kolay bir şey değil. Bizim yapmış olduğumuz şey, sahadan verileri alıyoruz. Hiç bekletmeden abonelere sunuyoruz. En ufak bir virgülüne bile dokunamıyoruz. YSK biraz sonra açıklayacak zaten. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 18:37

www.evrensel.net