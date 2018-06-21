Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı keyfi biçimde kapatılıyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı, Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin yanında olduğu gerekçesiyle tahliye edilecek.

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı binası kapanıyor. Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin yanında bulunduğu gerekçesiyle binanın Salı tahliye edileceği bilgisine ulaşıldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörlüğü tarafından da İstanbul Devlet Konservatuvarının tahliye edilmesi girişimiyle ilgili bir açıklama yapıldı. Tahliye kararı doğrulanırken açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreteri başta olmak üzere, Müzecilik Tanıtım Daire Başkanlığı ve kimi diğer bürokratların keyfi projelerinin uygulanması adına böyle bir girişimde bulunulduğu vurgulandı. Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından 26 Haziran 2018 Salı gününe kadar binanın tahliye edileceğine ilişkin bir yazının tebliğ edildiği aktarıldı. Rektörlüğün bu yazıya yönelik olarak idari mahkemeye başvurduğu ve hukuki süreç başlattığı da vurgulandı.

REKTÖRLÜKTEN ‘KABUL EDİLEMEZ’ TEPKİSİ

Rektörlüğün yaptığı yazılı açıklamada, “6 yaşından 25 yaşına kadar, ilköğretimden yüksek öğretime dek, eğitim gören ve gerek ulusal gerekse uluslararası yarışmalarda sayısız başarılara sahip, ülkemiz ve üniversitemizin göz bebeği olan 1400 öğrencimizin, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa'nın 42’nci Maddesi'ni ihlal etmiş olurlar" denildi. Konuyla ilgili konuştuğumuz Eğitim Sen 6 No'lu Şube Başkanı Görkem Doğan, “Eğitime ve sanata verilen değeri açıkça gösteren bir uygulama. Hukuka aykırı bir şekilde alınmış bir karar. Eğitim kurumlarını, sanat kurumlarını tarihsel bağlarından uzaklaştırmak istiyorlar. Bu da sarayın takıntısı. Ülkenin eğitim ve kültürü açısından üzüntü verici” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 18:13

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