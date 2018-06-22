KÄ±rÅŸehir'de deÄŸiÅŸim isteÄŸi var ama tam kopuÅŸ yok

KÄ±rÅŸehir'de seÃ§imin nabzÄ±nÄ± tuttuk. Ã‡EMAÅž ve PETLAS iÅŸÃ§ileri, iktidara yÃ¶nelik bir tepki geliÅŸtiÄŸini ve bunun sandÄ±ÄŸa yansÄ±yabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Yakup ASLANDOÄžAN

KÄ±rÅŸehir

KÄ±rÅŸehir, Orta Anadolu’nun küçük kentlerinden biri. Ama tarihte etkisi olmuÅŸ bir kent. Binlerce yÄ±l önce kurulmuÅŸ birçok medeniyete ev sahipliÄŸi yapmÄ±ÅŸ olan KÄ±rÅŸehir, Celali isyanlarÄ±ndan HacÄ± BektaÅŸi Veli’nin yeniçeriler içindeki etkisini biçimlendirdiÄŸi yakÄ±n kentlerin baÅŸÄ±nda oluÅŸuna, OsmanlÄ±’nÄ±n kuruluÅŸunda etkileri olan Ahi Evran’Ä±n bu kentte etkili olmasÄ±na kadar birçok meselede bilinen bir kent durumunda.

Son dönem siyaset yapÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n Türk-Ä°slam etkisini yaymak için geçmiÅŸ dönem bu örneklerin aksine, OsmanlÄ±cÄ± resmi tarih vurgularÄ±nÄ± öne çÄ±kararak güç topladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz. Öyle ki bu seçim dönemi bunun için bulunmaz fÄ±rsatlar sunmuÅŸ ama tahminleri zorlayacak geliÅŸmeler de yaÅŸanmÄ±yor deÄŸil.

Küçük ve tarÄ±mÄ±n aÄŸÄ±r bastÄ±ÄŸÄ± bir il olsa da Türkiye’de belki de grevi en çok yasaklanan bir fabrikaya da ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± pek bilinmez KÄ±rÅŸehir’in. Otomotiv tekellerinin göz bebeÄŸi olan tekerlek fabrikalarÄ±ndan biri buradadÄ±r. PETLAS. Yüzlerce iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±rken ÅŸimdilerde 3 bin iÅŸçisi ile orta Anadolu’nun en büyük iÅŸyerlerinden biri olmuÅŸtur. Daha önceleri küçük bir dökümhane olarak kurulan ve birçok grev yaÅŸayan ÇemaÅŸ da ÅŸimdilerde Türkiye’deki en büyük döküm iÅŸletmelerinden biri durumunda.

YERELDE SÄ°YASET

KÄ±rÅŸehir’de AKP, 6 ay önce metal yorgunu diye görevden aldÄ±ÄŸÄ± il baÅŸkanÄ±nÄ± milletvekili adayÄ± olarak çÄ±kardÄ±. Bu tabanda kÄ±smen tepkiye neden oldu. Ana muhalefet CHP ise Kürt seçmenin oyunu almak için o kimliÄŸi ile bilinen bir aday çÄ±karmayÄ± tercih etti.

Tüm bu parti içi hesaplarÄ±n yanÄ±nda esnaf problemli, siftah yapmadan kepengini kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen esnaf sayÄ±sÄ±nÄ±n az olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor görüÅŸtüÄŸümüz bir ayakkabÄ±cÄ±. “GeçmiÅŸ dönem esnaflarÄ±n önemli bir kÄ±smÄ± istikrar adÄ±na AKP diyordu ama ÅŸimdi sorgulama çok fazlalaÅŸtÄ±” diyerek durumu anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. “DeÄŸiÅŸim isteÄŸi var ama tam kopma yok” diyor.

GörüÅŸtüÄŸümüz bir metal iÅŸçisi “Özellikle eski MHP’liler arasÄ±nda Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±nda kim olursa ona oy vereceÄŸini ifade edenlerin sayÄ±sÄ± arttÄ±” diyor. “Çünkü birbirlerine bu kadar küfür edip ÅŸimdi ortak olmak bize yakÄ±ÅŸmadÄ±” diyor. AkÅŸener MHP’den kayacak bu oylarÄ± toplar. Zira eski ülkü ocaklarÄ± il baÅŸkanÄ± da Ä°YÄ° Parti milletvekili adayÄ±. HDP etkili bir güç kentte ama birçok il yöneticisi tutuklu ve adaylarÄ± da yerelden belirlenememiÅŸ. GeçmiÅŸ saldÄ±rÄ±lar nedeniyle de kentte etkili bir çalÄ±ÅŸma yürütmüyorlar.

ÇEMAÅž VE PETLAS Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°

ÇEMAÅž Döküm fabrikasÄ±ndan görüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler; “Mini bir anket yapsanÄ±z eski ile yeni arasÄ±nda fark görür müsünüz” diye sorunca, “Kesinlikle” diye cevap veriyorlar. Yani bu kadar zam, dolar artÄ±ÅŸÄ± olunca canÄ±mÄ±z yandÄ± tabii ki diyorlar. Bunlar bizlerin oyunun rengini az çok belirliyor. ÖrneÄŸin 1 KasÄ±m seçimlerinde fabrikadaki AKP-MHP oylarÄ± toplamÄ± nereden baksanÄ±z yüzde 70 vardÄ± ama ÅŸimdi rahat yüzde 50’ye düÅŸmüÅŸtür. MHP’li arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z AkÅŸener’i alternatifleri olarak görüyorlar. GeçmiÅŸte açÄ±ktan AKP’ye çalÄ±ÅŸan bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸimdi açÄ±ktan oy vermeyeceÄŸini söylüyorsa bazÄ± ÅŸeyler deÄŸiÅŸmiÅŸtir diyebiliriz” diyorlar. “Saadet liderinin de az bir sempatisi oluÅŸtu fabrikada. Ha bir de söyleyelim bizim millet dilbazÄ± sever, o nedenle de Muharrem Ä°nce’ye sempati de baya arttÄ± diyebiliriz. Hem AKP hem de MHP tabanÄ±ndan var bu eÄŸilim. Çok çok fazla olmasa da var bu” diyor iÅŸçiler. Bu dönem patronlarÄ±n kârlarÄ± artmasÄ±na raÄŸmen kriz var söylemini kullandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken iÅŸçiler, uyarÄ±yor: “Seçimler sonrasÄ± batarÄ±z biteriz demek istiyorlar ama yemezler çünkü kârlarÄ± artmÄ±ÅŸ.”

“PETLAS iÅŸçileri içinde ise durum biraz farklÄ±” diyor iÅŸçiler. “Neden” dediÄŸimizde ise “Çünkü orada ErdoÄŸan çevresinin ortaklÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸu iddia ediliyor. KÄ±rÅŸehir’de bu dilden dile dolaÅŸÄ±yor hatta. Ta Kombassan Holding döneminden kalma bir ortaklÄ±ktan bahsediliyor ama ne kadardÄ±r bilinmez. Bu nedenle burada maaÅŸlar düzenlidir ve aman bizden oy kaymasÄ± olmasÄ±n, fabrikamÄ±z devam etsin diyerek AKP’ye oy verecek iÅŸçi sayÄ±sÄ± hiç de az deÄŸil. Bizim çevremizdeki PETLAS’ta çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, çevremiz bu durumda en azÄ±ndan” diyorlar. ArtÄ±ndan da ÅŸunu ekliyorlar: “Ama bu seçim tabii belli olmaz. Çünkü geçmiÅŸte haklarÄ± için yüzlerce iÅŸçi yürüyüÅŸ yaptÄ±, eskiden grevleri yasaklandÄ±. Bunlar da kesin etkili olur. Hatta burasÄ± ÇankÄ±rÄ±’daki SUMÄ°TOMO fabrikasÄ±nÄ±n da ortaÄŸÄ±. Oradaki olaylar nedeniyle belki iktidara tepki oluÅŸur. Bu da sandÄ±ÄŸa yansÄ±yabilir.”

KIRÅžEHÄ°R’DE SEÇÄ°M SONUÇLARI

KÄ±rÅŸehir 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP yüzde 39, MHP yüzde 32, CHP yüzde 19, HDP yüzde 6 oy oranlarÄ±na sahipti. 1 KasÄ±m 2015’de AKP yüzde 50, MHP yüzde 24, CHP yüzde 17, HDP yüzde 5 oldu. 16 Nisan referandumunda ise evet yüzde 53, hayÄ±r yüzde 47 oy aldÄ±.

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