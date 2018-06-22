24 Haziran seÃ§imlerinde taleplerimiz, birliÄŸimizin harcÄ± olmalÄ±dÄ±r

EÄŸitim Sen Ä°stanbul 4 Noâ€™lu Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°zzet Ä°ldeÅŸ, 24 Haziran seÃ§imlerini yazdÄ±.

Ä°zzet Ä°LDEÅž

EÄŸitim Sen Ä°stanbul 4 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ±

24 Haziran seçimlerine sayÄ±lÄ± günler kaldÄ±. 2 milyon 430 bini kamu emekçisi olmak üzere sandÄ±k baÅŸÄ±na gidecek 56 milyon 342 bin yurttaÅŸ için tam anlamÄ±yla geleceÄŸini belirleyecek önemde bir seçimle memleket hafta sonu sÄ±nanacak.

Aileleriyle beraber yaklaÅŸÄ±k 10 milyon kamu emekçisi de hafta sonu 16 yÄ±llÄ±k döneminde siyasal alanda otoriter, milliyetçi ve muhafazakar, ekonomik alanda sermaye çevrelerinin politikalarÄ±nÄ± bir bir hayata geçiren, tek adam ve tek partiye dayalÄ± bir sistemin tamam veya devamÄ±na karar verecek. EÄŸitimciler ise ÅŸüphesiz kendilerine reva görülen türlü hukuksuz uygulamayÄ± akÄ±llarÄ±nda tutarak gidecek sandÄ±ÄŸa. Koltuk cazibesinin dayanÄ±lmaz hafifliÄŸi ile öÄŸretmeni itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±ranlarÄ±, 3 kelimeyi yan yana getiremeyip “3 ay yatÄ±yorsunuz “ diyerek 3 kuruÅŸ zamma mahkum edenleri oy kullanÄ±rken elbette unutmayacak. “Beraber yürüyenlerin” kayÄ±kçÄ± kavgasÄ± sonucu 22 ayda çÄ±karÄ±lan 31 gece yarÄ±sÄ± KHK’si ile sebebini hâlâ bilmeden ihraç edilen 10 binlerin isyan çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iktidarÄ±n “AsÄ±mÄ±n Nesli”ni yetiÅŸtireceÄŸim diye kurban ettiÄŸi yüz binlerce öÄŸrencisinin imdat çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± kulaklarÄ±nda gidecek sandÄ±ÄŸa.

Kamu emekçileri aynÄ± zamanda bu seçimde adil bir seçimin geçmesi için sandÄ±klardaki görev ve sorumluluklarÄ±yla ayrÄ± bir sÄ±nav verecek. Bu kadar aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ±lara maruz kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bu dönemde bu denli önemli bir seçimde kamu emekçilerinin ÅŸu veya bu gerekçelerle görevden imtina ederek, durumun kabullenimi üzerinden teslimiyetçi bir bakÄ±ÅŸa sürüklenmesi kabul edilecek bir durum olmamakla beraber yurttaÅŸÄ±n oyunu hür ve özgür bir ÅŸekilde kullanmasÄ±nda, sayÄ±m ve tasnifinde kamuda görevli sandÄ±k kurulu üyelerinin sorumluluklarÄ±nÄ±n da çok büyük olduÄŸu bir seçimle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z.

SEÇÄ°M TUTUMUMUNU TALEPLERÄ°MÄ°Z BELÄ°RLEMELÄ°

Ancak bu kadar aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ±larÄ±n üzerimize çöktüÄŸü bu dönemde, yapÄ±lmasÄ± gerekenin salt sandÄ±klara ve oylara sahip çÄ±kÄ±lmasÄ± ÅŸeklindeki bir tarifleme önemli olmakla beraber eksik kalacak, seçimlerin yarattÄ±ÄŸÄ± ivme ile harekete geçecek talepleri etrafÄ±nda kenetlenen kamu emekçileri mücadelesini atalete uÄŸratacaktÄ±r. Hükümetin saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda git gide kabuÄŸuna çekilerek, kendiliÄŸindenci bir beklenticilik içine giren baÅŸta öÄŸretmenler olmak üzere genel kamu emekçileri hareketi için de bu seçimler, üzerlerindeki ölü topraÄŸÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± için bulunmaz bir fÄ±rsat olarak karÅŸÄ±mÄ±zda durmaktadÄ±r. Bu açÄ±dan kamu emekçileri hareketinin seçimlerdeki baÅŸarÄ± ölçütü seçimlerden sonra harekete geçireceÄŸi taleplerinin takipçisi olan kamu emekçilerinin niceliÄŸi ile ölçülmek zorundadÄ±r.

Seçimlerdeki tutumumuzu da bu taleplerin görünür kÄ±lÄ±ndÄ±ÄŸÄ± programlarÄ±n takipçisi olmak belirleyecektir.

Öyle ki;

Kamusal alanÄ±n tasfiye edilerek sermaye guruplarÄ±nÄ±n hizmetine açan,

Strateji belgeleriyle, performans tuzaklarÄ±yla iÅŸ güvencemizi ortadan kaldÄ±ran,

Özlük haklarÄ±mÄ±zÄ± ve meslek itibarÄ±mÄ±zÄ± dalkavuk ve iÅŸ bilmez idarecilerinin insafÄ±na terk ederek kapÄ± kulu memuru yaratmaya çalÄ±ÅŸan,

Binlerce kamu çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± sözleÅŸme cenderesi ile tahakküm altÄ±na alan, uluslararasÄ± sözleÅŸmeleri yok sayarak grev hakkÄ±mÄ±zÄ± tanÄ±mayan,

HaksÄ±z hukuksuz ihraçlarla bizleri iÅŸimizden, aÅŸÄ±mÄ±zdan alÄ±koyanlara karÅŸÄ± kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bu seçimdeki tutumu net olmalÄ±dÄ±r.

Kamu emekçileri geleceÄŸine sahip çÄ±karak, eÅŸitlikçi, özgürlükçü ve demokratik bir gelecek için taleplerini daha güçlü savunacak ve seçim sonrasÄ±nda da bu taleplerinin takipçisi olarak gücünün birliÄŸinden geldiÄŸinin inanç ve umuduyla seçimlere gidecektir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 17:29

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