Boydak işçilerinden ‘Kime oy yok’ mesajı

TMSF’ye devredilen Boydak Holdinge bağlı işyerlerinde çalışan işçiler, kendi aralarındaki mesajlaşmalarında 'Kime oy vermeyeceğini' konuşuyor.

Kayseri'de kayyım atanan ve TMSF’ye devredilen Boydak Holdinge bağlı işyerlerinde, seçime kısa bir süre kala işçiler kendi aralarında “Kime oy vermeyeceğini” konuşuyor. Fabrika içinde tartışmaların az olduğunu fakat birebir tartışmaların daha yoğun olduğunu söyleyen işçiler, kendi aralarında mesajlaşmalarında “3 Şeyden Habersiziz” başlığıyla birbirlerine mesaj gönderiyorlar.

“3 Şeyden Habersiziz” bağlığı ile gönderilen metinin tamamı şöyle:

1) Bu seçim rejim seçimidir. Türkiye ya başkanlık adı altında bir çukura atılacak. Ya da millet ittifakı ile parlamenter sistem yani halk iradesi devam edecek.

2) Cumhur ttifakı sadece seçime kadar. Seçimden sonra cumhur ittifakı diye bir şey olmayacak. Gerek Türkeş, gerekse Bahçeli’de bunu açıkça söyledi. Yani cumhur ittifakı, millet aklı değil çıkar ilişkisidir. (MHP’yi barajdan kurtarmak, AKP’ye yüzde 50 sağlamak.)

3) Habersiz olunan asıl mesele ise, tüm bunların acilen insanlara anlatmak zorunda olunması. İnsanlar Cumhurbaşkanı seçiliyor sanıyor. İnsanlar genel seçim sanıyor. Halbuki bir daha asla seçim olmayabilir. Ne yazık ki bir taraf diğer tarafın TV’ler tarafından kandırılmasını seyrediyor. (Kayseri/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 17:10

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