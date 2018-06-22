ErdoÄŸan iÃ§in Meclis Ã§oÄŸunluÄŸu neden Ã¶nemli?

Meclis, cumhurbaÅŸkanÄ± ile aynÄ± Ã§izgide olmazsa cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n alanÄ± daralÄ±yor. En Ã¶nemli nokta cumhurbaÅŸkanÄ± yÃ¼rÃ¼tme yetkisine iliÅŸkin...

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ä°stanbul

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’de parlamenter sistem, yerini "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi"ne bÄ±rakacak. Daha doÄŸrusu 16 Nisan 2017’de referandumuyla yapÄ±lan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi ilk kez tam olarak uygulanmaya baÅŸlanacak.

DolayÄ±sÄ±yla 24 Haziran'da eÅŸ zamanlÄ± olarak yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k ve parlamento seçimleri, hem iktidar hem de muhalefet açÄ±sÄ±ndan kritik önemde. Muhalefet, eÄŸer seçimleri kazanÄ±rsa, “AdÄ±m adÄ±m parlamenter sisteme dönüÅŸü” vadediyor. Ä°lk iki yÄ±lda iktidarÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ±n giderileceÄŸi bir reform süreci öneriyor.

Peki, 24 Haziran’da neyi oylayacaÄŸÄ±z? CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sisteminin öngördüÄŸü "Tek adam rejimi" diye tarif edilen ne? Ä°ktidarÄ±n Meclis çoÄŸunluÄŸunu kaybetmesi ne anlama geliyor? Herkesin aklÄ±ndaki bu sorulara kÄ±sa kÄ±sa yanÄ±tlar vermeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z.

16 Nisan referandumu ile kabul edilen Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin getirdikleri, cumhurbaÅŸkanÄ± göreve geldiÄŸinden itibaren uygulanacak. Özetle, Meclis feshedilebilir. HalihazÄ±rda süren OHAL kaldÄ±rÄ±lsa bile cumhurbaÅŸkanÄ± "gerekli koÅŸullar" var diyerek OHAL ilan edebilir. AyrÄ±ca, bütçeyi artÄ±k Meclis deÄŸil cumhurbaÅŸkanÄ± belirleyecek.

♦ Ä°STEDÄ°ÄžÄ° KADAR YARDIMCI

CumhurbaÅŸkanÄ±, seçildikten hemen sonra kendisine istediÄŸi kadar cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± atayabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n ve bakanlarÄ±n, milletvekilleri arasÄ±ndan seçilme zorunluluÄŸu yok. YardÄ±mcÄ±lar, milletvekili seçilme yeterliliÄŸine sahip olan kiÅŸiler arasÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacak ve bu kiÅŸiler artÄ±k cumhurbaÅŸkanÄ±na karÅŸÄ± sorumlu olacak. CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda görevleriyle ilgili suç iÅŸledikleri iddiasÄ±yla, 300+1 milletvekilinin vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±labilecek.

♦ Ä°STEDÄ°ÄžÄ° BAKANLIÄžI KURACAK, Ä°STEDÄ°ÄžÄ°NÄ° ATAYACAK

Bir çok ‘bürokratik atama’ artÄ±k cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n kararÄ±yla olacak. BakanlÄ±klarÄ±n kurulmasÄ±, kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, görevleri ve yetkileri, teÅŸkilat yapÄ±sÄ± ile merkez ve taÅŸra teÅŸkilatlarÄ±nÄ±n kurulmasÄ± cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesiyle düzenlenecek.

♦ OHAL VE KHK YETKÄ°SÄ°

Åžimdiki sistemde OHAL, Milli Güvenlik Kurulu tarafÄ±ndan tavsiye ediliyor, Bakanlar Kurulunun kararÄ± sonrasÄ±nda da Meclise geliyordu. Åžimdi ise OHAL kararÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nacak. Meclis ise onaylayacak. AyrÄ±ca, cumhurbaÅŸkanÄ± KHK çÄ±karma yetkisine de sahip, ArtÄ±k Türkiye istenildiÄŸinde OHAL ve KHK’lerle yönetilebilecek.

♦ BÜTÇE YETKÄ°SÄ°

Åžimdi Bakanlar Kuruluna ait olan devlet bütçesini yapma yetkisi, cumhurbaÅŸkanÄ±na devrediliyor. Meclis, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n hazÄ±rlayacaÄŸÄ± bütçede deÄŸiÅŸiklik yapma hakkÄ±na sahip deÄŸil.

♦ GENSORU

Meclis üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸbakan ve bakanlarÄ± düÅŸürmek için gensoru verme hakkÄ± da tarihe karÄ±ÅŸÄ±yor. Sözlü soru önergesi gibi parlamenter sistemin önemli denetim aracÄ± da yok oluyor. YazÄ±lÄ± soru önergesi için deÄŸiÅŸiklik söz konusu deÄŸil! Yeni sistemde ise cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± yetkisi sadece cumhurbaÅŸkanÄ±na ait olacak.

HÜKÜMET, ÇOÄžUNLUÄžU ALAMAMAKTAN ENDÄ°ÅžELÄ°

Meclisteki çoÄŸunluÄŸun muhalefette olmasÄ± ihtimali dahi iktidar partisini huzursuz ediyor. Çünkü Meclis, cumhurbaÅŸkanÄ± ile aynÄ± çizgide olmazsa cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n alanÄ± daralÄ±yor. Yani her ÅŸeyin iki dudaÄŸÄ± arasÄ±nda olmasÄ±nÄ± isteyen ErdoÄŸan, cumhurbaÅŸkanÄ± olsa bile Meclis tarafÄ±ndan yakÄ±n markaja alÄ±nabilir!

Muhalefetin çoÄŸunlukta olduÄŸu bir Meclis nasÄ±l bir denetim mekanizmasÄ± saÄŸlar?

♦ KHK BOÅžA DÜÅžEBÄ°LÄ°R

En önemli nokta cumhurbaÅŸkanÄ± yürütme yetkisine iliÅŸkin... CumhurbaÅŸkanÄ± kararname çÄ±karabilir ancak TBMM’nin aynÄ± konuda kanun çÄ±karmasÄ± durumunda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi kadük duruma düÅŸer. ÖrneÄŸin, Tayyip ErdoÄŸan cumhurbaÅŸkanÄ± seçildi ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ± için imar yasasÄ±nÄ± KHK ile çÄ±kardÄ±. Muhalefet, "BoÄŸaz’da çivi dahi çakÄ±lamaz" diye baÅŸka bir kanun çÄ±karÄ±rsa ErdoÄŸan’Ä±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± KHK boÅŸa düÅŸer.

♦ OHAL’E Ä°ZÄ°N VERMEYEBÄ°LÄ°R

CumhurbaÅŸkanÄ± OHAL ilan edebilir. Ancak Meclisin OHAL’i kabul etmesi gerek. Yani çoÄŸunluÄŸu muhalefette olan Meclis, OHAL çÄ±karma yetkisini de engelleyebilir.

ÇOÄžUNLUK KAYBEDÄ°LÄ°RSE 'YENÄ°DEN SEÇÄ°M' DENÄ°LEBÄ°LÄ°R MÄ°?

ErdoÄŸan cumhurbaÅŸkanÄ± seçilir de Meclis çoÄŸunluÄŸunu muhalefet alÄ±rsa “kaos ve yönetme krizi yaÅŸanacaÄŸÄ±” gerekçesiyle ErdoÄŸan’Ä±n yeniden seçim isteyebileceÄŸi senaryolarÄ± konuÅŸuluyor. Fakat burada önemli bir ayrÄ±ntÄ± var: Bu kararÄ±n alÄ±nabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. 600 vekilden oluÅŸan Mecliste çoÄŸunluk muhalefette olduÄŸu için cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n partisinin ancak bazÄ± muhalefet partileri ile anlaÅŸmasÄ± gerekiyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± TBMM’nin yenilenmesine karar verirse, aynÄ± ÅŸekilde kendisi için de seçime gidecek.

SEÇÄ°LÄ°R DE YiNELENMESÄ°NÄ° Ä°STERSE...

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görev süresi, mevcut Anayasa’da olduÄŸu gibi beÅŸ yÄ±l ve bir kiÅŸi en fazla iki dönem cumhurbaÅŸkanÄ± seçilebiliyor. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan seçimlerin yenilenmesini isterse, bir dönem cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak, haliyle elinde sadece bir dönem daha kalmÄ±ÅŸ olacak. Yani, bir defa daha aday olabilecek. Bu da ErdoÄŸan’Ä±n ‘yeniden seçim’ derse bir döneminden vazgeçmesi anlamÄ±na gelecek. YönetemediÄŸi Meclis mi, bir dönemi yok olmuÅŸ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mÄ±? Bunu da kaoslu bir durumda yaÅŸanacaklar ÅŸekillendirecek...

AKP ÅžANSA BIRAKMAK Ä°STEMEDÄ° HER ADIMI PLANLADI

16 Nisan referandumunda Türkiye tarihinde bir ilk yaÅŸanmÄ±ÅŸ, Yüksek Seçim Kurulu yaklaÅŸÄ±k 2.5 milyon mühürsüz oy pusulasÄ±nÄ± geçerli saymÄ±ÅŸ ve iktidar partisinin önerdiÄŸi deÄŸiÅŸiklik yüzde 51.4 gibi küçük bir oy farkÄ± ile kabul edilmiÅŸti. Muhalefet partileri bunun usulsüz olduÄŸunu, seçimlere hile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürmüÅŸ ve bu nedenle referandum sonuçlarÄ±nÄ± tanÄ±mamÄ±ÅŸtÄ±. Tam da bu nedenle ‘tecrübe sahibi’ muhalefet seçim güvenliÄŸine ayrÄ± bir önem veriyor.

AKP’nin seçimleri kaybetse de iktidardan kolayca çekilmeyeceÄŸi, olasÄ± seçim hilelerinin gündeme geleceÄŸi konusunda muhalefet, kaygÄ±larÄ±nÄ± her fÄ±rsatta dile getiriyor. Özellikle 16 Nisan referandumunda mühürsüz oy pusulalarÄ±nÄ±n aniden geçerli sayÄ±lmasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± güvensizlik hâlâ sürüyor. Üstelik ‘ÅŸaibeli’ denilen mühürsüz oylarÄ±n ittifak yasasÄ± ile resmiyet kazanmasÄ±, 24 Haziran için endiÅŸeleri daha da artÄ±rÄ±yor.

Üstelik AKP ve MHP’nin ortaklaÅŸa kurduÄŸu ittifak yasasÄ± ile ‘sandÄ±k ÅŸaibeleri’ yasal hale geldi. Neler vardÄ± peki ittifak yasasÄ±nda;

“- Polis ve jandarmanÄ±n, bir vatandaÅŸÄ±n isteÄŸine bile uyarak, sandÄ±k bölgesine girebilmesine,

- SandÄ±klarÄ±n yerinin deÄŸiÅŸtirilebilmesine ve aynÄ± apartmanda oturan kiÅŸilerin baÅŸka sandÄ±klarda oy kullandÄ±rÄ±lmasÄ±na,

- Bu düzenlemelerle (16 Nisan referandumunda büyük sorunlara yol açan) arkasÄ±nda sandÄ±k kurulunu mührü bulunmayan oy pusulalarÄ±nÄ±n geçerli sayÄ±lmasÄ±na

- Ä°ttifak yapan partinin Türkiye’de seçim barajÄ± olan yüzde 10 oy almadan da Meclise girebilmesine...” olanak tanÄ±ndÄ±.

SEÇÄ°M BÄ°TSE BÄ°LE DEFTER KAPANMIYOR

16 Nisan referandumu ile onaylanan tek adam sisteminin üzerine oturmak isteyen AKP’nin seçimleri kazanmayÄ± ÅŸansa bÄ±rakmak istemediÄŸini, ittifak yasasÄ±nÄ±n maddelerinde görebiliyoruz. Sadece cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n istediÄŸi her ÅŸeyi dizayn etmeye yetmeyeceÄŸinin de farkÄ±nda olan AKP, her fÄ±rsatta ‘çoÄŸunluk kaybedilirse kaos çÄ±kar’ tezini savunuyor. Bu nedenle de bu güne kadar ‘Koalisyonlar zarar verdi’ diyen ErdoÄŸan, ilk kez ‘koalisyon’a yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda sarf ettiÄŸi “300’ün altÄ±nda kalÄ±rsa o zaman bir koalisyon arayÄ±ÅŸÄ±na gidilebilir” ifadesi tam da bu nedenden. ÇoÄŸunluÄŸu kaptÄ±rmak, ErdoÄŸan’Ä±n kabusu. ErdoÄŸan aynÄ± programda parlamenter sisteme dair “Millet o defteri kapattÄ± 16 Nisan’da. KalkÄ±p anayasal olarak anayasayÄ± deÄŸiÅŸtirme gücünü parlamentoda yakalayabilirlerse buyursun deÄŸiÅŸtirsinler” dedi. Ancak henüz defter kapanmadÄ±. 24 Haziran bol sürprizli bir döneme iÅŸaret ediyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 09:51

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