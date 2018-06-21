‘AKP 16 yılda enkaz bıraktı’

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve CHP Ankara adayı Semra Dinçer, seçim çalışmaları kapsamında PSAKD Keçiören Şubesi'nde yurttaşlarla bir araya geldi.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Semra Dinçer Keçiören’de yurttaşlarla buluştu. Gürkan, “İşçi hayatını o kadar ucuz hale getirdiler ki sömürü çarklarının dönebilmesi, yabancı sermayenin ülkeye girebilmesi için günde 3-4 işçinin yaşamını yitirdiği bir çalışma düzeni kurdular” dedi. Muhalefetin Mecliste çoğunluğu elde etmesi gerektiğini belirten Dinçer ise “Ya demokrasi ya diktatörlük” dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Keçiören Şubesi, 24 Haziran seçimlerine ilişkin panel düzenledi. Yurttaşların yoğun katılımının olduğu panele konuşmacı olarak Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve CHP Ankara 2. Bölge Milletvekili Adayı Semra Dinçer katıldı. Emek Partisi Genel Başkanı Gürkan, AKP iktidarının 24 Haziran seçimlerinde Türkiye halklarına sunabileceği hiçbir şeyin kalmadığını belirterek, “16 yıllık iktidar dönemlerinde bir enkaz bıraktılar” dedi. Enkazın en büyük boyutu olarak ülkedeki iş cinayetlerini gösteren Gürkan, “İşçi hayatını o kadar ucuz hale getirdiler ki sömürü çarklarının dönebilmesi, yabancı sermayenin ülkeye girebilmesi için günde 3-4 işçinin yaşamını yitirdiği bir çalışma düzeni kurdular” diye konuştu.

‘YA DEMOKRASİ YA DİKTÖTÖRLÜK’

CHP Ankara Milletvekili Adayı Semra Dinçer, konuşmasına “Her şey iyi değilse neden Erdoğan’ı yeniden seçelim. Her şey iyiyse neden erken seçime gidiyoruz?” sorusuyla başladı. Erken seçim istemenin bu vatana ihanet olduğun söyleyenlerin birdenbire erken seçim kararı aldıklarını söyleyen Dinçer, 24 Haziran seçimleri öncesinde ülke sorunlarını 5 madde olarak sıraladı. Bu sorunların eğitim, ekonomi, dış politika, toplumsal barış ve demokrasi olduğunu belirten Dinçer, ülke ekonomisinin çökme noktasında olduğunu, eğitimde çocukların yazboz tahtası haline getirildiğini, yanlış dış politika sonucunda Türkiye’nin hiçbir komşusuyla barış halinde olamadığını söyledi. Dinçer, demokrasi sorununda ise OHAL’i eleştirerek, “OHAL tek adam rejimini sürdürmek için devam ettiriliyor. Yargı tarafsızlığını yitirmiş. Yüksek Seçim Kurumu tarafsızlığını ve saygınlığını yitirdi. Demokratik anlamda ülke yıkımda. Toplumsal barış sorunu var. Bu ülkede etnik kökeni, yaşam tarzı, inancı ne olursa olsun onlara müdahale edilemeyeceğiniz düşünüyoruz. Ne yazık ki bugünkü iktidar, kutuplaştıran ve ötekileştiren bir zihniyetle hareket ediyor” diye konuştu. 24 Haziran seçimlerine ilişkin çağrıda bulunan Dinçer, muhalefetin Mecliste çoğunluğu elde etmesi gerektiğini belirterek, “Ya demokrasi ya diktatörlük diyeceğiz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 16:42

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