İstanbul Onur Haftası programı açıklandı

25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası'nın programı açıklandı.

26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası tam programı açıklandı. 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ‘Sınır’ temasıyla gerçekleşecek Onur Haftası, 1 Temmuz’da saat 17’de düzenlenecek Onur Yürüyüşü ile sona erecek.

Her yıl geleneksel olarak homofobik, bifobik ve transfobiklere verilen Hormonlu Domates Ödülleri ise 29 Haziran Cuma günü Roxy’de düzenlenecek törende açıklanacak.

Hafta boyunca atölye, panel, söyleşi, film gösterimleri ve partiler düzenlenecek.

Bunun yanı sıra 2017’de Trans Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan ve polis şiddetine ve tacize maruz kalan aktivistlerin yargılandığı davanın karar çıkması beklenen 4. duruşması ile homofobik nefret cinayetinde öldürülen Ahmet Yıldız davasının 28. duruşması da Onur Haftası’na denk geliyor.

Aktivistler bu duruşmaları kalabalık bir şekilde takip edecek.

Programın tamamına ulaşmak için tıklayın... (HABER MERKEZİ)

Onur Haftası’nın bu seneki teması ‘sınır’

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 16:30

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