7 akademisyeninin dosyası birleşti

'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladıkları için 'örgüt propagandası’ ile suçlanan 7 akademisyenin dosyası birleşti.

Barış akademisyenleri hakim karşısına çıkmaya devam ederken 2 akademisyenin ilk, 8 akademisyenin ikinci, 1 akademisyenin üçüncü duruşması görüldü. Mahkeme, 7 akademisyenin dosyasını birleştirdi.

Barış İçin Akademisyenlerin ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzaladıkları için “Terör örgütü propagandası” ile suçlanan akademisyenlerin davaları Çağlayan’daki İstanbul Adliyesinde iki ayrı mahkemede devam etti. Bianet’in haberine göre 33. Ağır Ceza Mahkemesinde (ACM) Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Meltem Ahıska ile Doç. Dr. İrem Kurtsal Steen’in ilk duruşması, Yıldız Teknik Üniversitesinden ihraç edilen Doç. Dr. Tuba İnal Çekiç’in üçüncü duruşması görüldü. Yine 33. ACM’de Kadir Has Üniversitesinden Öğr. Gör. Remzi Orkun Güner, Yrd. Doç. Dr. Öznur Yaşar Diner; Bahçeşehir Üniversitesinde işten çıkarılan Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal; Kemerburgaz Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Bedriye Aysuda Kölemen Luge, Öğr. Gör. Esra Kaliber; Arel Üniversitesinden Öğr. Gör. İlkay Özkuralpli; Nişantaşı Üniversitesindeki işlerinden atılan Yrd. Doç. Dr. Nil Mutluer ile Yrd. Doç. Dr. Çetin Gürer ikinci duruşmalarına çıktı. 24. ACM’de ise Boğaziçi Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu’nun davasının ikinci duruşması gerçekleşti.

13. ACM’DE BİRLEŞTİRME TALEBİNE RET

33. ACM’de görülen ilk celselerde aynı mahkemedeki dosyaların birleştirilmesi taleplerini sanıkların savunmaları alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verildi. Bildiri nedeniyle açılan ilk dava olan İstanbul 13. ACM’deki dava dosyasından istenen belgelerin dava dosyalarına girdiği görüldü. Heyet, avukatların 13. ACM’deki dosya ile birleştirme taleplerini reddetti.

İkinci celsesi görülen altı duruşmada akademisyenler ifade verdi. Yurt dışında olan N.M’nin de celse arasında savunmasının alındığı ifade edildi. Bu yedi dosya, Seçkin Sertdemir’in dosyasında birleştirildi. Birleşen dosyanın bir sonraki duruşmasının 17 Ekim saat 10.00’da yapılmasına karar verildi. Heyet, akademisyen Gürer yurt dışında olduğu için savunmasının istinabe yoluyla alınmasına, birleştirme talebinin savunmadan sonra değerlendirmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 6 Aralık’ta.

24. ACM’DE MÜTALAA İSTENDİ

Akademisyen Köroğlu duruşmaya katılamadı. 24. ACM heyeti avukatların kovuşturmanın genişletilmesi yönündeki taleplerini reddederek dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere iddia makamına gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 23 Ekim’de görülecek. (HABER MERKEZİ)

11 akademisyenin dosyası birleşti

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 16:21

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