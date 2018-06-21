Engeller yıldıramadı; Düztepespor bir üst lige yükseldi

Antep'te 2. Amatör Küme A Grubu’na yükselen Düztepespor'un başkanı ve yöneticisi başarı öyküsünü Evrensel'e değerlendirdi.

Deniz KAR

Antep

Antep’in Şahinbey ilçesinin Düztepe mahallesinde, 6 Aralık 2017 tarihinde kurulan Düztepespor, 2. Amatör Küme B Grubu’ndaki Hacıbabaspor’u yenerek ligi şampiyon bitirdi.

Düztepespor’un başkanı ve yönetimi 2. Amatör Küme A Grubu’na yükselen takımın kuruluş amacını, durumunu ve hedeflerini Evrensel’e anlattı.

GENÇLER KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN DURMAYA BAŞLADI

Kuruluş sürecine ilişkin konuşan Kulüp Başkanı Hüseyin Elma, mahallede birkaç halı saha arkadaşının bir araya gelip, gençlerin kötü alışkanlıklarından kurtulurken sağlıklı bir hayat sürmeleri, sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla kurulduğunu söylüyor. Mahallede madde bağımlılığının çok yaygın olduğunu söyleyen Hüseyin Elma ’12-13 yaşına gelen gençler uyuşturucu satıcıları gibi giyinip onlar gibi yürüyordu, şimdi artık bize özeniyorlar, bizimle antrenmanlara gelmek istiyorlar’ diyor.

Kulübün kuruluş aşamasında çok fazla maddi sıkıntı yaşadıklarını belirten başkan Hüseyin Elma; “Nereden nasıl destek alacağımızı bilmiyorduk, maddi kaynağımız yoktu. Bu yüzden mahallede enstrüman çalan gençlerin oluşturduğu bir grupla yine Düztepe’de bulunan bir düğün salonunda dayanışma konseri düzenledik. Bileti de mahalle halkına dağıttık, ardından gençlerimizle takımımızı kurduk’ dedi ve ekledi; ‘Armamızda mahallenin de simgesi olan Çamlık Parkı bulunuyor. Tamamen halkın desteğiyle oldu, yani halkın takımı oldu’

Fotoğraf: Evrensel

‘ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI COŞKULU GEÇTİ’

Daha önce uyuşturucu kullanmış ancak takımla tanıştıktan sonra bağımlılığı kesmiş gençlerin de olduğunu belirten Hüseyin Elma, sigara içen gençleri de takıma almadıklarını ekliyor. Mahallelinin takımı benimsediğini söyleyen Hüseyin Elma, şampiyonluk kutlamasının Galatasaray’ınki gibi coşkulu geçtiğini belirtiyor.

Takım oyuncularının ortalama yaşlarını sorduğumuzda, oyuncuların 18-25 yaş arasında olduğunu ve altyapının da bulunduğunu belirten, kulüp yöneticilerinden İbrahim Kaya, takımda 45 oyuncu bulunduğunu, mahallenin küçüklerini de takıma kazandırdıklarını söylüyor.

FAİR PLAY MÜCADELESİ

Takım oyuncularının da oldukça centilmen olduğunu belirten İbrahim Kaya, sezon boyu hiç kırmızı kart görmediklerini, şampiyonluk maçını yaptıkları Hacıbabaspor maçında dahi rakip takım taraftarlarınca alkışlandıklarını belirtiyor.

BELEDİYEYE SPOR KOMLEKSİ TEPKİSİ

‘Amatör küme ligleri için, maddi kaynak yeterli mi? sorusuna, ‘mahallede herhangi bir spor kompleksi bulunmuyor’ cevabını veren Kaya, ‘gençlere dönük hiçbir şey yok, aslında buranın gençliğinin spora ilgisi oldukça yüksek ancak yatırım yok’ diyor. Büyükşehir Belediyesi’nin, Şahinbey Belediyesi’nin antrenmanlar için bir spor kompleksi yapması gerektiğini söyledikten sonra, ‘bunun için pek çok boş arazi var ancak şahıs malı olduğu için herhangi bir işlem yapılamıyor, her şeyde kâr amacı güdülüyor, antrenman için haftada 1 saat kullanabileceğimiz bir saha ayarlandı, onun haricinde çalışmak için ekstra ücret ödememiz gerekiyor’ diyor. Ülkede amatör liglere yeterince destek verilmediğini dile getiren Kaya, oyuncuların giydiği ayakkabı, maç esnasında tükettikleri su gibi ihtiyaçları karşılamak için kulüp yöneticilerinin aidat verdiğini söylüyor.

Kulüp başkanı Hüseyin Elma’ya ülke futbolunun genel halini sorduğumuzda ise sıkıntılı bir süreçten geçildiğini söyleyen Elma ‘parası olan, kulüplerde söz sahibi oluyor, oğlunu yeğenini oynatıyor, genç yetenekler takımlarda yer bulamıyor bundan dolayı da Türkiye’de nitelikli futbolcu yetişmiyor’ diye şikayetini dile getirdikten sonra ‘biz buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz’ ifadesini kullanıyor.

HEDEF SÜPER LİG

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu, Düztepespor’un Türkiye Futbolunun ihtiyacı olan bir takım olduğunu söyleyen kulüp yöneticileri, halkımız da başarılı ilerlediğimizi düşünüyor, iddialıyız diye sözlerini tamamlıyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 15:45

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