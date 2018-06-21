New Yorklular, mülteciler için yürüdü: Çocuklar yasa dışı değildir

Dünya Mülteciler Günü kapsamında New York’ta bir araya gelen binlerce kişi Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.

Ülkeye yasa dışı girdikleri gerekçesiyle devletin “el koyduğu” ve ailelerini sınır dışı ettiği göçmen çocuklarının görüntüleriyle büyük tepki çeken ABD’de göçmen ve mülteci hakları için yürüyüş yapıldı.

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla ABD’nin en büyük kenti New York’ta toplanan binlerce kişi, Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti. AA’nın haberine göre kentin sembol mekanlarından Bryant Park’ta toplanan binlerce kişi, buradan Birleşmiş Milletlere (BM) kadar yürüdü.

Ellerinde “Göçmen çocukları koruyun”, “Mülteciler hoş geldiniz”, “Çocuklar yasa dışı değildir” ve “Aileleri bir arada tutun” gibi pankartlar taşıyan ve göçmenler lehine sloganlar New Yorklular, caddeler boyunca uzun kuyruklar oluşturarak BM binasının önüne geldi.

Fotoğraf: Mohammed Elshamy/AA

Trump yönetiminin, ABD’ye gelen mülteci aileler ile çocuklarını ayıran politikasını eleştiren binlerce kişi, mülteci çocukların hedef alınmasına şiddetle karşı çıktı.

TEPKİ GÖREN TRUMP’TAN GERİ ADIM

Fotoğraf: Mohammed Elshamy/AA

Büyük tepki gören ABD Başkanı Donald Trump ise, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarının ebeveynlerinden ayrılmasını engelleyecek bir başkanlık kararnamesine imza atmak zorunda kaldı.

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen törenle söz konusu başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, “göçmen sorunu”na bir an önce çözüm bulması konusunda da Kongreye çağrıda bulundu.

Fotoğraf: Mohammed Elshamy/AA

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ise sorunun çözümüne yönelik bir yasa tasarısını oylamaya sunulacağını açıkladı.

2 BİN ÇOCUK KAMPLARDA

Fotoğraf: Mohammed Elshamy/AA

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, nisan-mayıs aylarında ABD’ye yasa dışı olarak getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun söz konusu tesislerde tutulduğunu açıkladı. Nielsen, basına yansıyan görüntülerin aksine bu çocuklara iyi bakıldığını, sağlık durumlarının yerinde olduğunu ileri sürdü.

Fotoğraf: Mohammed Elshamy/AA

Trump ise ülkeye gelen mülteciler konusunda, “ABD, bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa’da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın; bunun ABD’ye de olmasına izin veremeyiz, en azından benim gözetimimde” şeklinde konuşmuştu. (DIŞ HABERLER)

Sığınmacı Çocuk

Dünya Mülteciler Günü: Gerçekle yüzleşmeden kutlanamayacak gün

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 15:42

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