'Mühendisler kendisini yok sayanları bu seçimde unutmayacak'

Üyelerine muktup gönderen İMO, 'Mühendisi yok sayan anlayışa şiddetle karşı çıkarak gasbedilen haklarımızı geri almamız gerekiyor' dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası üyelerine gönderdiği seçim mektubunda, “Geleceğimiz içi karar vereceğiz. Ya 'Parlamenter Demokratik Rejim' ya da 'Tek adamın iki dudağı arasına sıkışmış kararlara' göre yönetileceğiz” dedi. Yeni seçilecek milletvekillerine ve cumhurbaşkanına da seslenilen mektupta, “Mühendisin aklını, bilgisini, imzasını ve en önemlisi de kendisini yok sayanları mühendisler de unutmayacak, bu seçimde bir kez daha sorgulayacaklardır” denildi.

TMMOB'ye bağlı İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 24 Haziran Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin önemine dikkat çeken ve bu seçimin diğerlerinden daha önemli olduğunu açıklayan mektubu tüm üyelerine yolladı. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan yol ayrımında taraf olduklarını açıklayan İMO, Cumhuriyet değerlerine ve hukukun üstünlüğüne dayalı 'Anayasal Demokrasi'yi savunduklarını bildirdi. Hak, hukuk ve adalet talebinin günümüzün en ciddi taleplerinden olduğuna dikkat çeken İMO'nun mektubunda şöyle denildi:

“24 Haziran'da geleceğimiz için bir karar vereceğiz. Ya parlamenter demokratik rejim ya da tek adamın iki dudağı arasına sıkışmış kararlara göre yönetileceğiz. 24 Haziran`da yapılacak olan seçimler adaylar arasında yapılacak olan bir tercih seçimi değildir. Ülkemizin geleceğini belirleyecek olan bir yol ayrımıdır. Bu yol ayırımında tarafımız, Cumhuriyet değerlerine ve hukukun üstünlüğüne dayalı Anayasal Demokrasi'dir.”

‘MÜHENDİSİ YOK SAYAN ANLAYIŞA KARŞI ÇIKILMALI’

Bireysel talep ve çıkarların kamu yararının önüne geçmesinin doğru olmadığı ifade edilen mektupta, imar affı ile ilgili çıkarılan yasada yapıların deprem güvenliğinin sahiplerinin beyanına bırakıldığına, yapı ruhsatlarında yapılan değişiklikle proje müellifi olan mühendis ve mimarların imzalarının yer aldığı bölümlerin kaldırıldığına dikkat çekildi. Mektupta, “Yapılarımızın orta büyüklükte bir depremde bile yıkılmasının ve ciddi ölçüde can kaybının ortaya çıkmış olmasının temel nedeni mühendislerin kendi mesleklerini yapamamalarıdır. Bu sürdürülemez duruma ve mühendisi yok sayan anlayışa şiddetle karşı çıkarak gasbedilen haklarımızı geri almamız gerekiyor” denildi.

‘GENÇ MÜHENDİSLER İŞSİZ’

Genç mühendislerin işsizliğine de değinilen mektupta, “Genç meslektaşlarımızın karın tokluğuna bile iş bulamaz duruma düşürülmelerini içimize sindiremiyoruz. Buna rağmen, her yıl, var olan okullara ilave olarak yeni okullar açılmasını ve kontenjanların artırılmasını doğru bulmuyoruz. Ayrıca, bu öğrencileri sayı ve nitelik olarak yetersiz bir öğretim kadrosunun eline teslim edip, binlerce diplomalı işsiz inşaat mühendisi yaratan anlayışı kabul etmiyoruz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 15:23

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