Adil Seçim Platformu: Tüm seçmenler sandıklara sahip çıksın

Seçim güvenliği için hazırlıklarını tamamlayan Adil Seçim Platformu, yapacakları çalışmaları anlattı.

Adil Seçim Platformu, 24 Haziran seçimlerinde yapacakları çalışmaları açıkladı. Ankara Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleştirilen açıklamayı DİB Koordinasyon Kurulu Üyesi Nesteren Davutoğlu, okudu. Millet İttifakı, HDP, EMEP, Halkevleri'nin yanı sıra demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütlerinden oluşan Adil Seçim Platformu adına konuşan Davutoğlu, adil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması ve halk iradesinin her türlü şaibeden uzak bir şekilde sandığa yansıması için çalıştıklarını söyledi. Davutoğlu, hangi partiye oy verirse versin her seçmenin oyunun kullandığı gibi çıkması ve seçimin adaletli bir şekilde sonuçlanması için gerçekleştirecekleri çalışmaları üç başlıkta özetledi: “24 Haziranda tüm gün sandık başındayız, oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık peşindeyiz, seçim günü haber peşindeyiz.”

415 BİN SANDIK GÖREVLİSİ, 195 BİN MÜŞAHİT

Tek bir sandık boş kalmayacak şekilde sandık kurulu ve müşahit görevlendirmesi yaptıklarının altını çizen Davutoğlu, Türkiye sathında kurulacak 181 bin 869 sandığın yüzde 99.6'sının, seçmen sayısı itibariyle de 59 milyon seçmenin yüzde 99.9'unun oyunun güvenliğini sağlayacaklarını dile getirdi. Davutoğlu, bu kapsamda 415 bin sandık kurulu üyesi ve 195 bin müşahit görevlendirmesi yaptıklarını söyledi. Seçmenlerin tümünün sandık başından bilgi geçebileceği ve sandık tutanaklarının mobil ortamda görsellerinin iletilebileceği “Adil Seçim Uygulaması”nı geliştirdiklerini ifade eden Davutoğlu, uygulamanın online platformlardan tüm seçmenlerin kullanımına açıldığını duyurdu.

'KİMSENİN MARKAJA ALINMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ'

Davutoğlu, oy verme işlemi bittiği andan itibaren sandık başındaki görevliler aracılığıyla ıslak imzalı birleştirme tutanaklarını platform bileşeni siyasi partilerin seçim merkezlerine ulaştıracaklarını söyledi. Uygulama ve tutanak karşılaştırma sistemi eliyle seçim sonuçlarını hızla kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade eden Davutoğlu,, “Kimseyi markaja almayacağız, kimsenin kimseyi markaja almasına göz yummayacağız” diye konuştu.Davutoğlu, Ankara'da kurulan "Adil Seçim Basın ve İletişim Merkezi"nde tüm sandıklardan gelecek seçim sonuçlarının gerçek zamanlı olarak duyurulacağını dile getirerek seçim sonuçlarının manipüle edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. “Müşahit olmak yetmez” diyen ve sandık başından haber geçecek müşahit-muhabirler ile 'müşabir' ağı kuracaklarını ifade eden Davutoğlu, gün boyu sandık başlarından haber alarak tüm Türkiye'ye haber vereceklerini söyledi.

SEÇME HAKKI OY VERMEKLE BİTMEZ

Davutoğlu, seçme hakkının oy kullanmakla başlayıp biten bir hak olmadığını, oyuna sahip çıkmanın seçmen olmanın gereği olduğunu ifade etti. Tüm seçmenleri seçme hakkını tam olarak kullanmaya ve sandıklara sahip çıkmaya çağıran Davutoğlu, “Adil bir seçimin ancak ve ancak sizlerin de varlığı ve katılımı ile mümkün olduğunu unutmayın" diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 15:46

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