Süperpak grevi ikinci gününde

Süperpak'ın İzmir, Karaman ve Antep'teki üretim tesislerinde çalışan 250 işçi grevi ikinci gününde. Sendika, emek güçlerini dayanışmaya çağırdı.

Sıfır zam dayatmasına karşı 3 ayrı şehirdeki fabrikada başlayan Süperpak grevi 2. gününe girdi. Sendika yaptığı açıklama ile emek güçlerini dayanışmaya çağırdı.

Türk-İş'e bağlı Selülöz-İş ile Avusturya menşeli Süperpak Ambalaj şirketi ile yılbaşından bu yana devam eden toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlanmaması üzerine grev dün itibari ile uygulanmaya başladı. Şirkete ait İzmir Torbalı, Karaman ve Antep'teki üretim tesislerinde çalışan 250 işçi greve çıktı.

Toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sürecinde 74 maddelik TİS taslağının 50 maddesinde anlaşma sağlanırken, ücret, sosyal haklar ve bazı idari maddelerin de içinde olduğu 24 maddede anlaşmaya varılamadı. Anlaşmaya varılamayan maddelerin büyük çoğunluğunu, ücret ve ücrete bağlı haklar oluşturuyor.

Toplu sözleşmedeki temel uyuşmazlık konusu ise ücretlerin net veya brüt şekilde ödenmesi. İşçiler ücretlerin net ödenmesini ve gelir vergisi kesintisinin patron tarafından karşılanmasını istiyor. Patron ise bu talebi karşılamadığı gibi iş güvencesi karşılığında sıfır zam önerisinde bulunuyor. İşçiler, 475 TL'lik net zam önerisini iyi adım göstergesi olarak 390 TL'ye çekti.

GREVE DESTEK ÇAĞRISI

Sendika ise yaptığı yazılı açıklama ile fiili olarak grevlerin yasaklandığı ve hak aramanın meşru sayılmadığı bir dönemde Süperpak grevinin büyük öneme sahip olduğunu belirtti ve fabrikaların bulunduğu illerdeki tüm emek güçlerini ve sınıf dostlarını grevi büyütmeye ve dayanışmaya davet etti. Açıklamada "Biz sendika olarak grevi amaç değil, taleplerimizi elde edebilmek için bir araç olarak görüyoruz. Bu nedenle işverenle hiçbir görüşme yolunu kapatmadık. Ancak şu da iyi bilinmeli ki, biz taleplerimiz karşılanana kadar bu haklı ve onurlu mücadelemizi devam ettireceğiz" denildi. (İzmir/EVRENSEL)

Süperpak’ta sıfır zamma karşı grev başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 14:42

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