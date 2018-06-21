Uzun uzun savunma yapan Soma sanıklarına ailelerden tepki

Soma Katliamı davasının 22. duruşması 3. gününde sanık savunmaları ile devam etti. Aileler Soma sanıklarına tepki gösterdi.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Soma katliamı davasının 22. duruşması devam etti. 3’üncü güne gelinen duruşmada tutuklu sanıklar esas hakkında savunmalarını yaptı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma savunma için 480 sayfalık sunum hazırlayan Maden Mühendisi ve Teknik Nezaretci Ertan Ersoy’un dinlenmesi ile başladı. Ersoy, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Slayt üzerinden sunum yapan Ersoy “Olayın nasıl olduğu belli değilken yargılanıyoruz. Ben de olayın sebebinin ortaya çıkmasını isterdim. Gerçek bulunsun ki net bir şey üzerinden yargılanalım” dedi.

Kendisinin özellikle iş güvenliği ve işçi sağlığı konuları üzerinden suçlandığını belirten Ersoy, “Görev ve yetkilerim bu konuda değil. Zaten birinci ve ikinci bilirkişi raporları da tamamen kurgu üzerinden hazırlanmış” diye konuştu. Ersoy ocakta gaz sızıntısının olmadığını ifade edince aileler “Öldüklerinde içeride gaz kokusu vardı o neydi o zaman” diye tepki gösterdi.

Sayfalarca sunum hazırlayarak savunma yapan sanıklara aileler 'bunun için bu kadar hazırlanacağınıza maden için çalışsaydınız, 301 işçi ölmezdi' diye tepki verdi.

Teknik nezaretçi tutuklu sanık Ertan Ersoy'un 480 sayfalık savunmasının ardından duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Yasin Kurnaz'ın ifadesi ile devam edildi. Kurnaz diğer sanıklar gibi savcı mütalaasında kendisinde yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Yasin Kurnaz'ın da sayfalarca hazırlandığı savunmada, Kurnaz, Park Teknik'ten bu yana yani 2008'den beri emniyet vardiya amiri olarak çalıştığını söyledi. Ocağın çalışma sisteminden 'olayın' oluş şekline kadar sunum yapan Kurnaz, yine 'belirsizlik' nedeniyle yargılandıklarını vurguladı. Ocaktaki iş güvenliği uzmanlarından biri olan Kurnaz, "Buradaki sorun ne havalandırma ne gaz, tek sorun olayın hava girişinde olması" dedi.

Mahkeme Başkanı Salih Pehlivanoğlu, bunun üzerine 'ne gibi tedbirler alınabilirdi' diye sorduğunda Kurnaz, "Anayolda yaklaşık 100 metrede bir nefeslik irtibat kapıları var. 1500-1600 metrelik anayolda bulunur bunlar. Sıkıntı olduğunda zararlı havanın nefesliğe baypas edilmesi amacıyla nefeslik kapıları açılıyor. Yani müdahale edilecek tek şey gazın ya da dumanın nefeslik ile yer üstüne aktarılmasıdır" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı " peki bu olayda neden yapılamadı ?" diye sorunca bütün sanıkların üzerinde durduğu gibi Kurnaz da "Duman çok yoğundu ve çok hızlı geldi" cevabını verdi.

Aileler sanıkların savunmaları boyunca uzun uzun yapılan savunmalara tepki gösterirken, "Bu kadar hazırlık niye? Maden için de bu kadar calissaydiniz böyle olmazdi" diye tepki gösterdi. Duruşma Mahkeme Başkanının 24 Haziran'daki seçimlerde ilçe seçim başkanı tayin olması nedeniyle ve seçim tarihi belirlenmeden önce duruşma tarihinin belirlendigini de hatırlatarak, seçim sonrasında olası itirazlar için de 2 gün buna ilişkin çalışmalar nedeniyle davayı 27 Haziran Çarşamba gününe saat 9.00'a erteledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 19:37

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