Soma davasının 22. duruşması 3. gününde devam ediyor

Soma Katliamı davasının 22. duruşması 3. gününde sanık savunmaları ile devam ediyor.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Soma katliamı davasının 22. duruşması devam ediyor. 3’üncü güne gelinen duruşmada tutuklu sanıkların esas hakkında savunmaları sürüyor.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma savunma için 480 sayfalık sunum hazırlayan Maden Mühendisi ve Teknik Nezaretci Ertan Ersoy’un dinlenmesi ile başladı. Ersoy, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Slayt üzerinden sunum yapan Ersoy “Olayın nasıl olduğu belli değilken yargılanıyoruz. Ben de olayın sebebinin ortaya çıkmasını isterdim. Gerçek bulunsun ki net bir şey üzerinden yargılanalım” dedi.

Kendisinin özellikle iş güvenliği ve işçi sağlığı konuları üzerinden suçlandığını belirten Ersoy, “Görev ve yetkilerim bu konuda değil. Zaten birinci ve ikinci bilirkişi raporları da tamamen kurgu üzerinden hazırlanmış” diye konuştu. Ersoy ocakta gaz sızıntısının olmadığını ifade edince aileler “Öldüklerinde içeride gaz kokusu vardı o neydi o zaman” diye tepki gösterdi.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 14:37

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