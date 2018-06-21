HDP İzmir: Ekoloji için de oylar HDP'ye, Demirtaş'a

HDP İzmir İl Örgütü Ekoloji Komisyonu, küresel iklim krizine ve İzmir'deki ekolojik sorunlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

HDP İzmir Ekoloji Komisyonu, İzmir'deki ekoloji sorunlarına dikkat çekerek, "HDP geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de ekoloji hareketlerinin hem Meclis çatısı altında hem de yerellerde en güçlü destekçisi ve ortağı olacaktır. Bunu tüm Türkiye'de, Ege Bölgesinde ve özellikle de İzmir'de gerçekleştirmek için halkımızın desteğini istemekte, 'Bir oy Demirtaş'a bir oy HDP'ye' demekteyiz " dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü Ekoloji Komisyonu, küresel iklim krizine ve İzmir'deki ekolojik sorunlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ekoloji Komisyon adına basın metnini HDP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Murat Çepni okudu.

Açıklamada, Türkiye'de uygulanan ekonomik kalkınma, büyüme politikalarının İzmir'in ekosisteminde, kentsel, toplumsal, ekonomik ve kültürel yapısında bozulmalara neden olduğu belirtilirken ekolojik ve doğal yaşam alanları birkaç şirkete peşkeş çekilerek talancı, yağmacı, rantçı politikalar, ekolojik ve toplumsal yıkımlara neden olduğu dile getirildi. Siyasi iktidarın 16 yıllık döneminde demokrasiyi ortadan kaldırmanın yanı sıra temiz bir çevreden, güvenilir bir gıdaya ve temiz bir suya erişim haklarını da ortadan kaldırdığı belirtilen açıklamada, İzmir'de Efemçukuru'nda altın madeninin İzmir'in içme ve kullanma sularına ağır metaller nedeniyle vermiş olduğu ekolojik zararın derhal durdurulması gerektiğinin altı çizildi.

'DOĞA HAKKI İNSAN HAKKINDAN VE ÇIKARINDAN ÜSTÜNDÜR'

HDP'nin Türkiye'deki ve İzmir'deki çevre sorunlarının farkında olduğunu ve bu konuda çözümler ürettiğine işaret edilen açıklamada, HDP'nin kentlerin doğasızlaştırılmasına, kenti yağmalayan kentsel dönüşüm projelerine, tarihi, kültürel varlıkların ve kamusal alanların gasp edilmesine, sermayenin tüm yıkıcı kır ve kent politikaları ile çevresel hizmetlerin özelleştirilmesine ve piyasalaştırılmasına karşı mücadeleyi sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada şunlara yer verildi: "Biz anayasaların ilk maddesinin doğa hakkı insan hakkından ve çıkarından üstündür, olmasını savunuyoruz. Çünkü biz insanlar bu doğanın efendisi değiliz, doğa bizim sömürüp yok edeceğimiz bir kaynak değildir. Çünkü her geçen gün milyonlarca insanı ve canlı türünü yok oluşla karşı karşıya bırakan küresel iklim krizine karşı mücadele başka türlü verilemez. HDP geçmiş dönemde olduğu gibi bu dönemde de ekoloji hareketlerinin hem Meclis çatısı altında hem de yerellerde en güçlü destekçisi ve ortağı olacaktır. Bunu tüm Türkiye'de, Ege Bölgesi'nde ve özellikle de İzmir'de gerçekleştirmek için halkımızın desteğini istemekte, 'Bir oy Demirtaş'a bir oy HDP'ye' demekteyiz." (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 14:39

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