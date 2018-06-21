Kolombiya’da ‘yolsuzluk karşıtı referandum’ 26 Ağustos’ta

Kolombiyalılar Kongre üyelerinin maaşlarının düşürülmesi, yolsuzluktan hüküm giyenlerin indiriminden yararlanması gibi konularda 7 soruyu yanıtlayacak

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, imzaladığı kararname ile ülkesinde “Yolsuzluk Karıştı Referandum” olarak adlandırılan halk oylamasının 26 Ağustos’ta yapılmasına onay verdi.

Kolombiya’daki Yeşiller İttifakı’na mensup bazı senatörler geçen yıl, ülkedeki yolsuzlukların önleyecek tedbirlerin kabul edilmesi amacıyla halk oylaması düzenlenmesi için imza toplamıştı. “Yolsuzluk Karşıtı Referandum”un nisanda Kongredeki görüşmeleri yapılmış ve onaylanarak Santos’un imzasına sunulmuştu.

Kolombiyalılara farklı konularda 7 sorunun yöneltileceği ve kabulü için yüzde 50’i geçmesi gerekmeyen referandumda katılımın yüzde 33’ü bulması yeterli olacak.

Referandumda Kolombiyalılara, “Kongre üyelerinin ve devletin yüksek mertebeli çalışanlarının maaşlarının düşürülmesi, yolsuzluktan hüküm giyenler için ceza indirimine gidilmesi ve bu kişilerin yeniden kamuda çalışmaları, kongre üyelerinin seçilme sürelerinin üç dönemle sınırlanması ve mal varlıklarını açıklamaları, valilik ve belediyelerin bütçelerinin düzenlenmesi” gibi hususlarda 7 soru yöneltilecek. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 12:06

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