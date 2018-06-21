Dünya Kupası'nda günün maçları (21 Haziran Perşembe)

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün Danimarka ile Avustralya, Fransa ile Peru ve Arjantin ile Hırvatistan karşılaşacak.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C grubunda iki, D grubunda ise bir maç oynanacak.

GÜNÜN İLK MAÇI DANİMARKA İLE AVUSTRALYA ARASINDA

Saat 15:00'te başlayacak günün ilk maçında Danimarka ile Avustralya karşılaşacak. Samara Arena'da oynanacak maçta grupta daha önce Peru'yu tek golle mağlup eden Danimarka, Fransa'ya 2-1 mağlup olan Avustralya ile kozlarını paylaşacak. Danimarka, C grubunda Fransa ile birlikte 3 puanı olan ve ilk iki sırayı paylaşan ülkelerden. Avustralya ise grupta Peru ile beraber sıfır puanı olan iki ekipten biri. Bu maçtan alınacak 3 puan, iki ekip için de gruptan çıkabilmek adına büyük avantaj sağlayacak.

İki takım tarihlerinde dördüncü kez, dünya kupalarında ise ilk kez karşılaşacak. Avustralya, dünya kupalarında bugüne kadar oynadığı 14 maçın sadece birinde gol yemedi ve son dört maçını kaybederken bu maçların her birinde de en az iki gol yedi.

PERU, DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETMEMEK İÇİN FRANSA'DAN PUAN ALMAK İSTİYOR

C grubunda oynanacak günün ikinci maçında turnuvanın favorilerinden olarak gösterilen Fransa, ilk maçında Danimarka'ya yenilen fakat oyunu ile beğeni toplayan Peru ile karşılaşacak. Fransa'ya mağlup olması halinde üst tura çıkma ihtimalini mucizelere bırakacak olan Peru, güçlü Fransa karşısında puan almak zorunda. Saat 18:00'de başlayacak karşılaşma Yekaterinburg Arena'da oynanacak.

Fransa ile Peru, 1982'de Peru'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan dostluk maçından sonra ilk kez karşılaşıyor. Öte yandan Peru, dünya kupalarında oynadığı son yedi maçın hiçbirinde galibiyet alamadı.

GÜNÜN MAÇI D GRUBUNDA: ARJANTİN-HIRVATİSTAN

Günün son ve en çok merak edilen karşılaşması ise saat 21:00'de Arjantin ile Hırvatistan arasında. Nijniy Novgorod Stadı'nda oynanacak maç, D grubunun favori olarak gösterilen iki ekibinin mücadelesi olacak. D grubunda 3 puanla lider durumunda olan Hırvatistan, alacağı bir galibiyetle Arjantin'in gruptan çıkamamasına sebep olabilir. İzlanda ve Nijerya'nın da bulunduğu D grubu en zorlu gruplardan biri olarak gösteriliyor.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Hırvatistan'a karşı daha önce oynadığı iki maçta da gol kaydetti. Messi, bu dünya kupasındaki ilk maçında ise 11 şut denemesinde bulundu fakat golü bulamadı. (SPOR SERVİSİ)

Dünya Kupası maç sonuçları (20 Haziran Çarşamba)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 14:05

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