Dünya Kupası'nda 8'inci günün sonuçları (21 Haziran Perşembe)

Rusya 2018 Dünya Kupası 8'inci gününde Hırvatistan Arjantin'i 3-0, Fransa Peru'yu 1-0 mağlup etti. Danimarka ile Avustralya ise 1-1 berabere kaldı.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C grubunda Fransa-Peru ve Danimarka-Avustralya, D grubunda da Arjantin-Hırvatistan maçları oynandı. Günün sonunda Fransa ve Hırvatistan gruptan çıkmayı garantilerken Peru'nun turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

HIRVATİSTAN SON 16'YA KALDI, ARJANTİN TURU ŞANSA BIRAKTI

Günün maçında D grubunun favorisi gösterilen iki takımın mücadelesinde Hırvatistan, Arjantin'i 3-0 mağlup etti. Arjantin için bir dünya kupası hikayesi daha hayal kırıklıklarıyla bezendi.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada Hırvatistan'ın gollerini 53'üncü dakikada Arjantin kalecisi Caballero'nun hatasını affetmeyen Ante Rebic, 80'de Luka Modric ve 90+'da Ivan Rakitic kaydetti. Arjantin'de performansı merakla beklenen Messi ise yine beklentilerin uzağında kaldı.

Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Bu sonuçla Hırvatistan D grubunda 6 puana ulaşarak bir üst tura çıkmayı garantilerken Arjantin iki maç sonunda topladığı 1 puanla gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

Arjantin, 1958 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya'ya 6-1 yenildiğinden beri turnuva tarihindeki en ağır ilk tur mağlubiyetini yaşadı.

FRANSA MBAPPE'NİN GOLÜYLE BİR ÜST TURA UZANDI, PERU'YU SAF DIŞI BIRAKTI

C Grubu maçında Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup etti.

Fransa, Mbappe'nin 34. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Pogba'nın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Giroud'nun şutunda, top savunmaya çarpıp file bekçisi Gallese'nin üstünden kaleye yöneldi. Arkadan gelen Mbappe, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

İkinci yarıya iki değişikle başlayan Peru, 50. dakikada gole yaklaştı. Aquino'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta top, "90" diye tabir edilen iki direğin kesişim noktasına çarparak auta çıktı.

Karşılaşma, Peru'nun çabalarına rağmen 1-0 Fransa üstünlüğüyle bitti. C grubunda puanını 6'ya çıkaran Fransa, son 16 turuna yükseldi. İki maçında da puan alamayan Peru'nun ise elenmesi kesinleşti.

Fotoğraf: Mikhail Aleksandrov/AA

DANİMARKA İLE AVUSTRALYA 1-1 BERABERE KALDI

C grubundaki diğer mücadelede ise Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Danimarka, Jorgensen'in pasında Eriksen ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve 7. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Avustralya'nın kullandığı kornerde Leckie'nin kafa vuruşunda top Danimarkalı Yurary'nin eline çarptı. Hakem Mateu, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak VAR uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen İspanyol hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Jedinak, skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Fotoğraf: Tatyana Zenkovich/AA

İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla C grubunda Danimarka puanını 4'e yükseltirken Avustralya ilk puanını aldı. (AA)

Dünya Kupası maç sonuçları (20 Haziran Çarşamba)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Haziran 2018 10:11

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