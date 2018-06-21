Dünya Kupası C grubunda Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup etti

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası C grubu karşılaşmasında Fransa Peru'yu tek golle mağlup etti ve Peru'nun üst tura çıkma şansı kalmadı.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki C Grubu maçında Fransa, Peru'yu 1-0 mağlup etti.

Fransa, Mbappe'nin 34. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Pogba'nın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Giroud'nun şutunda, top savunmaya çarpıp file bekçisi Gallese'nin üstünden kaleye yöneldi. Arkadan gelen Mbappe, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

İkinci yarıya iki değişikle başlayan Peru, 50. dakikada gole yaklaştı. Aquino'nun ceza sahasının dışından çektiği şutta top, "90" diye tabir edilen iki direğin kesişim noktasına çarparak auta çıktı.

Karşılaşma, Peru'nun çabalarına rağmen 1-0 Fransa üstünlüğüyle bitti. C grubunda puanını 6'ya çıkaran Fransa, son 16 turuna yükseldi. İki maçında da puan alamayan Peru'nun ise elenmesi kesinleşti.

Fotoğraf: Mikhail Aleksandrov/AA

DANİMARKA İLE AVUSTRALYA 1-1 BERABERE KALDI

C grubundaki diğer mücadelede ise Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Danimarka, Jorgensen'in pasında Eriksen ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve 7. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Avustralya'nın kullandığı kornerde Leckie'nin kafa vuruşunda top Danimarkalı Yurary'nin eline çarptı. Hakem Mateu, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak VAR uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen İspanyol hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Jedinak, skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Fotoğraf: Tatyana Zenkovich/AA

İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla C grubunda Danimarka puanını 4'e yükseltirken Avustralya ilk puanını aldı.

GÜNÜN MAÇI D GRUBUNDA: ARJANTİN-HIRVATİSTAN

Günün son ve en çok merak edilen karşılaşması ise saat 21:00'de Arjantin ile Hırvatistan arasında. Nijniy Novgorod Stadı'nda oynanacak maç, D grubunun favori olarak gösterilen iki ekibinin mücadelesi olacak. D grubunda 3 puanla lider durumunda olan Hırvatistan, alacağı bir galibiyetle Arjantin'in gruptan çıkamamasına sebep olabilir. İzlanda ve Nijerya'nın da bulunduğu D grubu en zorlu gruplardan biri olarak gösteriliyor.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Hırvatistan'a karşı daha önce oynadığı iki maçta da gol kaydetti. Messi, bu dünya kupasındaki ilk maçında ise 11 şut denemesinde bulundu fakat golü bulamadı. (SPOR SERVİSİ)

Dünya Kupası maç sonuçları (20 Haziran Çarşamba)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 22:14

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