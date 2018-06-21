Dünya Kupası C grubunda Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası C grubu karşılaşmasında Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu mücadelesinde Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan Danimarka, Jorgensen'in pasında Eriksen ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve 7. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Avustralya'nın kullandığı kornerde Leckie'nin kafa vuruşunda top Danimarkalı Yurary'nin eline çarptı. Hakem Mateu, ilk pozisyonda oyunu devam ettirmesine rağmen daha sonra mücadeleyi durdurarak VAR uygulamasına başvurdu. Pozisyonu yeniden izleyen İspanyol hakem, kararını değiştirerek penaltı noktasını gösterdi. 38. dakikada penaltı atışını kullanan Jedinak, skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Fotoğraf: Tatyana Zenkovich/AA

İkinci yarıda iki takım da gol atamayınca mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla C grubunda Danimarka puanını 4'e yükseltirken Avustralya ilk puanını aldı.

PERU, DÜNYA KUPASI'NA VEDA ETMEMEK İÇİN FRANSA'DAN PUAN ALMAK İSTİYOR

C grubunda oynanacak günün ikinci maçında turnuvanın favorilerinden olarak gösterilen Fransa, ilk maçında Danimarka'ya yenilen fakat oyunu ile beğeni toplayan Peru ile karşılaşacak. Fransa'ya mağlup olması halinde üst tura çıkma ihtimalini mucizelere bırakacak olan Peru, güçlü Fransa karşısında puan almak zorunda. Saat 18:00'de başlayacak karşılaşma Yekaterinburg Arena'da oynanacak.

Fransa ile Peru, 1982'de Peru'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan dostluk maçından sonra ilk kez karşılaşıyor. Öte yandan Peru, dünya kupalarında oynadığı son yedi maçın hiçbirinde galibiyet alamadı.

GÜNÜN MAÇI D GRUBUNDA: ARJANTİN-HIRVATİSTAN

Günün son ve en çok merak edilen karşılaşması ise saat 21:00'de Arjantin ile Hırvatistan arasında. Nijniy Novgorod Stadı'nda oynanacak maç, D grubunun favori olarak gösterilen iki ekibinin mücadelesi olacak. D grubunda 3 puanla lider durumunda olan Hırvatistan, alacağı bir galibiyetle Arjantin'in gruptan çıkamamasına sebep olabilir. İzlanda ve Nijerya'nın da bulunduğu D grubu en zorlu gruplardan biri olarak gösteriliyor.

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi, Hırvatistan'a karşı daha önce oynadığı iki maçta da gol kaydetti. Messi, bu dünya kupasındaki ilk maçında ise 11 şut denemesinde bulundu fakat golü bulamadı. (SPOR SERVİSİ)

Dünya Kupası maç sonuçları (20 Haziran Çarşamba)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 18:15

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