İsveç’teki Pomaklardan savcılara AKP’li Meliha Akyol için çağrı

Stockholm Pomak Enstitüsü, AKP’nin Yalova Milletvekili adayı Meliha Akyol'un Pomakları aşağıladığını belirterek savcıları göreve çağırdı.

Stockholm Pomak Enstitüsü, AKP’nin Yalova Milletvekili adayı Meliha Akyol’un göçmenler hakkında alenan aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirterek savcıları görevlerini yapmaya ve Akyol hakkında soruşturma açmaya çağırdı.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Stockholm Pomak Enstitüsü Başkanı İbrahim Kenar, bir milletvekili adayının farklı etnik kökenlerden halklar hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Akyol’un Batı Trakya’dan ve Doğu Anadolu’dan göç eden Pomak ve Kürtleri hedef aldığına dikkat çeken Kenar, “AKP’nin milletvekili adayı, bu halk gruplarını aşağılamakla kalmıyor aynı zamanda bölücülük yapıyor. Bizler, bölücü ve bozgunculara inat Türkiye’nin tüm halklarıyla ve inanç gruplarıyla birlikte barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye coğrafyasında farklı etnik köken ve kültürlerden halkların bir arada yaşamasının ülkenin zenginliği olduğu değerlendirmesini yapan Kenar, “Ama ne yazık ki Akyol, azınlıkta bulunan halkları aşağılama aymazlığına düşmüştür. Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesine göre halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılamak suçtur” şeklinde konuştu.

Kenar, savcıları görevlerini yapmaya ve Akyol hakkında soruşturma açmaya çağırdı. (Stockholm/EVRENSEL)

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