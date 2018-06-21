Flormar işçileri direnişlerinin 38. gününde Gebze OSB'de yürüdü

Sendikalaştıkları için işten çıkarılan ve 38 gündür direnen Flormar işçileri, güne Gebze OSB içinde yaptıkları yürüyüşle başladı.

Flormar işçileri, direnişlerinin 38. gününe Gebze Organize Sanayi Bölgesi içinde yürüyüş yaparak başladı.

Diğer fabrikalardan işçilerin alkışlarıyla, yoldan geçen servislerin korna çalarak desteklediği yürüyüş fabrika önünde durdu. Fabrika içerisindeki işçilere seslenen işçiler, sendikalı olmanın hak olduğunu, birleşen işçilerin kazanacağını vurguladı. Fabrikaya giriş saati 7.30 iken girişler bugün 7.40’a sarktı.

Sık sık “Birleşen işçiler yenilmezler”, “Direne direne kazanacağız”, “Flormar’a sendika girecek”, “Sendika hakkımız engellenemez” sloganları atan işçiler, kendi besteledikleri şarkıyı söyleyip, fabrikanın kapısına sendika bayrağı astılar.

İşçiler, Flormar yanındaki Tayas fabrikası önüne de “Tayas’a sendika girecek başka yolu yok” diyerek yürüdüler.

'EYLEMLERİMİZ DİĞER İŞÇİLERE UMUT OLSUN'

İşçilerin neredeyse tamamı hayatında ilk kez böyle bir yürüyüş yaptığını dile getirdi. Mutlu olduklarını belirten işçiler eylemlerinin hem Flormar içinde hem de OSB’deki diğer fabrikaların işçileri için etkili etkili olduğunu, sık sık yapmayı düşündüklerini söyledi. Bir araya gelirlerse pek çok sorunu değiştirebileceklerini vurgulayan işçiler, eylemlerinin diğer işçilere umut vermesini diledi. (Gebze/EVRENSEL)

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