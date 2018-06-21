Selahattin Demirtaş, e-miting düzenliyor

HDP'nin Cumhurbaşkanı aday Selahattin Demirtaş, Twitter'dan e-miting düzenliyor.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasını Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürütmeye devam ediyor. "Bu akşam saat 19.30-21.30 arasında buradan bir e-miting yapacağım. Avukatlarım, c.evinden mesajlarımı size sıcağı sıcağına ulaştıracaklar. Hepinizi mitinge bekliyorum. Bayraklarınızı, pankartlarınızı alın gelin. Güzel olacak :)" mesajıyla duyurduğu e- mitingi gerçekleştiren Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

1- Merhaba! Dünyanın dört bir yanından miting alanını dolduran herkesi yürekten selamlıyorum. Dünyada ilk defa c.evi hücresinden bir e-miting yapılıyor. Demokrasi tarihi açısından “tarihe geçiyoruz” şu an. Anadolu Ajansı flaş haber geçsin diye söylüyorum. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/BBdVZz39bX — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

2- Öncelikle tüm baskılara, eşitsiz koşullara rağmen inançla, fedakârlıkla çalışan milyonlarca gönüllü arkadaşıma; sesim, nefesim olan gençlere, kadınlara, avukatlarıma, partililerime, eşime, aileme ve hücre arkadaşım A. Zeydan’a teşekkürlerimi sunuyorum. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/C48egUbaW0 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

3- Medya ambargosunun acımasızca uygulandığı bu dönemde, basın onurunu koruyan özgür basına ve sosyal medya kullanıcılarına ayrıca teşekkür ediyorum. Ve tabii ki meydanları dolduran siz değerli halkımıza şükranlarımı sunuyorum. #DemirtaşTwitterMitingi'ne hoş geldiniz! — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

4- Değerli kardeşlerim, siyasi tarihimizin belki de en önemli seçimi için, 3 gün sonra sandığa gidiyoruz. Fakat bu defaki seçim, sırf birkaç parti arasından birini tercih etme seçimi değil. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

5- Sevgili halkım! Güzel ülkenin güzel insanları! Mührü elinize aldığınızda, aslında iki tercihten birini yapacaksınız. Ya tek adamı ya da çok insanı seçeceksiniz. Ya diktatörlüğü ya da demokrasiyi tercih edeceksiniz. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/6OPvJ6KK52 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

6- İşçiler, emekçiler! Sevgili halkım! Ya Soma’da maden işçilerini tekmeleyenlere ya da maden faciasında ambulansa binerken sedye kirleniyor diye mahcup olan işçilere oy vereceksiniz aslında. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/EOWbcdckW8 — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

7- Ya “OHAL’i işçileriniz grev yapmasın diye getirdik” diye seslendikleri patronlara ya da alın terinin hakkı için grev hakkını savunan işçilere oy vereceksiniz aslında. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

8. Ya çiftçilere kredi vermekle mükellef bankadan trilyonlarca kredi alan yandaş medya patronlarına ya da borcunu ödeyemediği için aynı bankanın önünde hasadını yakarak, sütünü yerlere dökerek protesto eden çiftçiye oy vereceksiniz. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/vDsTfXMTuz — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

9- Ya 90’ların beyaz Torosçularıyla boy gösterenlere ya da 90’larla hesaplaşıp özgür bir yaşamın kapısını açanlara oy vereceksiniz. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

10- Sevgili halkım! Yurttaşlarım! Bakın, “Seçilmişleri atanmışlara kurban etmeyeceğiz” diyerek geldiler, seçilmişleri c.evine koydular. Atanmış memurları, milyonların oy verdiği belediyelere kayyum getirdiler. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/IaBnrV7gpe — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

11- Hatırlıyorsunuz değil mi? "Analar ağlamasın" dediler; bugün elleri tabutların üzerinde, gençlerin kanı üzerinden siyaset yapar hale geldiler. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

12- “Kürt sorunu benim sorunum” deyip halkın oyunu alarak iktidar oldular, bugün Diyarbakır’da Kürtlerin gözünün içine baka baka “Kürt sorunu yoktur” diyecek hale geldiler. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

13- Hz Ömer’in adaletini vaat etti, Yezit oldu. Devleti aile şirketi haline getirdi. Medya kaynında, enerji ve silah sektörleri damadında, eğitim oğlunda, istihbarat da eniştesinde. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

14- Bize bölücü diyor ama ülkedeki en büyük bölücü; insanları dillerine, inançlarına, yaşam tarzlarına, siyasi görüşlerine göre ayrıştıran, kendine oy vermeyen hatta biat etmeyen herkese "terörist" diyendir. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

15- Peki, ne yapacağız? Sadece eleştirecek miyiz? Çaresiz miyiz? Hayır! Çaresiz değiliz. Çare senin elindeki mühürde. Ülkemizin bu hali senle değişir. #DemirtaşTwitterMitingi pic.twitter.com/Zq8MqLdEXW — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

16- Ülkemiz farklılıklarıyla, tarihsel mirasıyla, doğasıyla, çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı haliyle dünyanın en büyük zenginlikleriyle dolu. Bu zenginlikleri, tek adam ve şürekâsına teslim edemeyecek kadar çokuz biz. Çokuz ve güçlüyüz. #DemirtaşTwitterMitingi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 21 Haziran 2018

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 20:34

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