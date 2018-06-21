Selahattin Demirtaş, e-miting düzenliyor

Görsel: @hdpdemirtas/Twitter

Selahattin Demirtaş, e-miting düzenliyor

    • 21 Haziran 2018 09:56

    HDP'nin Cumhurbaşkanı aday Selahattin Demirtaş, Twitter'dan e-miting düzenliyor.

    HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, seçim kampanyasını Edirne F Tipi Cezaevi’nden yürütmeye devam ediyor. "Bu akşam saat 19.30-21.30 arasında buradan bir e-miting yapacağım. Avukatlarım, c.evinden mesajlarımı size sıcağı sıcağına ulaştıracaklar. Hepinizi mitinge bekliyorum. Bayraklarınızı, pankartlarınızı alın gelin. Güzel olacak :)" mesajıyla duyurduğu e- mitingi gerçekleştiren Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

    (HABER MERKEZİ)

    Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 20:34
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