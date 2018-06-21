LO: Türkiye’deki gelişmeler tamamen ters yönde

İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Karl-Petter Thorwaldsson, Türkiye'deki muhalif sendikaların ağır baskı koşullarında kaldığını söyledi.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

1 milyon 500 bini işçiyi temsil eden İsveç İşçi Sendikaları Konfederasyonu (LO) Başkanı Karl-Petter Thorwaldsson, Türkiye’de sendikaların ağır baskı koşullarında çalışma yürüttüklerini, ağır hak ihlalleri ihlallerinin yaşandığını ve gelişmelerin tamamen ters yönde olduğunu söyledi.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanlısı ve karşıtı sendikalar bulunduğunu ve Erdoğan’a muhalefet eden sendikaların ağır baskı koşullarında çalışmak zorunda kaldığını söyleyen Thorwaldsson, “Bazı sektörlerde sendikal liderler tutuklandı. ITUC’la (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) birlikte tüm sendikal aktivistlerin güven içinde çalışmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz. Gelecekte sendikalar için daha iyi koşulların yaratılacağına inanıyoruz” dedi.

HÜKÜMETİN SEÇİMLERDE OY ALABİLMEK İÇİN KÜRTLERE SAVAŞ AÇMASI ÇOK SIKICI

Thorwaldsson, 10 yıl önce Türkiye’deki gelişmelerin umut verici olduğunu ancak umutlarının giderek kaybolduğunu söyleyerek Türkiye’deki gelişmelerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı.

“Hükümetin seçimlerde oy kazanabilmek için Kürtlere savaş açması çok sıkıcı. Ben süren savaşı daha başka türlü yorumlayamıyorum. Türkiye’ye bir kaç kez gittim. Sendikalarla yakın ilişkilerim oldu. Tüm sendikalar geleceğe umutla bakıyorlardı. Türkiye’de barışın geleceğini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin daha da geliştirileceğini düşünüyorlardı. Türkiye hızlı bir büyüme sürecine girmişti. Türk vatandaşlarının yaşam koşulları iyileşiyor ve pek çok kişiye sanayide iş imkanları sağlanıyordu.”

BASKILAR DAYANILMAZ SAFHADA

Ancak günümüzde farkı bir Türkiye ile karşılaştıklarını belirten Thorwaldsson, “Geçmişte gördüğümüz olumlu gelişmelerin tam tersi yaşanıyor. İnsanlara yönelik baskılar dayanılmaz safhada. Ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Mahkemelere artık kimse güvenmiyor. Silahlı çatışmalar sürüyor. Türkiye’deki gelişmeler oldukça trajik” dedi.

Türkiye’de çalışanların en önemli sorunlarının örgütsüzlük olduğunu ve çok az sayıda emekçinin sendikalarda örgütlendiğine dikkat çeken Thorwaldsson, “Öncelikle işçilerin sendikalarda örgütlenmeleri önemli. Bizim Türkiye’de faaliyet gösteren İsveç firmalarıyla iyi ilişkilerimiz var. Onlarla görüşerek Türkiye’deki işçilerin daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlayabiliriz. Türkiye’deki gelişmeler zifiri karanlık değil. Umut var. Türkiye’deki işçiler her şeyden önce barış istiyor. Eğer çatışmalar sonlanır ve barış sağlanırsa halkın tamamı için daha iyi bir yaşam koşulları sağlanır” şeklinde konuştu.

BU KOŞULLARDA TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİNE KARŞIYIZ

Thorwaldsson, geçmişte LO’nun Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınmasını savunduğunu ancak tutumlarının Türkiye’de gerçekleşen insan hakları ve basın özgürlüğü ihlallerinden sonra değiştiğini belirterek şunları kaydetti.

“Türkiye, bu durumda Avrupa Birliği’ne üye olamaz. Sendikalar olarak Türkiye’nin bu koşullarda AB’ye alınmasına karşıyız. Türkiye’deki gelişmeler tamamen ters yönde. Eğer Türkiye savaş yerine barışa yönelir ve halkı gerçekten temsil eden bir hükümet kurmayı başarırsa, bağımsız bir yargı sistemini inşa ederse Avrupa Birliği’ne alınmasına destek veririz.”

Thorwaldsson, çatışmaların son bulduğu barışcıl ve demokratik bir Türkiye’nin Avrupalılar için bir özlem ve geleceğin vizyonu olduğunu söyledi.

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 07:45

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