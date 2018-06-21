Hakkında fezleke hazırlan Tanrıkulu: Savcı siyasi hareket ediyor

CHP'li Tanrıkulu hakkında terör propagandasından fezleke hazırlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcısının siyasi amaçlı hareket ettiğini belirtti.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör propagandası yapmak suçuyla hakkında düzenlediği fezlekeye ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu açıklamasında, sosyal medya hesabında yer alan “Savaşa Hayır” sloganının suç isnadına konu edilmesinin hukuksal bir garabet olduğunu belirterek, sloganın yedi yıldır sosyal medya hesabında yer aldığına dikkat çekti. Tanrıkulu, soruşturma başlatan Savcıya ilişkin olarak “Savcı Cumhuriyet Savcısı değildir. Bu Savcı, işgal ettiği makamı bir siyasi partinin seçim propaganda aracı gibi kullanmaktan çekinmediğini pervasızca ortaya koymuştur” dedi. Savcının keyfi bir gerekçeyle soruşturma başlattığına ve anında basında paylaştığına dikkat çeken Tanrıkulu, kendisinin de soruşturmayı basından öğrendiğini belirtti.

‘SAVCI HAKKINDA SORUŞTURULMA BAŞLATILSIN’

Tanrıkulu, seçimlere 4 gün kala, 9 ay önceki twitter paylaşımına açılan soruşturmaya seçim sonuçları beklenilmeden fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı’na gönderilmesinin ve bunun basınla paylaşılmasının siyasi amaçlı olduğunu belirterek, kendisi ve CHP ile ilgili kara bir propagandanın yapılmasının zeminini hazırlandığını vurguladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na seslenen Tanrıkulu, “Yargının, halk nezdinde bu denli itibar kaybına uğramasının nedeni bu yargı pratiğidir. İşgal ettiği makamı bir siyasi partinin propaganda aracı gibi kullanan bu savcı hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır”. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 07:38

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