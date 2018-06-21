Sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 63'u şiddet gördüğünü söylüyor

SES, Türkiye'deki sosyal hizmetlerde dönüşüme ilişkin yaptığı araştırma ve çalıştayın sonuçlarını açıkladı.

SES, Türkiye'deki sosyal hizmetlerde dönüşüme ilişkin yaptığı araştırma ve çalıştayın sonuçlarını açıkladı. Bine yakın sosyal hizmet emekçisi ile yapılan ankete göre emekçiler ne ücretinden ne de çalışma koşullarından memnun. Sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 63'ü üst yöneticilerinden ya da hizmet sunduğu kişilerden şiddet gördüğünü belirtirken, yüzde 79'u da sosyal hizmet emekçilerine yönelik şiddeti önlemeye yönelik işleyen bir sistem bulunmadığını düşünmektedir.

KESK'e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) “Türkiye'de Sosyal Hizmetlerde Dönüşüm Çalıştayı”nın sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Sendika genel merkezinde yapılan basın toplantısında konuşan SES Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yaptıkları çalıştayda Türkiye’nin dört bir yanından gelen sosyal hizmet emekçileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı hizmetlerini, hizmetlerdeki dönüşüm sürecini ve elbette ki sosyal hizmetlerde çalışan emekçilerin sorunlarını ve taleplerini değerlendirdiklerini söyledi. Çalıştay sonuçlarını kitaplaştırılarak paylaşılacaklarını ve tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerinin bakanlık yetkililerine ileteceklerini ifade eden Kara, Çalıştay öncesinde Bakanlıkta çalışan sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarını tespit etmek amacıyla yaptıkları anketin sonuçlarını ve çalıştayda oluşturdukları Çocuk Atölyesi, Kadın Atölyesi, Ayrımcılık Atölyesi ile Savaş, Göç ve Sosyal Hizmetler Atölyesi'nin çözüm önerilerini paylaştı.

SOSYAL YARDIMLAR SİYASAL GÜÇ ARACINA DÖNÜŞTÜ

Öncelikle sosyal hizmetlerin kamusal bir hizmet olarak sunulması, ihtiyaç duyan herkesin ayrımsız şekilde, ücretsiz, eşit, nitelikli ve anadilinde hizmete ulaşmasının sağlanmasının gerekmektiğini belirten Kara, “Oysa AKP iktidarı tarafından yıllardır izlenen politikalarla sosyal hizmetler, AKP iktidarının ideolojik bakışı ve siyasi ihtiyaçları üzerinden şekillendirilmekte, hizmet ihtiyacı içinde olan kesimler üzerinden siyasal güç sağlanmaya çalışılmaktadır. Sosyal yardımlarla ilgili izlenilen politika bunun en açık örneğidir” dedi.

SADECE YÜZDE 2'Sİ ALDIĞI ÜCRETİ YETERLİ GÖRÜYOR

1 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında yüz yüze ve internet ortamından yapılan ankete 41 farklı ilde çalışan 873 sosyal hizmet emekçisinin katıldığını belirten Kara'nın paylaştığı verilere göre; sosyal hizmet emekçilerinin yüzde 73'ü çalışma sürelerinin uzun olduğunu, yüzde 88'i ise iş yoğunluğunun fazla olduğunu değerlendirdi. Emekçilerin yüzde 83'ü ise kurum politikalarının çalışanları değersizleştirildiğini düşünüyor. Ankete katılanların sadece yüzde 2'si aldığı ücreti yeterli buluyor. Geri kalan yüzde 69'u yetersiz ücret aldığını, yüzde 28'i ise ücretini kısmen yeterli bulduğunu ifade etti.

YÖNETİCİSİNDEN DE ŞİDDET GÖREN VAR

,Bir başka dikkat çeken nokta ise şiddet. Ankete katılanların yüzde 78'i sosyal hizmet emekçilerine yönelik şiddetin yaygın olduğunu dikkat çekti. Çalışanların yüzde 63'ü üst yöneticilerinden ya da hizmet sunduğu kişilerden şiddet gördüğünü belirtirken, yüzde 79'u da sosyal hizmet emekçilerine yönelik şiddeti önlemeye yönelik işleyen bir sistem bulunmadığını düşünmektedir.

Kara anket sonuçlarında da ortaya çıktığı üzere sosyal hzimet emekçilerinin özlük ve ekonomik koşullarının ise son derece yetersiz olduğunu,çeşitli biçimlerde tutulan nöbetler karşılığında ise ya ücret alınamadığını ya da son derece sınırlı bir ücret alındığını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 01:00

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