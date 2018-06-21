Ahmet Türk: Recep gidicidir

HDP Aydın'da gerçekleşen mitingte konuşan Ahmet Türk: Burada görülüyor, Recep gidicidir, buna inanıyorum.

HDP Aydın kent meydanındacoşkulu bir miting gerçekleştirdi.

HDP eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mardin Büyük Şehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Aydın milletvekili adayları Ferhat Tunç, Ayfer Demirel, Semra Başaran, Özlem Tunç, Doğan Açığ, Mehmet Celal Gümüş, Şahin Koç, Bahaeddin Yağarcık, HDP’ye oy verme çağrısı yapan siyasi partiler ve kitle örgütlerinin katıldığı miting, geç saatlere kadar coşkuyla sürdü.

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Dermirtaş’ın hapishaneden yaptığı seçim konuşmasının da ekrandan izlendiği alanda, konuşmacıların Selahattin Demirtaş’tan her söz edişi kitlenin coşkusuyla karşılık buldu.

FERHAT TUNÇ KONUŞTU

Ferhat Tunç kendisini bütün ezilen kesimlerin adayı olarak gördüğünü belirtti. AKP iktidarının Aydın’ın bereketli toprakları üzerine jeotermal kuyuları açılmasına izin verdiğini, havanın, suyun ve toprağın zehirlendiğini belirten Tunç tarım arazilerini ranta açanları durdurmak için yola çıktıklarını belirtti. “Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Demirtaş’ın belirttiği gibi bunların bir oyluk canları var” diyen Tunç 24 Haziran’da o bir oya mührü basma çağrısı yaptı.

AHMET TÜRK: RECEP GİDİCİDİR

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 24 Haziran’ın, özgür ve demokratik bir Türkiye için atılacak önemli bir adım olduğunu inandığını belirtti. “Irkçı, milliyetçi siyasetçiler Türk'ü Kürt'e düşman ettirmek istediler. Sünni'yi Alevi'ye düşman ettirmek istediler, Kürtleri yalnızlaştırmak için her türlü yöntemi başvurdular. Bugün de bu politikalarını yalanlarla, iftiralarla sürdürüyorlar ama artık işe yarmıyor. Bugün emekçiler, halklar bu kirli oyunu fark ettiler ve omuz omuza demokrasi için, özgürlükler için, ortak bir gelecek için, demokratik bir Türkiye için bir arada mücadele ediyorlar. Burada görülüyor, Recep gidicidir, buna inanıyorum” dedi.

“Biz bu ülkede birlikte yaşamayı esas alıyoruz, halkların kardeşliğini savunuyoruz. Birlikte yaşamakla mutlu olacağımıza inanıyoruz” diyen Türk, 24 Haziran’ın yeni bir dönemin başlangıcı olacağını söyledi. “Zulme karşı direnenler her yerde ve her zaman kazanmıştır. Nerde kaldı o zalimler? Bugün tam zamanıdır. Zalimler gidecek sonunda özgürlük kazanacak” dedi.

TEMELLİ: ŞİMDİ GİTME VAKTİ

AKP adayı Erdoğan’ın ‘şimdi Türkiye vakti’ dediğini hatırlatan Temelli, “Şimdi gitme vakti, gitme! Tarihin çöplüğüne hep birlikte göndereceğiz” dedi. Gideceklerini gördükleri için saldırganlıklarını artırdıklarını belirten Temelli, “Ayrımcılık onlarda, nefret söylemi onlarda, yalancılık onlarda, stantlarımıza saldırıyorlar, hakaret ediyorlar, her türlü düşmanlığı hayata geçirmeye çalışıyorlar. Düşmanlaştırma üzerinden oy devşirmeye çalışıyorlar. 24 Haziran’da bu oyunu bozacağız, tezgahlayanlardan hesap soracağız. Biz diyoruz ki bu ülkeye barış gelecek, demokrasi gelecek. Alanlarda, sokaklarda, her yerde hakikatin sesini yükseltmeye devam ediyoruz.”

Suruç’ta AKP’lilerin provokasyonu sonucu hayatını yitiren 4 kişiye değinen Temelli, “İçişleri bakanı olacak zat bu provokasyonlara neden olanları yakalamak yerine bizi suçluyor, olayın üstünü örtmeye çalışıyor. Çünkü suç üstü yakalandılar. Silahla seçim çalışması yapmak ne demek? Silahlarla gitmişler,dükkan basmış, insanları yaralamışlar. O insanlar hastaneye götürülmüş, orda hunharca katlediyorlar, hem de polislerin gözü önünde.”

İçişleri Bakanı Soylu’nun ‘Diyabakır Barosunu biz biliyoruz’ sözlerine değinen Temelli, “hiçbir şey bilmiyorsun. Ama biz o dört ayaklı minarenin altında yatan Tahir Elçi’yi çok iyi biliyoruz. Unutmadık unutmayacağız. Bütün yitirdiğimiz onurlu arkadaşlarımızın katilleri yakalanana kadar elimiz yakanızdan düşmeyecek. Sağlık Bakanı HDP’nin gölgesini ortadan kaldıracağız diyor. Sağlık bakanı alenen açıkça suç işlemiştir, HDP’yi hedef göstermiş, insanları tahrik etmiştir. Yaptığınız her şey sizin utanç duvarınızda asılı. Biz iktidara geldiğimizde bir utanç müzesi açacağız, bunların fotoğrafını asacağız. Bunlar unutulmasın diye, bir daha böyle bir iktidar yaşanmasın diye bu utanç müzesini açacağız” dedi.

Türkiye çok büyük sorunlarla boğuştuğunu söyleyen Temelli, "Kürt sorunu, ekonomi sorunu, işsizlik, yolsuzluk, kadınlara yönelik şiddet, çocuklara yönelik istismarlar, hangi alana el atsanız çok büyük sorunlarla kaşı karşıya. Bütün bunları topyekunçözecek olan demokrasi sorununun çözümüdür. Demokrasi sorununu çözmeden diğer sorunları çözmek mümkün değildir” dedi. (Aydın/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Haziran 2018 00:36

www.evrensel.net