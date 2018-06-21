Korkmaz gÃ¼zelim, bir mendil niye kanar?

'Yine on binlerce Korkmaz insan, Korkmaz yÃ¼rek, barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik, adalet, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k talebiyle mÃ¼cadeleyi bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hepimiz birer Korkmaz'Ä±z.'

Huriye TOZLUYURT

Antalya

Tarih On Ekim 2015... Türkiye’nin dört bir tarafÄ±ndan barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik, özgürlük demek için gelmiÅŸti on binler Ankara’ya.. Her yerden, her ÅŸehirden...

7 Haziran sonrasÄ±nda umudumuzu çalmaya kalkmÄ±ÅŸlardÄ±, Suruç’ta gençleri öldürdüler: ‘HayÄ±r’ dedik barÄ±ÅŸ istiyoruz.

Ä°ki kara gölge; iki pimi çekilmiÅŸ bomba 102 canÄ±mÄ±zÄ±n üzerine düÅŸtü. Dava sürerken iki maÅŸanÄ±n arkasÄ±nda kimlerin olduÄŸu, onlarÄ± kimlerin koruduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

102 kiÅŸiye yapÄ±lan saldÄ±rÄ± barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik isteyen milyonlarca insana yapÄ±ldÄ±.

DüÅŸünün ki Ankara’nÄ±n göbeÄŸinde baÅŸkentte kan dondurucu bir vahÅŸet yaÅŸandÄ± tarihin en kanlÄ± katliamÄ±ydÄ±. AKP eliyle büyütülen IÅžÄ°D çetesi, tüm dünyanÄ±n da baÅŸÄ±na bela oldu.

***

Memleket hâlâ kan aÄŸlÄ±yor, her gün öldürülen kadÄ±nlar, istismara uÄŸrayan küçücük bedenler, maden ocaklarÄ±nda yaÅŸanan ölümler, inÅŸaatta çalÄ±ÅŸÄ±rken ölen iÅŸçiler... Demokrasinin ve insan haklarÄ±nÄ±n hiçe sayÄ±lÄ±p KHK’ler ile on binlerce emekçinin maÄŸdur ediliÅŸi... Evet bir sürü olay yaÅŸandÄ± o günden beri, her yaÅŸanan olay canÄ±mÄ±zdan can aldÄ±...

Fakat biz biliyoruz, bu kadar baskÄ±nÄ±n arkasÄ±nda çok ciddi bir korku var. Çünkü gördüler bizi ayrÄ±ÅŸtÄ±ran politikalarÄ±na karÅŸÄ± gelip yanyana durdukça, gücümüze güç kattÄ±k... Gördüler, ‘emeÄŸimiz ekmeÄŸimiz bir’ dedikçe, kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±..

***

Her ÅŸeye raÄŸmen o güzel günlere olan mutlak inancÄ±mÄ±zla devam ediyoruz.

Peki

Korkmaz, güzelim bir mendil niye kanar...

DaÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ pazar yeri gibi memleket

Meydanlar, insanlar...

Dilimizde hala aynÄ± ses

BarÄ±ÅŸta Ä±srarcÄ±yÄ±z...

***

Bugun senin doÄŸum günün.

Korkmaz Tedik hayatÄ±nÄ± kendi kurtuluÅŸunu, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kurtuluÅŸuna baÄŸlamÄ±ÅŸ onun partisinde örgütlenip GYK üyemiz olmuÅŸtu. Korkmaz’Ä± tanÄ±yanlar bilir ki parti örgüt çalÄ±ÅŸmasindaki disiplini kararlÄ±lÄ±k ve yenilikçi bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± ile her zaman çalÄ±ÅŸma içerisinde en iyisini baÅŸarmanÄ±n azmi vardÄ±. Ve herkese de bu azmi kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile örnekti.

Bir yandan da yoldaÅŸlÄ±k ruhu onda anlam bulmuÅŸtu sanki. Seni tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m için ÅŸanslÄ± olduÄŸumu düÅŸünüyorum. Samimiyeti içtenliÄŸi ile o güveni hep yüreÄŸimde hissetmiÅŸimdir. Espirili ince düÅŸünceli o genç yaÅŸÄ±nda o kadar mütevazi ve olgun olmak da baÅŸka bir erdemdir. Seni yazacak ve anlatacak o kadar çok ÅŸey var ki. Ne söylesem eksik kalÄ±r gibi hissediyorum.

Benim için abiydin, kardeÅŸtin.

Biliyorum ki herkesin hayatÄ±nda iz bÄ±rakan, bir çok insana deÄŸen, güzelleÅŸtiren yanÄ±n olmuÅŸtur.

Ve biliyor musun Korkmaz bizim hayatÄ±mÄ±zda hep yaÅŸÄ±yorsun.

Seni hep bi yerlerden geleceksin, o koca sesin ve gövdenle sarÄ±lacaksÄ±n gibi bekliyoruz; konuÅŸuyoruz.

Senin bir sözünü hatÄ±rlÄ±yorum Korkmaz

“Sermaye ölçütlerine göre gücümüz az olabilir ama mayamÄ±z temiz, safÄ±mÄ±z belli!” demiÅŸtin. Bu sözündeki kararlÄ±lÄ±k ve irade ile ÅŸimdi tek adam diktatörlüÄŸü ne karÅŸÄ± yeniden bir mücadele büyüyor.

Yine on binlerce Korkmaz insan, Korkmaz yürek, barÄ±ÅŸ, kardeÅŸliki, adalet, özgürlük talebiyle mücadeleyi büyütüyor. Çünkü hepimiz birer Korkmaz'Ä±z.

Ä°yi ki doÄŸdun yoldaÅŸÄ±m...

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