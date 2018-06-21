Korkmaz gÃ¼zelim, bir mendil niye kanar?

FotoÄŸraf: Evrensel

Korkmaz gÃ¼zelim, bir mendil niye kanar?

    • 21 Haziran 2018 04:21

    'Yine on binlerce Korkmaz insan, Korkmaz yÃ¼rek, barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik, adalet, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k talebiyle mÃ¼cadeleyi bÃ¼yÃ¼tÃ¼yor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ hepimiz birer Korkmaz'Ä±z.'

    Huriye TOZLUYURT
    Antalya

    Tarih On Ekim 2015... Türkiye’nin dört bir tarafÄ±ndan barÄ±ÅŸ, kardeÅŸlik, özgürlük demek için gelmiÅŸti on binler Ankara’ya.. Her yerden, her ÅŸehirden...

    7 Haziran sonrasÄ±nda umudumuzu çalmaya kalkmÄ±ÅŸlardÄ±, Suruç’ta gençleri öldürdüler: ‘HayÄ±r’ dedik barÄ±ÅŸ istiyoruz.

    Ä°ki kara gölge; iki pimi çekilmiÅŸ bomba 102 canÄ±mÄ±zÄ±n üzerine düÅŸtü. Dava sürerken iki maÅŸanÄ±n arkasÄ±nda kimlerin olduÄŸu, onlarÄ± kimlerin koruduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±.

    102 kiÅŸiye yapÄ±lan saldÄ±rÄ± barÄ±ÅŸ ve kardeÅŸlik isteyen milyonlarca insana yapÄ±ldÄ±.

    DüÅŸünün ki Ankara’nÄ±n göbeÄŸinde baÅŸkentte kan dondurucu bir vahÅŸet yaÅŸandÄ± tarihin en kanlÄ± katliamÄ±ydÄ±. AKP eliyle büyütülen IÅžÄ°D çetesi, tüm dünyanÄ±n da baÅŸÄ±na bela oldu.

    ***

    Memleket hâlâ kan aÄŸlÄ±yor, her gün öldürülen kadÄ±nlar, istismara uÄŸrayan küçücük bedenler, maden ocaklarÄ±nda yaÅŸanan ölümler, inÅŸaatta çalÄ±ÅŸÄ±rken ölen iÅŸçiler...  Demokrasinin ve insan haklarÄ±nÄ±n hiçe sayÄ±lÄ±p KHK’ler ile on binlerce emekçinin maÄŸdur ediliÅŸi... Evet bir sürü olay yaÅŸandÄ± o günden beri, her yaÅŸanan olay canÄ±mÄ±zdan can aldÄ±...

    Fakat biz biliyoruz, bu kadar baskÄ±nÄ±n arkasÄ±nda çok ciddi bir korku var. Çünkü gördüler bizi ayrÄ±ÅŸtÄ±ran politikalarÄ±na karÅŸÄ± gelip yanyana durdukça, gücümüze güç kattÄ±k... Gördüler, ‘emeÄŸimiz ekmeÄŸimiz bir’ dedikçe, kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve kazanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±..

    ***

    Her ÅŸeye raÄŸmen o güzel günlere olan mutlak inancÄ±mÄ±zla devam ediyoruz.

    Peki

    Korkmaz, güzelim bir mendil niye kanar...

    DaÄŸÄ±lmÄ±ÅŸ pazar yeri gibi memleket

    Meydanlar, insanlar...

    Dilimizde hala aynÄ± ses

    BarÄ±ÅŸta Ä±srarcÄ±yÄ±z...

    ***

    Bugun senin doÄŸum günün.

    Korkmaz Tedik hayatÄ±nÄ± kendi kurtuluÅŸunu, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kurtuluÅŸuna baÄŸlamÄ±ÅŸ onun partisinde örgütlenip GYK üyemiz olmuÅŸtu. Korkmaz’Ä± tanÄ±yanlar bilir ki parti örgüt çalÄ±ÅŸmasindaki disiplini kararlÄ±lÄ±k ve yenilikçi  bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± ile her zaman çalÄ±ÅŸma içerisinde en iyisini baÅŸarmanÄ±n azmi vardÄ±. Ve herkese de bu azmi kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile örnekti.

    Bir yandan da yoldaÅŸlÄ±k ruhu onda anlam bulmuÅŸtu sanki. Seni tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m için ÅŸanslÄ±  olduÄŸumu düÅŸünüyorum. Samimiyeti içtenliÄŸi ile o güveni hep yüreÄŸimde  hissetmiÅŸimdir. Espirili ince düÅŸünceli o genç yaÅŸÄ±nda o kadar mütevazi ve olgun olmak da baÅŸka bir erdemdir. Seni yazacak ve anlatacak o kadar çok ÅŸey var ki. Ne söylesem eksik kalÄ±r gibi hissediyorum.

    Benim için abiydin, kardeÅŸtin.

    Biliyorum ki herkesin hayatÄ±nda iz bÄ±rakan, bir çok insana deÄŸen, güzelleÅŸtiren yanÄ±n olmuÅŸtur.

    Ve biliyor musun Korkmaz bizim hayatÄ±mÄ±zda hep yaÅŸÄ±yorsun.

    Seni hep bi yerlerden geleceksin, o koca sesin ve gövdenle sarÄ±lacaksÄ±n gibi bekliyoruz; konuÅŸuyoruz.

    Senin bir sözünü hatÄ±rlÄ±yorum Korkmaz

    “Sermaye ölçütlerine göre gücümüz az olabilir ama mayamÄ±z temiz, safÄ±mÄ±z belli!” demiÅŸtin. Bu sözündeki kararlÄ±lÄ±k ve irade ile ÅŸimdi tek adam diktatörlüÄŸü ne karÅŸÄ± yeniden bir mücadele büyüyor.

    Yine on binlerce Korkmaz insan, Korkmaz yürek, barÄ±ÅŸ, kardeÅŸliki, adalet, özgürlük talebiyle mücadeleyi büyütüyor. Çünkü hepimiz birer Korkmaz'Ä±z.

    Ä°yi ki doÄŸdun yoldaÅŸÄ±m...

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