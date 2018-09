Korkmaz gÃ¼zelim, bir mendil niye kanar?

'Yine on binlerce Korkmaz insan, Korkmaz yürek, barış, kardeşlik, adalet, özgürlük talebiyle mücadeleyi büyütüyor. Çünkü hepimiz birer Korkmaz'ız.'

Huriye TOZLUYURT

Antalya

Tarih On Ekim 2015... Türkiye’nin dört bir tarafından barış, kardeşlik, özgürlük demek için gelmişti on binler Ankara’ya.. Her yerden, her şehirden...

7 Haziran sonrasında umudumuzu çalmaya kalkmışlardı, Suruç’ta gençleri öldürdüler: ‘Hayır’ dedik barış istiyoruz.

İki kara gölge; iki pimi çekilmiş bomba 102 canımızın üzerine düştü. Dava sürerken iki maşanın arkasında kimlerin olduğu, onları kimlerin koruduğu ortaya çıktı.

102 kişiye yapılan saldırı barış ve kardeşlik isteyen milyonlarca insana yapıldı.

Düşünün ki Ankara’nın göbeğinde başkentte kan dondurucu bir vahşet yaşandı tarihin en kanlı katliamıydı. AKP eliyle büyütülen IŞİD çetesi, tüm dünyanın da başına bela oldu.

***

Memleket hâlâ kan ağlıyor, her gün öldürülen kadınlar, istismara uğrayan küçücük bedenler, maden ocaklarında yaşanan ölümler, inşaatta çalışırken ölen işçiler... Demokrasinin ve insan haklarının hiçe sayılıp KHK’ler ile on binlerce emekçinin mağdur edilişi... Evet bir sürü olay yaşandı o günden beri, her yaşanan olay canımızdan can aldı...

Fakat biz biliyoruz, bu kadar baskının arkasında çok ciddi bir korku var. Çünkü gördüler bizi ayrıştıran politikalarına karşı gelip yanyana durdukça, gücümüze güç kattık... Gördüler, ‘emeğimiz ekmeğimiz bir’ dedikçe, kazandığımızı ve kazanacağımızı..

***

Her şeye rağmen o güzel günlere olan mutlak inancımızla devam ediyoruz.

Peki

Korkmaz, güzelim bir mendil niye kanar...

Dağılmış pazar yeri gibi memleket

Meydanlar, insanlar...

Dilimizde hala aynı ses

Barışta ısrarcıyız...

***

Bugun senin doğum günün.

Korkmaz Tedik hayatını kendi kurtuluşunu, işçi sınıfının kurtuluşuna bağlamış onun partisinde örgütlenip GYK üyemiz olmuştu. Korkmaz’ı tanıyanlar bilir ki parti örgüt çalışmasindaki disiplini kararlılık ve yenilikçi bakış açısı ile her zaman çalışma içerisinde en iyisini başarmanın azmi vardı. Ve herkese de bu azmi kararlılığı ile örnekti.

Bir yandan da yoldaşlık ruhu onda anlam bulmuştu sanki. Seni tanıdığım için şanslı olduğumu düşünüyorum. Samimiyeti içtenliği ile o güveni hep yüreğimde hissetmişimdir. Espirili ince düşünceli o genç yaşında o kadar mütevazi ve olgun olmak da başka bir erdemdir. Seni yazacak ve anlatacak o kadar çok şey var ki. Ne söylesem eksik kalır gibi hissediyorum.

Benim için abiydin, kardeştin.

Biliyorum ki herkesin hayatında iz bırakan, bir çok insana değen, güzelleştiren yanın olmuştur.

Ve biliyor musun Korkmaz bizim hayatımızda hep yaşıyorsun.

Seni hep bi yerlerden geleceksin, o koca sesin ve gövdenle sarılacaksın gibi bekliyoruz; konuşuyoruz.

Senin bir sözünü hatırlıyorum Korkmaz

“Sermaye ölçütlerine göre gücümüz az olabilir ama mayamız temiz, safımız belli!” demiştin. Bu sözündeki kararlılık ve irade ile şimdi tek adam diktatörlüğü ne karşı yeniden bir mücadele büyüyor.

Yine on binlerce Korkmaz insan, Korkmaz yürek, barış, kardeşliki, adalet, özgürlük talebiyle mücadeleyi büyütüyor. Çünkü hepimiz birer Korkmaz'ız.

İyi ki doğdun yoldaşım...

