NasÄ±l derim Korkmazâ€™Ä±m Ã¶ldÃ¼

'AdÄ± Korkmaz konan Ã§ocuklara sarÄ±lÄ±yorum. KaÃ§ Korkmaz doÄŸdu senden sonra, kim bilir daha kaÃ§ Korkmazâ€™Ä± doÄŸuracak analarâ€¦'

YaÅŸasaydÄ±n 35 yaÅŸÄ±nda olacaktÄ±n oÄŸlum. YaÅŸasaydÄ±n, diye baÅŸlayan bir cümle kurmak en büyük acÄ±m benim… Hangi ana öldü diyebilir oÄŸluna, hangi ananÄ±n dili varÄ±r ölümün kÄ±yÄ±sÄ±na? NasÄ±l derim Korkmaz’Ä±m öldü, yakÄ±ÅŸmÄ±yor ki sana ölüm.

10 Ekim 2015’te durdu hayat. Sonra ellerimi, ayaklarÄ±mÄ± kesip aldÄ±lar, budadÄ±lar tüm dallarÄ±mÄ±, yüreÄŸimi söküp yerinden, susmak bilmeyen bir çÄ±ÄŸlÄ±k koydular içime. YanÄ±yor içim. Ben ölüyüm asÄ±l 3 yÄ±ldÄ±r. NasÄ±l derim Korkmaz’Ä±m ölmüÅŸ, yakÄ±ÅŸmÄ±yor ki sana ölmek.

Sen en devrimci, en dirençli, hayatÄ±nÄ±n baharÄ±nda eylemden eyleme koÅŸan, dipdiri ve sapasaÄŸlam, en saÄŸlÄ±klÄ±, en mutlu halinle gülümsüyorsun ÅŸimdi bize. YaÅŸÄ±yorsun yavrum benim. YaÅŸÄ±yorsun oÄŸlum, can parçam.

Sizi analarÄ±nÄ±n kollarÄ±ndan çalÄ±p, o küçücük mezarlara, o soÄŸuk topraÄŸÄ±n altÄ±nda gömenler sandÄ±lar ki öldünüz. Siz o cÄ±vÄ±l cÄ±vÄ±l özgürlük kuÅŸlarÄ±, siz baharÄ±n müjdecileri, siz devrimin ve barÄ±ÅŸÄ±n devrilmez kaleleri, mümkün mü öldü demek, Korkmazlar ölür mü oÄŸlum?

KeÅŸke o uzun kollarÄ±nla, o büyük ellerinle sarÄ±lsan bana ÅŸimdi. AzÄ±cÄ±k güç versen. “Benim kÄ±zÄ±l saçlÄ± anam, sen olmazsan barÄ±ÅŸ da olmaz” desen bana yine. GelmiÅŸ geçmiÅŸ tüm kurallarÄ± yok sayan, o çÄ±ldÄ±rtan gülüÅŸünle çÄ±ksan karÅŸÄ±ma. Ah oÄŸlum, son kez sarÄ±lsam sana, anan öleydi oÄŸlum, anan kurban olaydÄ± sana…

NasÄ±l bu kadar masum kaldÄ±n yavrum, tüm kaygÄ±lardan uzak, tüm korkulardan baÄŸÄ±msÄ±z, nasÄ±l böyle tertemiz ve beklentisiz oldun söyle bana. NasÄ±l böyle gidebildin? Ne olursa olsun Korkmaz var derdim, derdik. O bizi korur, kollar derdik. Ona bir ÅŸey olmaz derdik. O gün de sana bir ÅŸey olabileceÄŸi gelmedi aklÄ±ma. Biz yaralÄ±lar için kan verirken, en büyük, en geçmez yaranÄ±n bende olduÄŸu, senin ölmüÅŸ olabileceÄŸin aklÄ±ma gelmedi. Bana yalan söyledikleri, beni bÄ±rakÄ±p gidebileceÄŸini aklÄ±ma gelmedi.

Senden esmeyen rüzgarÄ±, sana varmayan sularÄ±, sana doÄŸmayan sabahlarÄ± istemiyorum Korkmaz. AlÄ±p elime bir tÄ±rpan, sana sÄ±rtÄ±nÄ± dönenleri tek tek budasam. Verseler elime adaletin kÄ±lÄ±cÄ±nÄ±, koparÄ±versem kana susamÄ±ÅŸ canavarlarÄ±n deÄŸersiz baÅŸlarÄ±nÄ±… On kez, bin kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet deÄŸil de bir dakikada hesaplaÅŸsam hepsiyle. Yüzümüze kapanmÄ±ÅŸ tüm kapÄ±larÄ± kÄ±rsam, düÅŸürsem tüm maskeleri. Kalmasa kanÄ±nÄ±z yerde. SoÄŸur mu içimdeki yangÄ±n? Söylesen ya bana oÄŸlum, diner mi bir gün acÄ±m? Kim anlar sensiz yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸmanÄ±n azabÄ±nÄ±, yol göstersen ya bana… “Anam, garip anam” desen ya bana yeniden. Hangi terazi kurar bir daha kaybettiÄŸimiz adaleti? Kim hangi yarama merhem olabilir sen yokken? Ya da kim teselli edebilir beni, söylesen ya bana.

Anan öleydi Korkmaz, analarÄ±nÄ±z öleydi yavrularÄ±m, oÄŸullarÄ±m, kÄ±zlarÄ±m…

Ayak izlerinizin peÅŸinden geliyorum. SevdiÄŸin arkadaÅŸlarÄ±nÄ± seviyorum. SevdiÄŸin türküleri dinliyorum. Bir tek anÄ±nÄ± unutmamak için, her gün yeniden, en baÅŸtan düÅŸünüyorum olanlarÄ±. AdÄ± Korkmaz konan çocuklara sarÄ±lÄ±yorum. Kaç Korkmaz doÄŸdu senden sonra, kim bilir daha kaç Korkmaz’Ä± doÄŸuracak analar. Korkmazlar ölmekle biter mi oÄŸlum?

Ronay Irmak’Ä±n kaleminden

Zöhre Tedik’in duygularÄ±…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 20 Haziran 2018 23:21

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